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Все про:Правоохоронні органи (208) розтрата (111) Укрвакцина (2)

 Колишній гендиректор ДП "Укрвакцина" незаконно одержав 245 тис. грн як премії та надбавки, - прокуратура Києва

Колишньому генеральному директору ДП "Укрвакцина" повідомили про підозру в заволодінні коштами держпідприємства у великих розмірах.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Слідством встановлено, що упродовж 2016-2017 років колишній генеральний директор ДП "Укрвакцина" незаконно одержав кошти держпідприємства у розмірі 245 тис. грн як премії, надбавки і неправомірно підвищений посадовий оклад", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці з'ясували, що заволодіння коштами підприємства відбулося за попередньою змовою з колишнім головним бухгалтером держпідприємства.

Наразі колишньому гендиректору ДП "Укрвакцина" повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Також вручено підозру колишньому головному бухгалтеру держпідприємства за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Найближчим часом слідство буде завершено і направлено обвинувальний висновок до суду для розгляду по суті.

Колишній гендиректор ДП Укрвакцина незаконно одержав 245 тис. грн як премії та надбавки, - прокуратура Києва 01

Нагадаємо, в жовтні 2018 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього гендиректора ДП "Укрвакцина" за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

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Слідство встановило, що упродовж 2012-2013 років, перебуваючи на зазначеній посаді, підозрюваний вчинив розтрату коштів державного підприємства на понад 1,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152314
 
 
 Топ коментарі
 
а єслі б украв 5.5 млрд долларов, как каломойській, був би уважаємим чєловєком.
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Когда возьметесь за рыжую паскуду и поросячью свору ? По мелочи все плаваете . Или договорняки ?
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Пока удалось только зебилов немного ободрать.
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Істоє такі копійки згадувати? Рижий десятки мільярдів щороку краде, і все нормальок.
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Когда возьметесь за рыжую паскуду и поросячью свору ? По мелочи все плаваете . Или договорняки ?
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Пока удалось только зебилов немного ободрать.
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а єслі б украв 5.5 млрд долларов, как каломойській, був би уважаємим чєловєком.
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так вот на нем и надо опробовать первую в мире вакцину от хапанцов бакшишзим, петина печень, мовляют, его на дух не переносила
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І де є українські вакцини? Пропонуються як не європейські,так індійські....Навіть не знала,що Укрвакцина існує та ще й так кучеряво.
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Моніка вже весь бурштин повернула в землю?
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пусть его сыньоносый с Китая вернет сначала
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Уляна потужно рэформувала медицину！
Ниверю в такой факт！ уляна, уляна, уляна！
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Нет черти на вас луцика. Тот мелочевкой не занимался. Брал только жирное. А вы.... Колишній гендиректор ДП "Укрвакцина" незаконно одержав 245 тис. грн як премії та надбавки, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 1100
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А почему это в разделе "происшествия"? Должно быть в разделе "на ланах Украины" Колишній гендиректор ДП "Укрвакцина" незаконно одержав 245 тис. грн як премії та надбавки, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 4807
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Интересно, а что у нас происходит без взяток, откатов и распилов.....
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Безнаказанность порождает преступления.
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Ну м почему моя, теперь мертвая, мама после того, как Супрун уволили, химию бесплатно не получила? Хотя мы ее, химию, купили, но я сама казню зекритина.
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Судя по новостям воруют абсолютно все, у кого есть хоть какая-то возможность украсть. Потом у них опять власть плохая окажется.
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Этот чиновник по сравнению с Ревой-мальчишка с грязной попкой!Рева за свою каденцию получил кроме зарплаты и премий помощи от государства минимум миллион гривень.
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