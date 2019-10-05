 Колишній гендиректор ДП "Укрвакцина" незаконно одержав 245 тис. грн як премії та надбавки, - прокуратура Києва

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Слідством встановлено, що упродовж 2016-2017 років колишній генеральний директор ДП "Укрвакцина" незаконно одержав кошти держпідприємства у розмірі 245 тис. грн як премії, надбавки і неправомірно підвищений посадовий оклад", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці з'ясували, що заволодіння коштами підприємства відбулося за попередньою змовою з колишнім головним бухгалтером держпідприємства.

Наразі колишньому гендиректору ДП "Укрвакцина" повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Також вручено підозру колишньому головному бухгалтеру держпідприємства за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Найближчим часом слідство буде завершено і направлено обвинувальний висновок до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього гендиректора ДП "Укрвакцина" за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

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Слідство встановило, що упродовж 2012-2013 років, перебуваючи на зазначеній посаді, підозрюваний вчинив розтрату коштів державного підприємства на понад 1,5 млн грн.