 Місцеві вибори треба проводити за мажоритарною системою, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На місцевому рівні ми хочемо мажоритарку, крім Києва", - сказав Корнієнко.
Нардеп зазначив, що модель мажоритарки для виборів до обласних рад має бути такою, щоб від кожної громади обов'язково був депутат. Це питання, за словами нардепа, обговорюється під час доопрацювання Виборчого кодексу, на який президент України наклав вето.
У "Слузі народу" вважають за доцільне скоротити термін повноважень місцевих рад до 4 років.
а правительство тут вообще ни при чём.
вот это поворот!
Разведение сил в Донбассе нужно,но к нему нужно серьёзно подготовится.Об этом заявил бывший секретарь снбо А.Данилюк в интервью ВВС Украина
напевно, вийдуть мільони зебілів - захищати монику.. Як свого часи - захищали януковоща?))
бо гадаєшь що захистишь зелену шмарклю від мільонів..
так все ж таки, чухонцю, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки?
Это ***** так приказоло слелать...что бы маторыл с гивями на дамбасе депутатами сделать?
Ви покажіть рівень там де ви зараз. І то швиденько.
Де ваші проривні ідеї?
якби я не підтримував батька українського народу Зеленського але 5 років в Слуги народу не-має. Або робота та прориви в економіці, або нафіг з пляжу - отак буде стояти питання.
мы еще можем много, очень много, обещать!...
вопрос в том, что эта зелень нихрена больше не умеет, кроме захвата всей власти методом одурманивания ваты
кацап, почём коммент нынче ?
маера плясать.
вот и весь ларчик..))))))))))))))))))) будут гиви с моторылами )))))))))))
и вроде законы украинские )))))))))))))))
это же очевидно
Вот поэтому и не хотели жулики проводить выборы в Раду по закону - в октябре.
Сейчас бы их результат был около нуля
Лушпиння, яке залишається, отримує ілюзію, що його все більше. Нехай продовжують жити ілюзіями - це не заборонено. : )))
Діями команди Зеленського - переважно задоволений. Приємно, що він особисто діє щиро.
Если протяните столько, конечно...