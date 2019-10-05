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Все про:місцеві вибори (97) Слуга народу (336) Корнієнко (40)

 Навесні хочемо масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори, - Корнієнко

Партія "Слуга народу" на місцевих виборах сприятиме оновленню політичного класу на місцях.

Про це заявив перший заступник глави фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори. Насамперед, успіх  в тому, що ми змогли завести у Верховну Раду абсолютно нових людей", - сказав він.

"Хочемо щось подібне зробити на місцевих виборах – максимально відкрити двері і ліфти для нових людей, зокрема шляхом підвищення престижності бути місцевим депутатом, підвищення престижності бути старостою", - пояснив він.

За словами політика, наразі у партії тривають дискусії про підхід до формування списків кандидатів "Слуги народу" на місцевих виборах.

Корнієнко також зазначив, що через вибори, які стануть наступним етапом після укрупнення громад, "необхідно привести оновлений політичний клас на місцевому рівні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала нардепом від "Слуги народу" Копиленка замість Коваленко, що перейшла на роботу в ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152300
 
 
 Топ коментарі
 
понятно.. Украину хотят затянуть зеленым болотом.
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Да вы ещё дотяните до той весны бо сейчас все шансы на колах занять позиции
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Корнієнко явно перебрав ЗЕленого дурман-зілля! Навесні хочемо масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6975 Навесні хочемо масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9796 Навесні хочемо масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9796
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Вы пока Петю и КО не посадите, масштабировать нечего.
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Прежде чем Петю и КО посадить нужно в суде доказать их преступления
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В штатах дело Манафорта за полгода расследовали и срок впаяли. Если нехрена не делать, то и результата тоже не будет. Этот цирк с десятками дел пора заканчивать, возьмите ОДНО и доведите до конца.
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Для приверженцев секты ОПЗЖопа и ОПА на блока команда Зе все равно останется чужой ( если у них расчет на их "перевербовку"), а вот голоса тех кто голосовал за "новые рожи" ( пардон , лица) или за тех кто голосовал не "за" Зе, а "против" Пэти, и даже часть тех кто голосовал " по приколу" им голоса уже не отдадут. Спешка с выборами в Раду себя оправдала ( номер прошел), ну а тут ,после всего что уже проступило сквозь "новизну" власти и что еще произойдет до весны, думаю что подобное "счастье" им уже не светит. Кстати до весны еще нужно "усидеть", это тоже вопрос. Блажен кто верует.
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Весной и летом 2019 года, планета Земля узнала процент дебилов в нашей стране. Он составил 73%. Весной 2020 года будет известен % КОНЧЕННЫХ ДЕБИЛОВ. Для ЗеДебилов уточняю, в % конченных дебилов войдут те, кто проголосует весной 2020 года за представителей зелёной плесени. Если конечно до весны эта зелёная мерзость ещё дотянет, как власть.
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Пхахааххахаххахахахахахахаха я сначало подумал это жирный троллинг, да вас зелёные поцы рейтинг Ющенко будет достижением, весной хорошо будет если за принадлежность к СН в морду бить не будут.
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та да...щоби від місцевих слуг прорвало труби та каналізацію?
Ви покажіть рівень там де ви зараз. І то швиденько.
Де ваші проривні ідеї?
якби я не підтримував батька українського народу Зеленського але 5 років в Слуги народу не-має. Або робота та прориви в економіці, або нафіг з пляжу - отак буде стояти питання.
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