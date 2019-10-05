EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1114  47
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2269) Лукашевич (2) Формула Штайнмаєра (56)

 Перспектива саміту нормандської четвірки проясниться після підтвердження ОБСЄ розведення сил у Петровському і Золотому, - постпред РФ при ОБСЄ Лукашевич

У процесі врегулювання ситуації на Донбасі намітилися деякі зрушення, і за сприятливої динаміки будуть створені умови для підготовки до саміту в "нормандському форматі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник РФ Олександр Лукашевич на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. Текст його виступу наводиться на сайті МИД РФ.

"У нинішніх умовах "м'яч" значною мірою на боці Києва, якому належить здійснити імплементацію  "формули Штайнмаєра" в законодавство України. Разом з тим важливо розуміти, що узгодженням її тексту в Контактної групи не вичерпуються всі необхідні поправки, пов'язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі", - йдеться у виступі Лукашевича.

Він підкреслив, що перспектива проведення саміту нормандської четвірки "стане зрозумілою після підтвердження СММ розведення сил і засобів в Петровському і Золотому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала

Російський постпред сказав, що лідери України, Франції, ФРН та Росії за підсумками їхніх зустрічей в Парижі в 2015 у  році і в Берліні в 2016 році прийшли до розуміння про необхідність розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Петровському і Золотому, а також письмової фіксації в Тристоронній контактній групі "формули Штайнмаєра".

"Виконання цих доручень якраз і відкриває шлях для нового саміту "нормандської четвірки". В іншому разі зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана. Українському керівництву не варто намагатися використовувати саміт у "нормандському форматі" тільки для вирішення своїх внутрішньополітичних завдань, а не для просування у врегулюванні", - сказав Лукашевич.

Він нагадав, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня було погоджено механізм введення особливого статусу Донбасу за "формулою Штайнмаєра" і позначена готовність відновити з 7 жовтня розведення сил і засобів у Золотому і Петровському.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. ВIДЕО

Він особливо відзначив, що "в нинішніх умовах не може бути жодного "плану Б"."Єдино можливий шлях - політико-дипломатичне врегулювання внутрішньоукраїнської кризи за допомогою повного виконання всіх положень схваленої резолюцією 2202 СБ ООН мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 р. на основі прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом", - підкреслив Лукашевич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152299
 
 
 Топ коментарі
 
Как жалок Шут на троне короля и глуп народ что всё это позволил !!!
 показати весь коментар
 
вазелин дал палец. теперь кацапы хотят руку.
так и проигрываются войны тупыми дебилами. стабилизированный фронт, санкции на агрессора, практически готовая договоренность о миротворцах оон - все просрал клоун
 показати весь коментар
 
Ещё через 100 дней
Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Киеве, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как жалок Шут на троне короля и глуп народ что всё это позволил !!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как жалок президент, которого послали, а до него никак не долетит.....
 показати весь коментар
 
 
А он здесь при чем??? Ты поэт? Зовешься Цветик? Получи себе Й в опу
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, чи буде до самміту ще ЗЄбєня сидіти на Банковій. Чи рване у біга...
 показати весь коментар
 
 
😂😂😂😂 тебе и через 10 лет будет Порошенко мешать жить таков твой удел
 показати весь коментар
 
 
Ніколи ще кацапи не жили так погано як при Порошенко...
 показати весь коментар
 
 
Перспектива саммита нормандской четверки прояснится

после подтверждения ОБСЕ разведения Моники ЗЕБЕнски
 показати весь коментар
 
 
Что бы посидеть за одним столом нормандской четверки и покрасоваться перед телекамерам (хотя скорее всего он снова вляпается в какой-то скандал), Зеленский решил отдать террористам два украинских населенных пункта. И ему наплевать, что там каждый метр полит кровью украинских воинов, которые как он не прятались от повесток из военкомата.
 показати весь коментар
 
 
Наріт™ хотел:
- «Посадить Порошенка»,
- Забрать его «дєньгі із Панамскіх Офшоров»,
- Разделить дєньгі поровну всем, по 100500 доларов на каждого (порохоботам не давать !!!!)
- Снизить/ ликвидировать оплату ЖКХ,
Ну и еще опционньіе ништячки, типа «доллар по 8»...
 показати весь коментар
 
 
вазелин дал палец. теперь кацапы хотят руку.
так и проигрываются войны тупыми дебилами. стабилизированный фронт, санкции на агрессора, практически готовая договоренность о миротворцах оон - все просрал клоун
 показати весь коментар
 
 
Да, шаг за шагом... шантаж, потом шантаж невыполнением условий шантажа...а дальше:" Вот, Геля Меркель, смотри сама, мы делаем всё возможное, а хунта отвергает наши добрые намерения" - "Йа-йа, вова, они кругом виноваты...даешь сп2 и не обращай внимания на нашу озабоченность... на деле мы с микрончиком за тебя"...
Ой уделают клоуна в Париже...поставят голым писать в Брюсселе, народ смешить, т.е., по призванию
 показати весь коментар
 
 
Ещё через 100 дней
Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Киеве, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич
 показати весь коментар
 
 
Кацапам веры нет, они войска не разведут, и придумают новую причину. Так что ПТН ПНХ
 показати весь коментар
 
 
Они нас разведут на разведение и потребуют нового развода... а узеленские утверждают, что у них наготове план Б... Б, плять...
 показати весь коментар
 
 
конечно, от Петровского и Золотого да Киева несомненно найдуться населенные пункты на все буквы алфавита так что будет план и Б, и В, и т.д.
 показати весь коментар
 
 
О как ********* вцепилась в эти разведения.... При Пете 5 лет разводили но ни на метр не развели, а клоун готов немножко развести аж до Киева... Ох и аукнется когда-нибудь это разведение...
 показати весь коментар
 
 
На те воно і шмаркля малороська, багато знайомих зебілів уже ходить з витаращеними очима і офігівають від того що відбувається,тьфу.
 показати весь коментар
 
 
да ну . 20 октября 2016 года....петр порошенко.....участники встречи в нормандском формате предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках....среди них будет Дебальцево.... петр порошенко ....договорились о том что после завершения развода войск на трех участках Золотое Петровское и станица Луганская ....мы начнем переговоры еще по 4 местам разведения.... порошенко...Дебальцево было включено по настоянию украинской стороны.... вот и аукнулось.
 показати весь коментар
 
 
порох ставил УСЛОВИЯ кацапии которые она не выполняла и разведения не происходило.
вазелин САМ озвучивает и выполняет условия кацапии. ты разницу чувствуешь?
 показати весь коментар
 
 
Итого:

Украина делает две уступки Раше
Раша Украине - НОЛЬ

игра в свои ворота, Моника !
 показати весь коментар
 
 
За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность которую подписала. - Бен Ходжес, командующий армией США в Европе
 показати весь коментар
 
 
Правий був Порошенко, був вибір між ним і ******, уставшіє ат вайни вибрали *****. А тепер ідіть на передок відпочивать, не сціть зебіли чирконіть контракт!
 показати весь коментар
 
 
зебил со своей трусостью получит: либо войну внутри страны, либо внешнюю. А, учитывая ещё и его тупость - вероятно всё вместе.
 показати весь коментар
 
 
Опять какие то требования левые, дальше потребуют что б зеленский себе привселюдно анилингус сделал?
 показати весь коментар
 
 
.......прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул Лукашевич.Источник: https://censor.net.ua/n3152299 - зеленский ты просто идиот - не умеешь не берись - иди в отставку пока еще больше не натворил - а то закончишь как чаушеску
 показати весь коментар
 
 
Резюме выступления кацапского постпреда: все будет только так, как хочет паРашка, ни шагу в сторону Украине сделать не позволят. Это охренительная дипломатическая победа роялиста.
 показати весь коментар
 
 
Зебіли, ну давайте. Хто з вас вірить що кацапи відведуть війська?
 показати весь коментар
 
 
ніхто з них не вірить, алеж брешуть і будуть до останнього - як діди.
 показати весь коментар
 
 
Що значить "відведуть"?
Коли допустити, що розведуть війська, то які гарантії, що в тій "сірій зоні" не будуть творитися злочини. Адже там буде вакуум влади.
 показати весь коментар
 
 
ОБСЕ в Чечне провели выборы, когда президентом стал Масхадов. Потом его убили, единственного на тот момент, кто пытался договорится с Роиссей. ОБСЕ быстро слились. В Грузии ОБСЕ разруливает с 1992 года, время от времени объявляя, что понятия не имеет, кто там начал войну и покрывает ползучую оккупацию.
Вопрос. Почему в Украине будет по-другому? И кто те дебилы, что верит РФ и ОБСЕ?
 показати весь коментар
 
 
нужно читать: при сдаче территорий Х#йло с удовольствием поговорит о своих проблемах с западными партнерами.
 показати весь коментар
 
ну не хочет путин ехать на переговоры. одно дело орать на порошенко другое дело на Зеленского. если "клоун" пошлет срамота на весь мир.
 показати весь коментар
 
Ну что, .....ди ЗЕленые, доигрались?
Эй, где Вы ненаглядные 73%?
Ви хоч трошкі розумієте, що трапляється "слимаки ганебні".
То буде не майдан, то буде не іпічмент, то просто в областях будуть зникати ставленики зебілів. Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич - Цензор.НЕТ 7479
 показати весь коментар
 
 
Через пару місяців вони будуть тут стверджувати, що то 73% порохоботи...
 показати весь коментар
 
Огня! Огня!
Мій вовк сидить
Зажавшись в угол задом
 показати весь коментар
 
а ты с кивы пример бери, он своего вовка из любого угла даже в раде вытащит...)))
 показати весь коментар
 
Москалі висувають нові вимоги.
А блазень плазуватиме ...
Стрелок вже написав: дай палець - відкусять руку.
Тільки головному зебілу і його шісткам це не доходить.
Спочатку йшлося лише про підписання =формули=. Тля погодилася. Тепер давай, зрадник, відводь війська. Потім скажуть =воду в Крим= і т.д.
І гундосе чмо тулитиме новий відосик.
 показати весь коментар
 
 
Не "яблучко" а "сударушку" с выходцей в кокошнике, красных хромачах и платочком туда-сюда, туда-сюда, ееехххха
 показати весь коментар
 
Советник путина Ушаков заявил РИА НОВОСТИ, что путин не приедет 16 октября на "нормандский саммит" из-за плотного графика работы.
Так что пусть лицедеи из телевизора подарят еще пару украинских городов путину на день рождения 7 октября.
 показати весь коментар
 
 
"Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".

Наверное Петя в это время спал....

 показати весь коментар
 
 
Барыжiте бадягу Зраду,поросяки?За насильственное изменение конституционного строя на отдельной территории Украины нужно вначале лишить 24 тысячи боевиков на так званных оккупированых территориях Донецкой и Луганской областей Гражданства Украины,а затемь идти на Нормандский формат.
 показати весь коментар
 
Сначала рф поставила нынешнему презеденту условие, что встреча произойдет после подписания формУлы штангенциркуля. вы подписали, но для рф это оказалось мало и вам поставили новое условие, что встреча возможна только после отвода ЗСУ от Петровского и Золотого. Да, о вас рф уже ноги вытирает и своими требованиями диктует условия. И так, скорее всего, будет безконца, потому что рф нужна ВСЯ Украина. Голосом пушилина было озвучено главное требование рф: "Украина должна капитулировать".
 показати весь коментар
 
 
Во первых куда ( подготовлены ли новые позиции, или это просто отвод в поле на расстрел или на зимнее замерзание) отводятся наши части и на сколько, в КМ, а то там где 2 там и 22 км. Во вторых, а отводят ли свои части на такое же расстояние российско - террористические рашистские силы ( но тогда им придется как минимум покинуть Донецк, Луганск, Горловку, Дебальцево , ведь наши части стоят на окраинах этих городов), а значит с их стороны отвода нет и не будет и в третьих где миротворческий контингент который будет гарантировать не занятие территорий отвода противником.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору