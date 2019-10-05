 У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського

Про це йдеться в пресрелізі на сайті комітету із закордонних справ Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Глава комітету з нагляду конгресмен Елайджа Каммінгс, глава комітету з розвідки Адам Шіфф та глава комітету із закордонних справ Еліот Енгель надіслали листа із судовою повісткою виконувачу обов’язків керівника Білого дому Міку Малвейні, в якій вимагають надати документи, пов’язані з розмовою Трампа із Зеленським, які є необхідними для процедури імпічменту американського президента", - йдеться в повідомленні.

Конгресмени зазначили, що попередні аналогічні запити Білий дім ігнорував.

Керівники комітетів вимагають, щоб відповідні папери було їм передано не пізніше 18 жовтня. Зокрема, їх цікавить, хто ще був присутній під час розмови Трампа з українським президентом.

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"Ми глибоко шкодуємо, що президент Трамп поставив нас і націю в таке становище, але його дії не залишили нам вибору, крім як видати цю повістку", - наголошується в заяві.

Аналогічну повістку було відправлено ​​віцепрезиденту США Майку Пенсу, від якого демократи вимагають документи, що стосуються його зустрічі з главою України і телефонної розмови між Трампом та Зеленським.

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Водночас юристи Білого дому наполягають на тому, що Трамп має "повне право" ігнорувати запити комітетів Конгресу, які проводять розслідування щодо американського президента, оскільки Палата представників у повному складі не схвалила початок цього розслідування.