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 Депутати Хмельницької облради закликали Зеленського і Раду не допустити реалізації "формули Штайнмаєра": "Вважаємо це відвертою капітуляцією"

Депутати Хмельницької обласної ради закликали президента Володимира Зеленського і Верховну Раду не допустити надання особливого статусу ОРДЛО ні за "формулою Штайнмаєра", ні шляхом внесення змін до законодавства України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення сьогодні одноголосно ухвалили 44 депутати облради на позачерговій сесії.

Депутати Хмельницької облради закликали Зеленського і Раду не допустити реалізації формули Штайнмаєра: Вважаємо це відвертою капітуляцією 01

"Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені наших виборців категорично проти реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра", за якою, відповідно до Мінських угод, запроваджується особливий статус Донбасу.

Вважаємо це відвертою капітуляцією, тому що, відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", московським окупантам і їхнім прибічникам-терористам гарантується амністія; узаконюється режим сприяння для російської мови і знищення української мови; надається імунітет депутатам, "обраним" під контролем терористів", - йдеться в зверненні.

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Крім того, депутати облради заявили, що проводити вибори в органи місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях необхідно тільки після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортізаціі всього населення.

Окремо депутати вважають, що варто "запровадити реальний, а не "фейковий", як у грудні 2018 року, воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій.

"Введення в дію закону про особливий статус Донбасу - це однозначний сигнал всім антиукраїнським силам в інших областях, що зброєю можна домогтися для себе "особливого статусу" і диктувати Україні свою волю. Це однозначний сигнал світу, що про долю України потрібно говорити з Москвою, а не з Києвом. Це прямий шлях до остаточної дезінтеграції України, це продовження війни на покоління і покоління з метою знищення нашої держави", - переконані депутати Хмельницької облради.

Позачергова сесія Хмельницької облради відбулася з ініціативи групи депутатів, представників ветеранських та громадських організацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152301
 
   
 Топ коментарі
 
У тебя с головой все нормально? Пей зелёнку может и поможет
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Оказывается есть ещё порядочные люди у власти . Готовим вила для борцов с эпохой бедности и в этот раз нужно на эти вила всех посадить
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Что то мало ПЕСов лает на ветке Цензора.Вот вы все адекватные и нормальные люди,скажите мне,где я не прав.На всем Донбассе,во все времена и полиция и прокуроры были из Донецка и Луганска и от Ахметова.Или не так?То что хотят кацапы было там всегда,со Дня Независимости.Подтверждение?Все мусора срочно перешли на сторону Стрелкова,забив на присягу,Украину и т.д.Вот теперь у меня вопрос ко всем,как Стрелков,при возрожденной армии,доблестном главнокомандуещем запросто поменял задрыпаный Славянск на Донецк?И,заметьте,с кацапии никакой ни Град,ни другие,"запрещенные Минскими договоренностями" стволы не доставали.Так может кто то смог договориться с Ахметовым?Привет Галетею и Поросенку.
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Порося и выпустило Гиркина. У народа нет памяти , не помнят .что жирный чудил . он для них хетьман -пастырь .Порохоботы , ЗЕ засуньте себе в очко .
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Украине не откажется от независимости! формула шталмейстера, которая так нужна Москве - это троянкий конь! Это лишение независимости Украины! Это троянский конь, который под средством Донецкой и Луганской областей, будет управлять всей Украиной! И будет манипулировать проходящими процессами в Украине! Они изнутри будут уничтожать страну! Нахер оно надо! Украина подписав это ухудшит свое положение в разы! Народ этого не допустит! Не за это погибали и боролись Украинцы, чтобы вот так взять и позорно сдаться Москве! Украина будет хоть вечно защищаться! Больше Москва не отберет волю у Украины никогда!!!
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Проголосовали? Молодцы!
А теперь еще проголосуйте об отделении от Украины Донбасса, он же вам не нужен?!
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Ти, Васькин ви6/\ядку, свої мрії проголошуй своїй Вальці під ковдрою, а ми без тебе знаємо - що і коли робити.
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Западная Украина при подписании нормандской капитуляции полностью отходит к Польше, Румынии или Венгрии. Шах и мат.
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Да угомонись уже,мразота свиноруская. Бродит здесь чернь балалаечная-воняет.
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Это хорошо , есть еще Украинцы , а почему Днепр молчит, Филатов мог бы себя и проявить как патриот Депутати Хмельницької облради закликали Зеленського і Раду не допустити реалізації "формули Штайнмаєра": "Вважаємо це відвертою капітуляцією" - Цензор.НЕТ 859 Или он выжидает
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Формула штайнмаера и минские договоренности - это лишение Украины независимости!!! И Украина будет под контролем Путина! За это мы воевали???
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Советник путина Ушаков заявил РИА НОВОСТИ, что путин не приедет 16 октября на "нормандский саммит" из-за "плотного графика работы президента".
Так что пусть лицедеи из телевизора подарят еще пару украинских городов путину на день рождения 7 октября.
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Срочно провести выборы в Хмельницкую ОблРаду - это не правильные депутаты)
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"Срочно" та, навіть, "свєрхсрочно" ти можеш лише всратися, щоб "налєгкє" за "порєбрік" нарізАти.
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Правильно, никакой "формулы Штайнмайера", или хмельницкой области тоже особый статус !!!
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