 Місцеві вибори треба проводити за мажоритарною системою, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На місцевому рівні ми хочемо мажоритарку, крім Києва", - сказав Корнієнко.

Нардеп зазначив, що модель мажоритарки для виборів до обласних рад має бути такою, щоб від кожної громади обов'язково був депутат. Це питання, за словами нардепа, обговорюється під час доопрацювання Виборчого кодексу, на який президент України наклав вето.

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У "Слузі народу" вважають за доцільне скоротити термін повноважень місцевих рад до 4 років.