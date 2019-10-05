 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю сайту www.kasparov.ru.
Відповідаючи на питання про те, що означає для Києва і для Москви підписання "формули Штайнмаєра", він нагадав, що 18 вересня, на черговому засіданні контактної групи другий президент України Леонід Кучма відмовився підписати "формулу Штайнмаєра", хоча "йому дали інструкцію від адміністрації президента Володимира Зеленського".
Кучма тоді сказав дві фрази: "Досить з мене Будапештського меморандуму", а також: "Якщо я підпишу, то, коли повернуся, в Києві почнеться Майдан".
"Утім 1 жовтня він підписав "формулу Штайнмаєра". Мабуть, на Зеленського гранично жорстко тиснули (причому не тільки з боку Кремля), - вважає Піонтковський. - Москва поставила ультиматум: якщо документ не буде підписаний саме в такій формі, як вона пропонує, то не буде і ніякої зустрічі в "нормандському форматі". А молодий український президент чомусь покладає дуже великі надії на особисті зустрічі на вищому рівні і вірить в успіх своєї персональної дипломатії. Ми вже бачили в прямому ефірі її зразки на зустрічі з Трампом. Результатом стала остання фраза Трампа: "Ідіть до Путіна, він допоможе вам вирішити ваші проблеми".
Політолог вважає, що цей документ є дуже важливим для Кремля тому, що підписання "формули Штайнмаєра" новою київською владою фіксує і символізує згоду українського пацієнта на "імплантацію ракової пухлини в політичне тіло України".
"Саме так з дня підписання Мінських угод я характеризую кремлівський проєкт "Повернення Донбасу", знущально нав'язуваний Україні як нібито відновлення її територіальної цілісності, - говорить Піонтковський. - При цьому "возз'єднанні", за задумом Кремля, в ОРДЛО нічого не змінюється, там зберігається абсолютне всевладдя російських військових, спецслужб, "добровольців" і повний політичний контроль Москви. Окупанти навіть своїх маріонеток час від часу профілактично відстрілюють або підривають, змінюючи їх, як рукавички. І всю цю бандитську конструкцію Київ повинен легітимізувати в українському правовому полі як частину своєї держави. Тобто на території України створюється абсолютно легальний військовий плацдарм окупантів для їх подальшої експансії. Легальний плацдарм буде створений, а далі роби що хочеш, гуляй по всій Україні. Ось улюблений пропагандон Путіна Соловйов навіть чекати не став. Він уже щодня підкреслює, що як перший крок необхідно "очистити від українських карателів захоплені ними території Донецької та Луганської областей".
Політолог упевнений, що Кремль розраховує розширити підконтрольні території: "А навіщо ж інакше Путіну знадобилася така грунтовна конструкція? Окупанти захопили крім Криму досить великі шматки Донецької і Луганської областей. Чому б не вчинити з ними так само, як з Кримом, Осетією або Абхазією? Максимум на Заході ще раз висловили б турботу. Але Путіну не потрібні додаткові анклави, які ще необхідно і економічно забезпечувати. Він прагне до повного контролю над усією Україною і її абсолютного підпорядкування".
На питання про те, чого чекати далі, Піонтковський відповів: "Думаю, що Кучма мав рацію. Реакція досить великої кількості патріотично налаштованих українців буде вкрай негативною. Ці люди неминуче сприймуть підписання "формули Штайнмаєра "як свідомий крок влади на шляху капітуляції. Вважаю, що в Кремлі прораховують сценарій, при якому виникне протистояння, яке загрожує владі Зеленського. В обстановці масового протесту Москві неважко буде створити для себе гучний і досить переконливий для Заходу привід вмішатися, вже повномасштабно, для "відновлення порядку і законності в братській країні". Київ кишить російськими провокаторами і диверсантами. А сам Зеленський розглядається кураторами проєкту "Слуга народу" як, взагалі кажучи, витратний матеріал.
Тому не дивно, що Кремль проштовхував "формулу Штайнмаєра" з такою маніакальною наполегливістю і нетерпінням. Він тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала 1 жовтня. А міністр закордонних справ України Вадим Пристайко капітулював ще 26 вересня перед дрібним кремлівським пропагандистом Євгеном Скабеєвим, який бігав коридорами ООН і вичитував його: "А чому Кучма не підписав "формулу Штайнмаєра"? І замість того, щоб послати його куди подалі, міністр почав жалюгідно виправдовуватися.
З.і. не маю нічого проти поважних громадян україни ромської національності.
Источник: https://censor.net.ua/n3152296
Ваше мнение- мнение чуть ли не вселенского закона. Пища для сайтов и журналюг и придурковатых троллей.
Если протестовать, то сделают теракт и нападут.
Зеля же клялся на Пиплии, или как там - значит если злой - будет "гореть вечно"
Хотя.... - а шо если он скрючил пальцы на ногах в тот момент и не будет "гореть"?....
На этом фото - Франк-Вальтер Штайнмайер в более молодом возрасте несет портфель бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.
А на нижнем снимке, сделанном десятки лет назад, Путин несет портфель первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
От как бывает...))))
Самое лучшее решение для ЗЕ, и его команды - это просто признать и заявить. Я не справился. Я артист, а не политик. И добровольной уйти в отставку. В таком случае мы: убережем страну, он не станет предателем и гос изменником, его дети и семь я не будет проклята миллионами Украинцев, на его руках не будет крови ооочень многих людей.
Со временем, историки это оценят. Только это нужно сделать быстро. До нового года максимум. НЕ думаю, что на больше у него и у нас есть время.
И вообще, ясен пень. Пионтковскому из раши (или из-за западного бугра, куда он типа "сбежал"), "виднее", что лучше украинцам и как они жили последних 5 лет при барыге.
Так что для меня этот гэбнявый чёрт издох.
так, певна дещиця правди присутня у висновках політолога
але, в цьому потрібно вбачати і позитивні моменти
кодло ,що прийшло до влади відкрито показало свою антиукраїнську ментальність і антидержавницьку позицію
Вот такой сценарий реален и к этому к сожалению все идет...
Ситуація для нас цугцванг: так чи так отримаємо майдан і продовження війни.
У 2014 майже ніхто мені не вірив, коли казав, що буде війна. Зараз кажу: готуйтесь до продовження війни з рашою.
чоловік запідозрив жінку в адюльтері, прослідив за нею та якимось мужиком до бані, куди вони зайшли, а чоловік у шибку загляда - роздягнулись догола, жінка лягла навзнак та розсунула ноги, а той мужик наблизився до неї з ерегованим члєном, та тут пустили пар:
- апять ета проклятая нєопрєдєльоность! (Нікакой ЗРАДИ нєт)
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D96207EA0D94&fbclid=IwAR2V_OKpW27r91zVMYs909siVIlgBSuN8CZ90sTTWyymeL2ECVgF8vo9ZFo
"на ферросплавные заводы Коломойского идет электроэнергия по 1,56 грн за киловатт при ее себестоимости 2,1-2,43 грн, то есть, госкомпании (Центренерго) наносится ущерб", - пишет "Страна" со ссылкой на источник, близкий к "Центрэнерго". По данным собственника предприятия "Энергосети" Дмитрия Крючкова, только за июль - август 2019 года убытки "Центрэнерго" составили 1,3 млрд грн. И здесь мы переходим к схеме, которую организовать без России Коломойский бы просто не смог. «Центрэнерго» отказалось от закупок украинского угля и подписало контракт на покупку российского. Что интересно, контракт на 400 млн грн был заключен с малоизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500-3000 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. "Возможно именно поэтому окружение Коломойского раньше так неистово боролось с формулой "Роттердам+". Ведь теперь у Коломойского есть возможность продавать уголь по более дорогой цене, чем дает та же формула "Роттердам+". Цена Коломойского сегодня - более 3 тыс. грн за тонну. Цена угля на хабе API2 - чуть больше 1,8 тыс. грн. Но, похоже, цель как раз и состоит в том, чтобы получить сверхприбыль от продажи угля и затем еще раз получить прибыль от продажи дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов", - пишет в своем блоге член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
На рынке также подозревают, что российский уголь на деле может оказаться углем из ОРДЛО, который компания Коломойского возит в Украину через Россию в партнерстве с фирмами беглого олигарха Сергея Курченко, имеющего бизнес в непризнанных республиках. Участники рынка указывают, что в июле в Москве состоялась встреча между представителями нового менеджмента "Центрэнерго" и Сергеем Курченко. Предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.
По подсчетам экспертов, на каждой тонне российского угля Коломойский зарабатывает 750-950 грн.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец подозревает, что Коломойский намеренно банкротит "Центрэнерго", продавая туда уголь по завышенной цене, а произведенную из него электроэнергию изымая для своих ферросплавных заводов по заниженному тарифу. В комментарии "Экономической правде" Коломойский говорит, что подумывает о приватизации "Центрэнерго. "Сначала цена "Центрэнерго" составляла более 400 млн долларов, потом ее понизили до 250 млн, а после таких действий компания может стоить 0,01 млн гривен. Когда же будет оглашена приватизация, компанию купят за долги, за копейку или за 1 гривну", - прогнозирует Юрий Корольчук.
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313
Как в Мюнхене западные союзники Чехословакии, Англия и Франция заставили ее капитулировать перед Гитлером, так через 81 год в Париже западные союзники Украины, Германия и Франция, с поддержкой незримо присутствующего Трампа заставят Зеленского окончательно капитулировать перед хорошим Гитлером, как угодливо назвал Путина один видный кремлевский холуй.
Но этот Мюнхен-2 произойдёт, только если Зеленский доедет до Парижа. - Андрей Пионтковский
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D96207EA0D94&fbclid=IwAR2V_OKpW27r91zVMYs909siVIlgBSuN8CZ90sTTWyymeL2ECVgF8vo9ZFo
Я так понимаю Джордж должен раскачивать лодку на восточных болотах Европы.
"На сегодняшний день всем, включая Кремль, уже ясно, что: а) Януковичу власть над Украиной не удержать, б) целиком Украину Путину не проглотить. Значит, остается план «В» - расчлененка под флагом федерализации. Путин и чисто биологически как хомо чекистикус, и исходя из рациональных в его системе координат пожизненной власти личных интересов просто обречен предпринять попытку расчлененки и подчинения себе Восточной Украины...
Несколько слов о плане «С», который после провала плана «B» может показаться Кремлю утешительным призом, - покорение Крыма. С громадными издержками в отношениях со всем окружающим миром, включая страны СНГ, этот план в принципе может быть реализован."
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/1257992-echo/
Ибо войска эрэфии в Крыму проводили передислокацию и по всем каналам показали Уралы, гружённые воинами эрэфии в полной боевой выкладке.
Ты лучше в Беларуси по сторонам смотри, может тоже чего заметишь...первый.
Никак не угомонится...
Все каналы перебробовал...
***** соевая, он не благодати стране желает, а любым способом отомстить Зе'...
Наблюдаю последнюю неделю, оживились все лахтинское порохоботы и наша придурь им тут поддакивает...
На Прямом канале и вовсе сидят клоны из Россия-1 и Россия24...
Петя, жаждешь реванша - не получится!!!
Так, просто вопрос: назовите мне хоть одного политика кто эту формулу читал?
Умные да поймут мой вопрос...
В России, кстати, повсеместный праздник по поводу победы над Украиной, небольшая только часть ихних проукраинских либералов грустит из-за капитуляции Украины, но то, что произошла именно капитуляция Украины - в этом согласны практически все. Длины, видать, руки у Порошенко.
.В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский.....
Владимир Владимирович! Задание выполнено! Санкции скоро снимут! Ждем русских танков с хлебом-солью! Как только разгорится майдан сразу же вводите братских миротворцев со всех направлений и защищайте рюсских от фашистких жидо-бандеровцев! Все пока! Мне еще с дядей Игорем тереть разводняк по лохам...
Зеленский , ты смотришь это ,, и тебе ещё не страшно .. ? Представь , к тебе на Банковую придут десятки тысяч таких пидприемцив . Никакая полиция не спасёт . ..
Беги Вова , беги .!! .
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