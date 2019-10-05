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 Україна капітулювала, - російський політолог Піонтковський

Підписання "формули Штайнмаєра" українською владою фіксує і символізує згоду на "імплантацію ракової пухлини в політичне тіло України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю сайту www.kasparov.ru.

Відповідаючи на питання про те, що означає для Києва і для Москви підписання "формули Штайнмаєра", він нагадав, що 18 вересня, на черговому засіданні контактної групи другий президент України Леонід Кучма відмовився підписати "формулу Штайнмаєра", хоча "йому дали інструкцію від адміністрації президента Володимира Зеленського".

Кучма тоді сказав дві фрази: "Досить з мене Будапештського меморандуму", а також: "Якщо я підпишу, то, коли  повернуся, в Києві почнеться Майдан".

"Утім 1 жовтня він підписав "формулу Штайнмаєра". Мабуть, на Зеленського  гранично жорстко тиснули  (причому не тільки з боку Кремля), - вважає Піонтковський. - Москва поставила ультиматум: якщо документ не буде підписаний саме в такій формі, як вона пропонує, то не буде і ніякої зустрічі в "нормандському форматі". А молодий український президент чомусь покладає дуже великі надії на особисті зустрічі на вищому рівні і вірить в успіх своєї персональної дипломатії. Ми вже бачили в прямому ефірі її зразки на зустрічі з Трампом. Результатом стала остання фраза Трампа: "Ідіть до Путіна, він допоможе вам вирішити ваші проблеми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий прапор миру, який нам сьогодні пропонують, - це прапор капітуляції, - Порошенко

Політолог вважає, що цей документ є дуже важливим для Кремля тому, що підписання "формули Штайнмаєра" новою київською владою фіксує і символізує згоду українського пацієнта на "імплантацію ракової пухлини в політичне тіло України".

"Саме так з дня підписання Мінських угод я характеризую кремлівський проєкт "Повернення Донбасу", знущально нав'язуваний Україні як нібито відновлення її територіальної цілісності, - говорить Піонтковський. - При цьому "возз'єднанні", за задумом Кремля, в ОРДЛО нічого не змінюється, там зберігається абсолютне всевладдя російських військових, спецслужб, "добровольців" і повний політичний контроль Москви. Окупанти навіть своїх маріонеток час від часу профілактично відстрілюють або підривають, змінюючи їх, як рукавички. І всю цю бандитську конструкцію Київ повинен легітимізувати в українському правовому полі як частину своєї держави. Тобто на території України створюється абсолютно легальний військовий плацдарм окупантів для їх подальшої експансії. Легальний плацдарм буде створений, а далі роби що хочеш, гуляй по всій Україні. Ось улюблений пропагандон Путіна Соловйов навіть чекати не став. Він уже щодня підкреслює, що як перший крок необхідно "очистити від українських карателів захоплені ними території Донецької та Луганської областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. ВIДЕО

Політолог упевнений, що Кремль розраховує розширити підконтрольні території: "А навіщо ж інакше Путіну знадобилася така грунтовна конструкція? Окупанти захопили крім Криму досить великі шматки Донецької і Луганської областей. Чому б не вчинити з ними так само, як з Кримом, Осетією або Абхазією? Максимум на Заході ще раз висловили б турботу. Але Путіну не потрібні додаткові анклави, які ще необхідно і економічно забезпечувати. Він прагне до повного контролю над усією Україною і її абсолютного підпорядкування".

На питання про те, чого чекати далі, Піонтковський відповів: "Думаю, що Кучма мав рацію. Реакція досить великої кількості патріотично налаштованих українців буде вкрай негативною. Ці люди неминуче сприймуть підписання "формули Штайнмаєра "як свідомий крок влади на шляху капітуляції. Вважаю, що в Кремлі прораховують сценарій, при якому виникне протистояння, яке загрожує владі Зеленського. В обстановці масового протесту Москві неважко буде створити для себе гучний і досить переконливий для Заходу привід вмішатися, вже повномасштабно, для "відновлення порядку і законності в братській країні". Київ кишить російськими провокаторами і диверсантами. А сам Зеленський розглядається кураторами проєкту "Слуга народу" як, взагалі кажучи, витратний матеріал.

Тому не дивно, що Кремль проштовхував "формулу Штайнмаєра" з такою маніакальною наполегливістю і нетерпінням. Він тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала 1 жовтня. А міністр закордонних справ України Вадим Пристайко капітулював ще 26 вересня перед дрібним кремлівським пропагандистом Євгеном Скабеєвим, який бігав  коридорами ООН і вичитував його: "А чому Кучма не підписав "формулу Штайнмаєра"? І замість того, щоб послати його куди подалі, міністр почав жалюгідно  виправдовуватися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152296
 
   
 Топ коментарі
 
Не верю , зебил сказал шо усьо в порядке.
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за то что подписал порох кацапию нагибали всем миром. а за то что подписал вазелин - Украина капитулировала.
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А ещё может на расею метеорит упадет и ей хана ( дай Бог побыстрее) а то шо зеленский Украину сливает то такое все равно расеи хана так выходит да?
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Хрень, хрень и еще раз хрень! Все что тут сказано бабка вилами по воде писала! Какому государству нужны враги под боком? Почему США вот уже 50 лет борется с режимом на Кубе? Кому нужны проблемы, тем более проблемы гигантского масштаба? Ответь на эти вопросы и ты поймешь всю смехотворность своих высказываний!
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13 февраля только идиот или человек без телевизора этого не мог предсказать!!! Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 9198 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 9198 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 9198
Ибо войска эрэфии в Крыму проводили передислокацию и по всем каналам показали Уралы, гружённые воинами эрэфии в полной боевой выкладке.
Ты лучше в Беларуси по сторонам смотри, может тоже чего заметишь...первый. Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 9198
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Регулярно слушаю интервью с Пиотковски и считаю, что на сегодня нет более мощного аналитика.
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Да 73% ни чем не отличается от братьев своих старших-росиян, такое же стадо скота
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Потерять пол процента, чтобы сохранить 99,5 - это лучший вариант
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Фраєрів завжди губила жадібність.І до політичного капіталу також
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А где сегодня предатель Зеленский, чем занят?
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Вазелин готовит. Вот сдаст Украину и @бать таких как ты будет!
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Ай-да Петя, ай-да маладец!
Никак не угомонится...
Все каналы перебробовал...
***** соевая, он не благодати стране желает, а любым способом отомстить Зе'...
Наблюдаю последнюю неделю, оживились все лахтинское порохоботы и наша придурь им тут поддакивает...
На Прямом канале и вовсе сидят клоны из Россия-1 и Россия24...
Петя, жаждешь реванша - не получится!!!

Так, просто вопрос: назовите мне хоть одного политика кто эту формулу читал?
Умные да поймут мой вопрос...
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Ха-ха. И зедсь, значит, Петя виноват. Напряг, значит, Пионтковского.
В России, кстати, повсеместный праздник по поводу победы над Украиной, небольшая только часть ихних проукраинских либералов грустит из-за капитуляции Украины, но то, что произошла именно капитуляция Украины - в этом согласны практически все. Длины, видать, руки у Порошенко.
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Есть такое... Радуются. Не в телевизоре, конечно, - там как дерьмом кидались, так и кидаются. А вот околокремлевские политологи и прочие всякие аналитики, те, да, говорят, вот, мол, одумались, признали, что гражданская война идет, поняли, что как-то примиряться надо и начинать не дурью маяться, а мириться и с Россией дружить.
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: Позвони мне, позвони… Позвони мне, ради Бога,....
.В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский.....
Владимир Владимирович! Задание выполнено! Санкции скоро снимут! Ждем русских танков с хлебом-солью! Как только разгорится майдан сразу же вводите братских миротворцев со всех направлений и защищайте рюсских от фашистких жидо-бандеровцев! Все пока! Мне еще с дядей Игорем тереть разводняк по лохам...
Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 1822
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ФОПівський Майдан буде безжальним Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 . .https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157332942503801/UzpfSTEwMDAyNDIxMzUyNDczNjo1MzQxNzA2MzQwNjY3MTY/
Зеленский , ты смотришь это ,, и тебе ещё не страшно .. ? Представь , к тебе на Банковую придут десятки тысяч таких пидприемцив . Никакая полиция не спасёт . Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 ..

Беги Вова , беги .!! Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 4162 .
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Министр МИД и руководитель комитета ВР ( тоже профессиональный дипломат", пытаются в своих выступлениях ( в меру сил) уйти дипломатично от прямых ответов, ведь напрямую врать как это делает президент им не позволяет ни репутация , ни профессиональный опыт. Поэтому начинают рассказывать, о существовании планов "Б", "В"... "хотя реально у Украины только один план "Ж". Успокаивают, что ОБСЕ может не признать демократичными выборы в ОРДЛО. ( ребята, вы о чем, они с легкой душой за два месяца до выборов, да хоть завтра напишут вам, что выборы прошли ( как там в формуле "шмайсера" -) в "основном" в соответствии с демократическими правилами. Даже не думайте ни о каких чудесах с этой стороны.. Второе, отвод войск , на сколько на 2 -5-10-20-50 км. "Двухстороннее разведение" говорите. Полная чушь. Отвод производят только ВС Украины, чисто по тех. причинам в ОРДЛО их отводить некуда, наши войска стоят на окраинах Донецка, Луганска, Горловки. Они ни куда ни чего отводить не будут, это просто не реально. Значит опять получается нас пытаются обмануть. Отвод чисто односторонний. Контроль над границей. Смех. Ну например они разрешат разместить человек 300-400 наших пограничников на всей линии границы с РФ, и на каждого из них 100-200 человек из бандформирований, и что, это будет считаться "контролем" над границей. ( правда они и на это не согласны) Ну и главное. Может кто обратил внимание. Все чаще наименование ОРДЛО ( я уж не говорю " оккупированные территории" ) заменяют на Луганская и Донецкая области. Это означает что нас постепенно приучают к мысли, что готовится сдача украинской Луганщины и Донеччины ( до "административных" границ под контроль боевиков и террористов) Это имеет дополнительное подтверждение то что по любой формуле, хоть по формуле Порошенко, ОРДЛО получают автономию ( особый статус), значит они становятся отдельными админ. территориями. Если бы в таком случае не собирались сдавать наши территории то нужно было либо создавать Северодонецкую и Мариупольскую области, либо присоединять их к соседним областям. А так как этого не происходит, значит сдача предусматривается однозначно. К этому хочу добавить , что большинство беженцев с ОРДЛО осела именно там, так что пусть Киев готовится принять еще 800-900 тысяч новых беженцев . Капитуляция она и есть капитуляция, каким фиговым листком ее не прикрывай.
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ФСБ шный крот этот Пионтковский . Лучше иметь открытого врага , чем такого "доброжелателя".
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Коли термометр показує що у вас 39,9 ви теж вважаєте його ворогом,чи все ж таки розумієте що це ви хворі.?
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Профессор Преоображенский был очень интеллигентным человеком и потому не нужно приписывать его свой быдло-базар.
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Мда. Филатов вообще слетел с катушек. Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6643 Вот что делают надвигающиеся перспективы сесть на нары с конфискацией за коррупцию и воровство. Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 5873 С барыгой, кстати, происходит то же самое.
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Бобик в ваших зебильных фантазия барыга должен был сесть ещё 21 апреля, но сот не судьба
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Не, порохоср@нь. 21 апреля и до начала работы новой ВР, у нас был барыгин кум-кгокугог Юга. И, ясное дело, барыгу сажать он не будет. Как никого не посадил за всю свою каденцию.
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Мутите Зраду,поросяки!Барыжте бадягу!Бардак!За насильственное изменение конституционного строя на отдельной территории Украины нужно вначале лишить 24 тысячи боевиков на так званных оккупированых территориях Донецкой и Луганской областей Гражданства Украины,а затемь идти на Нормандский формат.
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В конгрессе США Вову уже называют "...this green scum"
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Ответ один. Завтра. Киев ,Майдан .12 - 00 .
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"Российский политолог Пионтковский о "формуле Штайнмайера": Кремль теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала" - все вместе взятые украинские политики и эксперты не стоят одного этого настоящего, российского, учитесь не только анализу, а и терминологии, а то вы Путлера и всю его кремлёвскую банду называете россиянами, дебилы, ну в принципе, никто не сомневался в результатах поединка кремлёвского мясника и украинского местечкового лицедея, единственно плохо, что Вовчик возомнил себя крупным политиком, и результат не заставил долго ждать, быть успешным лицедеем и президентом крупной страны, не одно и тоже но тут надо отметить, что Вовчик сильно поверил нашим ситуационным, западным партнёрам, но поскольку он не политик, то ему не ведомо, что в животном мире свой закон, или ты заяц, или стервятник, кто нибудь из нас знает, благородного волка, вряд ли.
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Зеленського просто необхідно судити за законом військовоого часу!!! Сподіваюся колишні атошники не побояться навести в країні порядок!
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Дедушка Пионтковский воспринимает только физическое устранение Путина и "русского мира",ему самому пришлось выехать из РФ из-за боязни его физического устранения со стороны чекистов. Но те критерии и мерки,которыми оперирует дедушка плюс личная лютая ненависть к путинскому лубянскому режиму недееспособны и гибельны для Украины ибо Россиюшку победить в войне пока что не удастся.
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Кучма написал какое то письмо по формуле Штанмайера... И что ?
Все будет решаться на нормандской встрече...
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Все вже давно вирішено - на виборах. Ви проміняли Україну на обіцянки, як колись індейці власну землю на "буси".
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Та, *******, которую подписал Кучма, не проголосована в виде закона.
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Старик прав. ********* только ждут чтобы тут началась заруба. Солпи открыли ящик пандоры. У предыдущих хватало ума этого не делать. Дядька кстати толковый. Не даром его из рашестана выжали. Там ручных не трогают.
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зеЛя подписал себе путувку на ростов.вместе с другой зеленой нечистю.
дело времени
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Ні, майже всіх хто голосував за Вову попереджали що буде саме так, це був свідомий вибір.
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Зеленского в отсадку!!! Потому что от него русским миром завоняло!
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так что ты предлагаешь? идти в атаку на рф? или ещё 50 лет изолировать ордло? пионтковскй уже трошки маразматик.
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страны Балтии заселены балтами и эстонцами и даже через 200 лет не стали ли бы срср. в ордло - украинцы и русские - граждане Украины. Пионтковские был хорош, но после лет 75 начался маразмик, по чуть-чуть. А вот я умный. А ты не умный. Кольт... жеребчик.
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Какая ещё атака, "карл"?
Россия сама успешно деградирает не подням. Нам надо оставаться на прежних позициях - хоть 50 лет. Как страны Балтии, которые дожались 1991 года, и теперь живут неплохо.
Пионтковский умный аналитик. А не как ты.
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повторяю. страны Балтии заселены балтами и эстонцами и даже через 200 лет не стали ли бы срср. в ордло - украинцы и русские - граждане Украины. А рф так деградировать может ещё лет 100. Пионтковский был хорош, но после лет 75 начался маразмик, по чуть-чуть. А вот я умный. А ты не умный. Кольт... жеребчик.
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А тьі значит предлагаешь капитулировать, и чем твое предложение лучше?
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не я, а ты предлагаешь капитулировать. и чем твое предложение лучше?
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Моника уже извинилась перед Кадыровым, Моника едет в Нормандию извинятся перед Путиным за Крым и Донбасс....
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Ну всё правильно. Де-факто Донбасс будет российской территорией как Абхазия, Приднестровье. Но содержаться будет за счёт Украины. То есть Донбасс на время заморозят для дальнейшей экспансии, и не потеряют при этом.
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А хто б сумнівався що Зеленський здасть Україну. Свої плани він виклав у серіалі «Слуга народу», де демонструє мапу країни, розділеної на «28 великих могутніх незалежних держав». Сьогодні цей план він рішуче реалізує за формулою Штайнмаєра.
Україна капітулювала, - російський політолог Піонтковський - Цензор.НЕТ 7987

https://www.youtube.com/watch?v=DNAviIZ8jsA&list=PLmvpMYptbRfPegx5HubLLvHQD6_MJN6rc&index=48&t=0s
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Его выбрал тот, кто считал голоса, туда были допущены только "все свои", все "наши".
Кадры решают всё - это записано у них в катехизисе (гугл: катехизис заленского в ссср).
Ещё там записано: либо наша власть, либо хаос.
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Хвормуля шухернахера это пида рассия в пределах мехесрань мудяни.
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Украина капитулировала, теперь ее ждет участь российской глубинки, убожество, развал и нищета, как в Южной Осетии. Пьяный кацап будет понукать хахла в его второсортности. Россгвардия жестоко пи-з-дит своих в москве, представляю как она это будет делать в Киеве, если кто то из хахлов будет недовольный.
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Еті русскіє політолухі завжди все знають... Україна капітулювала, - російський політолог Піонтковський - Цензор.НЕТ 446
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плохой мир, как показывает вся история человечества всегда ведёт к еще большей войне, чем предыдущая.
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Відсмокчи "російський політолог Піонтковський
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Украина не капитулировала, пытается капитулировать зеленая власть, да и то шоркая на стуле задницей, поскольку боится... Так, что рано еще ныть, посмотрим что в итоге будет.
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🤣🤣смотрю порохоботы уже кацапских политологов слушают и так ДА ДА КАПИТУЛИРОВАЛА🤣🤣🤣
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когда границу заберет Украина тогда расклад изменится.
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в гения международной политики всех времён и народов, надежду и опору всех прогрессирующих зебилов Владимира Александровича Пздунця мыршавое хйло просто высморкается и вытрет о него руки
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Цензор цих пір знав такого політолога все проти тільки помиї як на сру вєсну мабуть добрі бомбони від рошена
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как шоколадные чмоботы активизировались опять )))
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