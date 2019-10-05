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 Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 5 прицільних обстрілів, поранено 1 військовослужбовця, - Міноборони

Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій ЗСУ з боку російсько-окупаційних військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокреса, після 04.30 ранку на ділянці розведення сил та засобів поблизу н.п. Золоте, наші воїни зафіксували розриви 4-х ворожих мін калібру 82 мм.

З гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели збройні провокації в районах н.п. Хутір Вільний та Старогнатівка, з АГС — поблизу Новогнатівки, та зі стрілецької зброї — по захисниках Гнутового.

За наявної інформацією, від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один захисник України. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 жовтня у зоні ООС на Донбасі через обстріл терористів загинув старший солдат розвідроти 1-ї окремої танкової бригади Олег Ремінний. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152298
 
 
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Хавла Монике Криворожский! Стабильное перемирие в Украине наступило благодаря только ей и её команде!
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Тогда вопрос к тебе воен дивана: чего ты так слезно просил мамку купить тебе "белый билет", чтобы ты откосил от службы в армии?
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Обращение Алексея Петрова к боевым побратимам:

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/videos/2429674933795827/

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Игорь Лапин (Зола):

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согласно фонетике английского языка фамилия карлика пишется Pooteen.
А ведь как точно: pooteen - обосравшийся малолетка!
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согласен! был не прав)))
(хотя это фото из какого-то закордонного издания)
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