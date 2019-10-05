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Все про:Держдепартамент США (510) Зеленський (3058) Конгрес США (294) США (5581) Трамп (2108) Помпео (146)

 Держдеп США передав Конгресу відповідь на запит, пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського, - Помпео

Співробітники Держдепу передали в Палату представників початкову відповідь на запит про документи у справі щодо телефонної розмови президентів США й України - Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держдепартамент вчора ввечері відправив листа Конгресу. Це наша початкова відповідь на запит про надання документів", - сказав Помпео, слова якого наводять американські ЗМІ.

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"Звісно, ми будемо виконувати те, що вимагає від нас закон", - додав він. Про зміст відправленого Держдепартаментом листа поки що не повідомляється.

Раніше Помпео попереджав, що, з одного боку, готовий до співпраці з Конгресом у рамках цієї справи. Однак водночас він розкритикував запити, що надійшли від Палати представників, про проведення слухань зі співробітниками Держдепартаменту. Також Помпео назвав незаконною вимогу, щоб ці співробітники самі принесли конгресменам документи, котрі їх цікавлять. Глава департаменту пояснив, що ці документи - власність Держдепу, а не його співробітників.

Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152311
 
 
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Требуем разговоры Пороха с Медведчуком и Путиным, нужно узнать что сдал пебил чтобы его бизнесс спокойно работал на кацапии
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Головне дізнатися, що Зєля наобіщав Путлєру. Бо хотєлки Кремля ростуть кожен день.
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Кацап. В Україні ніхто не кличе того кремлівського педофіла інакше, як ***** . Так що можеш зі своїми "требованиями" сходити на парашу
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В США за такие разговоры президенту хана а в Украине он просто молодой и не опытный ему нужно дать ещё время 🙋🙋🙋да Зебилы?
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В Украине не молодой и с очень с большим опытом там, где не нужно, разворовал страну, что пришлось выбирать клоуна, что бы от него избавиться.
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😂😂😂😂о ещё одно обворованое Порошенком 😂😂😂иди смотри сериал про скотов по Г+Г то как раз твоё
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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Крючков, Дмитрий Васильевич
Народный депутат Украины V созыва с апреля 2006 по ноябрь 2007 от Блока Юлии Тимошенко

Обвиняется в хищении сотен миллионов гривен «Запорожьеоблэнерго», с 2017 года находится в розыске.[1]
14 апреля 2018 задержан в Германии, находится под стражей с 26 апреля.[2]
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А как бы интересно послушать как Пеца обещал Путину весь юго-восток.
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Про себе міркую. Дасть бог проженемо ЛЄГІТІМНОГО ЗРАДНИКА УКРАЇНИ . А що далі... Кого вибирати знову лідером?
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Комик-пионер уже есть, октябрят не было.
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Правильно хай дальше сдает Украину Мордору ведь выбрать то некого да ? Ох млять слов нет
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Петруся забыл, вот он настоящий .идер.
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на деревню дедушке дональду у кыйив Держдеп США передав Конгресу відповідь на запит, пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського, - Помпео - Цензор.НЕТ 6334
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У пути с вазелином нормально пошло: трампа перевернул, украину на штaйнмайера подписал.
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скільки ще зебілів вірять, що можна перескочити з грязі в князі клованів у велику політику?
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Клоун Моніка Зєлєнська вляпалась по самі помідори ! Воно напевне вже жаліє, шо послухав Бєню. Так би розказував собі спокійно анєкдоти на корпоративах Суркіса і Медведчука за бабки, а тепер всі дороги ведуть тільки в Ростов !
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А нічого було Трампу скакати з Монікою Зелінські в гречку . Тепер з нього не злізуть доки він не пройде всі необхідні лікарські обстеження на предмет венеричних і паразитарних захворювань та не надасть документальні підтвердження , що шпілі-вілі поміж ними відбувся за взаємною згодою і за його власні гроші. А інакше - імпічмент
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