 Пристайко заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів під час обговорення відновлення моста в Станиці Луганській у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".
Пристайко, зокрема, запевнив, що за місяць-півтора мостом будуть їздити автомобілі. Пізніше з'являться інші мости і нові перехідні пункти.
"Можливо, з'явиться залізничне сполучення, щоб люди могли комфортно переїжджати з одного боку лінії розмежування на іншу", - сказав він.
Наразі частина залізничних доріг, із якими сполучення зупинили в 2014 році через бойові дії, контролюються терористами ОРДЛО.
В Москве вдруг Царь заявил что, типа, телевизор очень много и некрасиво говорит об украинцах. Венгры начали отбирать ранее выданные паспорта в Закарпатье. Состоялась встреча с Лукашенко где тот несколько раз "обмолвился", перепутав Украину с Россией а Зеленского с Путиным.
Теперь вот: разведение войск, установление ж/д сообщения и т.д.
Это бизнес-сделка. Кто-то кому-то заплатил. Вполне возможно что Украину продали за неизвестную сумму.
1) Майдан3
2 Рашка полезет "защищать" рускочелюстных
3) Серьезный замес с авиацией, ракетами....
4) Китай нападает на ослабленную рашку, т.к. нам будут помогать.
5) США с НАТО дружно мочат Китай, чтоб желтолицые не покорили весь мир.
Хотелось бы, чтобы это была "магия рэптилий", но все идет согласно пророчеству...
Это им расплата за "парад".
Пора выносить!
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…
Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.
Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.
Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разглядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…
Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "Рашкою" не за гроши.
А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…
Автор: Виктор Залевский
Там ...на не используемых жд путях уже давным давно все раздербанили...траллеи нет совсем...рельсы местами...
Что бы это восстановить нужны миллионы...и не гривен...
4 ч. ·
- Свежие опросы общественного мнения показывают, что направление политики в отношении Донбасса, которое реализует Зеленский, не поддерживает или поддерживает только частично около половины (по разным конкретным вопросам) населения Украины:
http://ratinggroup.ua/…/otnoshenie_ukraincev_k_resheniyu_vo…
И вот тут-то, мы предстаем перед весьма деликатным вопросом:
- до какой степени политик/и могут позволить себе навязывать народу тот или иной политический курс, не ставя народ в известность относительно дальних целей такой политики и ее возможных последствий?..
Для меня очевидно, что «навязывать» в 21 веке это вообще не вариант.
Организовать широкую коммуникацию, убеждать, пусть даже оказывать давление в ходе коммуникации (аргументами!), да, это путь.
В ходе избирательных кампаний было сказано много правильных слов про важность коммуникации с народом.
При этом команду Порошенко выставляли, как образец проваленной коммуникации (во многом справедливо), а Зе-команду, как гениев общения.
Как видим, последнее, судя по информационному обеспечению ОПой программы реализации Минских соглашений, - одна из главных иллюзий этого года.)
То, что Зеленский принял 73% поддержки на выборах, за право на реализацию любой по направленности внешней и внутренней политики, например, на атаку ФОП и на капитуляцию перед Кремлем, показывает, что он психологически рассматривает свой пост и ситуацию вокруг него, как зону личных достижений и реализации собственных интересов.
Это говорит о его психологической незрелости (если не сказать инфантилизме), и политической неграмотности.
Пост президента это не про личные хочу/не хочу. Это про общее благо.
Мало-мальски политически образованный человек, почитал бы Конституцию страны, которой взялся руководить, и внезапно (!) обнаружил, что задача президента: обеспечивать не свои хотелки, а национальные интересы.
И то не все, а те, которые обеспечивают само ее существование: территориальную целостность, суверенитет, права и свободы человека и гражданина, и соблюдение этой самой Конституции.
Не бывает так: я боюсь крови и войны, поэтому, чтобы не иметь с ними дело, немножко сдам страну, а заодно и тех, кто взялся ее защищать, не боясь ни крови, ни смерти.
«Давайте я немножко убью будущее своей страны, лишь бы мне лично было комфортно», не пройдёт.
Именно поэтому, часть общества, не желающая капитуляции, 6 октября в 12.00, выходит на Майдан, реализуя своё конституционное право на протест.
Это кризисная коммуникация.
К кризисной коммуникации прибегают, когда нормальная не даёт эффективной обратной связи, простыми словами, когда людей не слышат, и, соотвественно, не корректируют политический курс.
Кризисная коммуникация имеет тенденцию к усилению, в той мере, в какой не слушают.
Проще говоря, если Зе будет продолжать слив суверенитета и национальных интересов, его вынесут к иксам в обозримые сроки.
Дело еще в том, что для реализации политики, которая противоречит интересам значительной части общества, необходима твёрдая опора на силу.
А кто эта сила?
Три генеральчика ВСУ, ради дожностей и близости к кормушке, готовые списать пять лет кровавых усилий всей армии?..
Пять-шесть полицейских генералов?..
Новые лица в СБУ?
У всех у них есть подчинённые, которые в настоящий момент не просто недовольны направленностью политики Зе, они остро (!) недовольны.
А что такое, когда силовики, отвечающие за реализацию курса, недовольны этим курсом, лучший друг Зеленского, Трамп недавно имел возможность убедиться.
Вывод: Зеленский и его команды глупы.
Они пытаются навязать обществу отвратный курс, не обеспечив себя для этого соответствующими силовыми и информационными возможностями: рассорившись с журналистами, раздражая и подставляя силовиков (одно заявление про льготы для ветеранов чего стоит).
Они глупы дважды, думая, что протест инспирирует Порошенко, и угрожая ему уголовным преследованием, т.е. даже не в состоянии определить истинные причины сопротивления.
Они глупы трижды: надеясь, что протест помогут размыть и подавить силовики, ибо среди силовиков недовольный ропот вот-вот начнёт оформляться в конкретные программы сопротивления.
Они плохо кончат.
Відвід-- відступ односторонній українських війск , а потім , по відновленим жд дорогам підуть військові ешелони пуйла на Київ ., все по планам пуйла . Зелену владу ГЕТЬ !!!