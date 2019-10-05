 Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 5 прицільних обстрілів, поранено 1 військовослужбовця, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зокреса, після 04.30 ранку на ділянці розведення сил та засобів поблизу н.п. Золоте, наші воїни зафіксували розриви 4-х ворожих мін калібру 82 мм.
З гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели збройні провокації в районах н.п. Хутір Вільний та Старогнатівка, з АГС — поблизу Новогнатівки, та зі стрілецької зброї — по захисниках Гнутового.
За наявної інформацією, від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один захисник України. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя.
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/videos/2429674933795827/
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Игорь Лапин (Зола):
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А ведь как точно: pooteen - обосравшийся малолетка!
(хотя это фото из какого-то закордонного издания)