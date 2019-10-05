 Перспектива саміту нормандської четвірки проясниться після підтвердження ОБСЄ розведення сил у Петровському і Золотому, - постпред РФ при ОБСЄ Лукашевич

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник РФ Олександр Лукашевич на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. Текст його виступу наводиться на сайті МИД РФ.
"У нинішніх умовах "м'яч" значною мірою на боці Києва, якому належить здійснити імплементацію "формули Штайнмаєра" в законодавство України. Разом з тим важливо розуміти, що узгодженням її тексту в Контактної групи не вичерпуються всі необхідні поправки, пов'язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі", - йдеться у виступі Лукашевича.
Він підкреслив, що перспектива проведення саміту нормандської четвірки "стане зрозумілою після підтвердження СММ розведення сил і засобів в Петровському і Золотому".
Російський постпред сказав, що лідери України, Франції, ФРН та Росії за підсумками їхніх зустрічей в Парижі в 2015 у році і в Берліні в 2016 році прийшли до розуміння про необхідність розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Петровському і Золотому, а також письмової фіксації в Тристоронній контактній групі "формули Штайнмаєра".
"Виконання цих доручень якраз і відкриває шлях для нового саміту "нормандської четвірки". В іншому разі зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана. Українському керівництву не варто намагатися використовувати саміт у "нормандському форматі" тільки для вирішення своїх внутрішньополітичних завдань, а не для просування у врегулюванні", - сказав Лукашевич.
Він нагадав, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня було погоджено механізм введення особливого статусу Донбасу за "формулою Штайнмаєра" і позначена готовність відновити з 7 жовтня розведення сил і засобів у Золотому і Петровському.
Він особливо відзначив, що "в нинішніх умовах не може бути жодного "плану Б"."Єдино можливий шлях - політико-дипломатичне врегулювання внутрішньоукраїнської кризи за допомогою повного виконання всіх положень схваленої резолюцією 2202 СБ ООН мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 р. на основі прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом", - підкреслив Лукашевич.
после подтверждения ОБСЕ разведения Моники ЗЕБЕнски
- «Посадить Порошенка»,
- Забрать его «дєньгі із Панамскіх Офшоров»,
- Разделить дєньгі поровну всем, по 100500 доларов на каждого (порохоботам не давать !!!!)
- Снизить/ ликвидировать оплату ЖКХ,
Ну и еще опционньіе ништячки, типа «доллар по 8»...
так и проигрываются войны тупыми дебилами. стабилизированный фронт, санкции на агрессора, практически готовая договоренность о миротворцах оон - все просрал клоун
Ой уделают клоуна в Париже...поставят голым писать в Брюсселе, народ смешить, т.е., по призванию
Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Киеве, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич
вазелин САМ озвучивает и выполняет условия кацапии. ты разницу чувствуешь?
Украина делает две уступки Раше
Раша Украине - НОЛЬ
игра в свои ворота, Моника !
Коли допустити, що розведуть війська, то які гарантії, що в тій "сірій зоні" не будуть творитися злочини. Адже там буде вакуум влади.
Вопрос. Почему в Украине будет по-другому? И кто те дебилы, что верит РФ и ОБСЕ?
Эй, где Вы ненаглядные 73%?
Ви хоч трошкі розумієте, що трапляється "слимаки ганебні".
То буде не майдан, то буде не іпічмент, то просто в областях будуть зникати ставленики зебілів.
Мій вовк сидить
Зажавшись в угол задом
А блазень плазуватиме ...
Стрелок вже написав: дай палець - відкусять руку.
Тільки головному зебілу і його шісткам це не доходить.
Спочатку йшлося лише про підписання =формули=. Тля погодилася. Тепер давай, зрадник, відводь війська. Потім скажуть =воду в Крим= і т.д.
І гундосе чмо тулитиме новий відосик.
Так что пусть лицедеи из телевизора подарят еще пару украинских городов путину на день рождения 7 октября.
Наверное Петя в это время спал....