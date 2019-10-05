 Пристайко заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів під час обговорення відновлення моста в Станиці Луганській у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Пристайко, зокрема, запевнив, що за місяць-півтора мостом будуть їздити автомобілі. Пізніше з'являться інші мости і нові перехідні пункти.

"Можливо, з'явиться залізничне сполучення, щоб люди могли комфортно переїжджати з одного боку лінії розмежування на іншу", - сказав він.

Наразі частина залізничних доріг, із якими сполучення зупинили в 2014 році через бойові дії, контролюються терористами ОРДЛО.

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