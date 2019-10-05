 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю сайту www.kasparov.ru.

Відповідаючи на питання про те, що означає для Києва і для Москви підписання "формули Штайнмаєра", він нагадав, що 18 вересня, на черговому засіданні контактної групи другий президент України Леонід Кучма відмовився підписати "формулу Штайнмаєра", хоча "йому дали інструкцію від адміністрації президента Володимира Зеленського".

Кучма тоді сказав дві фрази: "Досить з мене Будапештського меморандуму", а також: "Якщо я підпишу, то, коли повернуся, в Києві почнеться Майдан".

"Утім 1 жовтня він підписав "формулу Штайнмаєра". Мабуть, на Зеленського гранично жорстко тиснули (причому не тільки з боку Кремля), - вважає Піонтковський. - Москва поставила ультиматум: якщо документ не буде підписаний саме в такій формі, як вона пропонує, то не буде і ніякої зустрічі в "нормандському форматі". А молодий український президент чомусь покладає дуже великі надії на особисті зустрічі на вищому рівні і вірить в успіх своєї персональної дипломатії. Ми вже бачили в прямому ефірі її зразки на зустрічі з Трампом. Результатом стала остання фраза Трампа: "Ідіть до Путіна, він допоможе вам вирішити ваші проблеми".

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Політолог вважає, що цей документ є дуже важливим для Кремля тому, що підписання "формули Штайнмаєра" новою київською владою фіксує і символізує згоду українського пацієнта на "імплантацію ракової пухлини в політичне тіло України".

"Саме так з дня підписання Мінських угод я характеризую кремлівський проєкт "Повернення Донбасу", знущально нав'язуваний Україні як нібито відновлення її територіальної цілісності, - говорить Піонтковський. - При цьому "возз'єднанні", за задумом Кремля, в ОРДЛО нічого не змінюється, там зберігається абсолютне всевладдя російських військових, спецслужб, "добровольців" і повний політичний контроль Москви. Окупанти навіть своїх маріонеток час від часу профілактично відстрілюють або підривають, змінюючи їх, як рукавички. І всю цю бандитську конструкцію Київ повинен легітимізувати в українському правовому полі як частину своєї держави. Тобто на території України створюється абсолютно легальний військовий плацдарм окупантів для їх подальшої експансії. Легальний плацдарм буде створений, а далі роби що хочеш, гуляй по всій Україні. Ось улюблений пропагандон Путіна Соловйов навіть чекати не став. Він уже щодня підкреслює, що як перший крок необхідно "очистити від українських карателів захоплені ними території Донецької та Луганської областей".

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Політолог упевнений, що Кремль розраховує розширити підконтрольні території: "А навіщо ж інакше Путіну знадобилася така грунтовна конструкція? Окупанти захопили крім Криму досить великі шматки Донецької і Луганської областей. Чому б не вчинити з ними так само, як з Кримом, Осетією або Абхазією? Максимум на Заході ще раз висловили б турботу. Але Путіну не потрібні додаткові анклави, які ще необхідно і економічно забезпечувати. Він прагне до повного контролю над усією Україною і її абсолютного підпорядкування".

На питання про те, чого чекати далі, Піонтковський відповів: "Думаю, що Кучма мав рацію. Реакція досить великої кількості патріотично налаштованих українців буде вкрай негативною. Ці люди неминуче сприймуть підписання "формули Штайнмаєра "як свідомий крок влади на шляху капітуляції. Вважаю, що в Кремлі прораховують сценарій, при якому виникне протистояння, яке загрожує владі Зеленського. В обстановці масового протесту Москві неважко буде створити для себе гучний і досить переконливий для Заходу привід вмішатися, вже повномасштабно, для "відновлення порядку і законності в братській країні". Київ кишить російськими провокаторами і диверсантами. А сам Зеленський розглядається кураторами проєкту "Слуга народу" як, взагалі кажучи, витратний матеріал.

Тому не дивно, що Кремль проштовхував "формулу Штайнмаєра" з такою маніакальною наполегливістю і нетерпінням. Він тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала 1 жовтня. А міністр закордонних справ України Вадим Пристайко капітулював ще 26 вересня перед дрібним кремлівським пропагандистом Євгеном Скабеєвим, який бігав коридорами ООН і вичитував його: "А чому Кучма не підписав "формулу Штайнмаєра"? І замість того, щоб послати його куди подалі, міністр почав жалюгідно виправдовуватися.