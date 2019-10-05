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Все про:Зеленський (3058) Конгрес США (294) США (5581) Трамп (2108)

 У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського

Представники Демпартії в Палаті представників Конгресу США вимагають від Білого дому надати всі документи, пов'язані з телефонною розмовою президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті комітету із закордонних справ Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Глава комітету з нагляду конгресмен Елайджа Каммінгс, глава комітету з розвідки Адам Шіфф та глава комітету із закордонних справ Еліот Енгель надіслали листа із судовою повісткою виконувачу обов’язків керівника Білого дому Міку Малвейні, в якій вимагають надати документи, пов’язані з розмовою Трампа із Зеленським, які є необхідними для процедури імпічменту американського президента", - йдеться в повідомленні.

Конгресмени зазначили, що попередні аналогічні запити Білий дім ігнорував.

Керівники комітетів вимагають, щоб відповідні папери було їм передано не пізніше 18 жовтня. Зокрема, їх цікавить, хто ще був присутній під час розмови Трампа з українським президентом.

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"Ми глибоко шкодуємо, що президент Трамп поставив нас і націю в таке становище, але його дії не залишили нам вибору, крім як видати цю повістку", - наголошується в заяві.

Аналогічну повістку було відправлено ​​віцепрезиденту США Майку Пенсу, від якого демократи вимагають документи, що стосуються його зустрічі з главою України і телефонної розмови між Трампом та Зеленським.

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Водночас юристи Білого дому наполягають на тому, що Трамп має "повне право" ігнорувати запити комітетів Конгресу, які проводять розслідування щодо американського президента, оскільки Палата представників у повному складі не схвалила початок цього розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152306
 
   
 Топ коментарі
 
Баба Ванга колись казала, що наступним президентом України буде жінка.

Всі думали що то Юля, а виявилось то Моніка...
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Добивалка коротковата, только до лба зелебобов достает...
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Демократи в США безуспішно нападають на Трампа і тим збільшують його рейтинг! Трамп знову стане Президентом США!
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За гриценком у фарватері. В Конгрессе США требуют от Белого дома все документы, связанные с разговором Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 2681 стануть президентами, всіх землян хто брав хабарі пересадять, відродять армію і завоюють галактику. Вдвох!
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...и всего твоего психиатрического отделения У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 4747
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Автору этой фото респект, надо же так подобрать)))
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зацепили чубатого в госдепе за рыжий чуб. и не отпустят.
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У Трампа є флаг Сполучених Штатів, а в нашого ні флагу, ні гербу. Чий він слуга невідомо
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Конгрес, как тот пибуль, вцепится - хрен отдереш...
шо б он тока здоров был.....
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🤣🤣демократы за прследний шанс зубами цепляются уже все и забыли а они и дальше херней занимабтся
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Чтобы пороха та добивали, но мы же не США.
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Добивалка коротковата, только до лба зелебобов достает...
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Каким бы борзым Трамп не был... Он уже политический труп. Слишком грязно и громко играет.
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О це держава!!!
Навіть президента можуть поставити раком,якщо треба!!!
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Якщо він сам себе так поставив перед країною.
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Розумні люди. Треба дві досить велики партії, які будуть між собою конкурувати. Голоси виборці міняють на бонуси від цих партій.
Тут взяли, отарою в 73% віддали голоси партії монікі й дулю отримали. Так ще й доплатять з власної кишені.
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Уверен, не пройдёт и года, как он будет стоять в этой позе.
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ти дарма морщив свого вузенького лобіка
я і так знаю, що олі тупі й безкрилі
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Лоліту - Моніку? Не хвилюйся ти так, скоро твою Моніку в ростові поселять 😂
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а Мельниченко что, не при делах? Или он "цифру" не освоил и до сих пор пользуется "Юпитером-205"?
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Трампа и Зеленского/А о Порошенко ни полслова. Не порядок.Иван Петрович Сидоров связывал с Рошеном Порошенко не только такие простые темы, а и переходы на зимнее время, разливы Дуная, природные катаклизмы.
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Баба Ванга колись казала, що наступним президентом України буде жінка.

Всі думали що то Юля, а виявилось то Моніка...
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Имена какие-то специфичные для украинок: то Лолита, то Моника.
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Хто така Моніка , як і ***** у світі знають всі. А хто така Лоліта?
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Ти вочевидь маєш на увазі того, хто стояв перед Монікою? - Так перед Монікою стояв Дональд Трамп зі своєю карамелькою. Але він аж ніяк не українка... 😕
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Щось ти Нікола геть розумом охляв .. До чого тут Мелані , коли той Чупа Чупс Моніка смоктала ? 😕
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До чого тут чупа-чупс, коли агент Лолита зовсiм не жiнка.
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Що ти Нікола крутиш, як собаченя хвостом . Я ж тебе відразу поспитався - хто така "Лолита"?
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Я вIдразу вiдповiв Лолiлiта попереднiк Монiкi. Дурний ти Бог чи Україна.
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В Конгрессе США требуют от Белого дома все документы, связанные с разговором Трампа и "...this green scum" У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 9982
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Украина - как ферма с доильными аппаратами для членов "демократической" партии США
Оказывается, что не только Хантер Байден, младший сын вице-президента США Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской Burisma в апреле 2014 года, но и друг пасынка экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер.
При этом УКРАИНСКИЙ холдинг Бурисма оплачивал счета АМЕРИКАНСКОГО демпартийного "Атлантического совета", в свою очередь старший научный сотрудник которого, Андерс Ослунд, заявил: "Все страны G7, МВФ, **** - все сходились во мнении, что Шокин должен уйти, а представителем этой точки зрения выступал Джо Байден". У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 8955
Это он так прокомментировал шантаж Байдена - "кредит Украине в обмен на увольнение Шокина" (прекращение расследования по Бурисме)　

https://www.wsj.com/articles/bidens-anticorruption-effort-in-ukraine-overlapped-with-sons-work-in-country-11569189782?fbclid=************************************-XnCSg97JPVcjAJ7xMw2MksJM
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Так и Россия напала именно при Обаме. Почему то они были уверены, что демократы совершенно точно денонсируют Будапештский меморандум и не окажут Украине никакой помощи в самый тяжелый и опасный период войны. А когда победил Трамп они попытались ему приписать связи с Путиным.
Демократы США сейчас играют очень грязно и без всяких правил.
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У Ахметова на эту тему - бюджет кончился...

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Конгрес - предохранитеь от идиотов.
у нас сейчас именно тот случай.
и очень радует, шо Конгрес таки работает....
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пусть внутриамериканское расследование уберёт Трампа.От него Украине не станет лучше,но самаУукраина должна остаться в стороне от американских "тёрок".
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Поздно. Зеля влез или вполз в скандал по самое нихочу. Что Трамп, что Байден - теперь оба варианта плохие.
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Дональд Трамп публічно натякнув , що США не збираються давати Україні гроші, поки режим Порошенко продовжує дихати, поки вони не розгромлені повністю.Президент США на весь світ заявив, що за 5 років замість процвітаючої країни, Україну перетворили в саму корумповану країну світу, з горою трупів і неймовірним нещастям.Про це на спільній прес-конференції з лідером Фінляндії Саулі Нііністё заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Liga.net.

У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 9235
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демократам - лузерам ничо не обломится.
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Выходит, что Украина самая мощная страна в мире. Никто так никого не наклонял еще. У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 8069 зелУ нужно просить 100 лярдов баксов, не меньше, за хотелки Трампа. И только так!
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