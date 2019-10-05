 Перспектива саміту нормандської четвірки проясниться після підтвердження ОБСЄ розведення сил у Петровському і Золотому, - постпред РФ при ОБСЄ Лукашевич

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник РФ Олександр Лукашевич на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. Текст його виступу наводиться на сайті МИД РФ.

"У нинішніх умовах "м'яч" значною мірою на боці Києва, якому належить здійснити імплементацію "формули Штайнмаєра" в законодавство України. Разом з тим важливо розуміти, що узгодженням її тексту в Контактної групи не вичерпуються всі необхідні поправки, пов'язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі", - йдеться у виступі Лукашевича.

Він підкреслив, що перспектива проведення саміту нормандської четвірки "стане зрозумілою після підтвердження СММ розведення сил і засобів в Петровському і Золотому".

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Російський постпред сказав, що лідери України, Франції, ФРН та Росії за підсумками їхніх зустрічей в Парижі в 2015 у році і в Берліні в 2016 році прийшли до розуміння про необхідність розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Петровському і Золотому, а також письмової фіксації в Тристоронній контактній групі "формули Штайнмаєра".

"Виконання цих доручень якраз і відкриває шлях для нового саміту "нормандської четвірки". В іншому разі зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана. Українському керівництву не варто намагатися використовувати саміт у "нормандському форматі" тільки для вирішення своїх внутрішньополітичних завдань, а не для просування у врегулюванні", - сказав Лукашевич.

Він нагадав, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня було погоджено механізм введення особливого статусу Донбасу за "формулою Штайнмаєра" і позначена готовність відновити з 7 жовтня розведення сил і засобів у Золотому і Петровському.

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Він особливо відзначив, що "в нинішніх умовах не може бути жодного "плану Б"."Єдино можливий шлях - політико-дипломатичне врегулювання внутрішньоукраїнської кризи за допомогою повного виконання всіх положень схваленої резолюцією 2202 СБ ООН мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 р. на основі прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом", - підкреслив Лукашевич.