 Держдеп США передав Конгресу відповідь на запит, пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського, - Помпео

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держдепартамент вчора ввечері відправив листа Конгресу. Це наша початкова відповідь на запит про надання документів", - сказав Помпео, слова якого наводять американські ЗМІ.

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"Звісно, ми будемо виконувати те, що вимагає від нас закон", - додав він. Про зміст відправленого Держдепартаментом листа поки що не повідомляється.

Раніше Помпео попереджав, що, з одного боку, готовий до співпраці з Конгресом у рамках цієї справи. Однак водночас він розкритикував запити, що надійшли від Палати представників, про проведення слухань зі співробітниками Держдепартаменту. Також Помпео назвав незаконною вимогу, щоб ці співробітники самі принесли конгресменам документи, котрі їх цікавлять. Глава департаменту пояснив, що ці документи - власність Держдепу, а не його співробітників.

Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.