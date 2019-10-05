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Все про:вибори (4532) партія (168) ЦВК (843)

 ЦВК відшкодує п'яти партіям, що пройшли в Раду, витрати на агітацію в розмірі 467 млн грн

Центральна виборча комісія вирішила відшкодувати 5 парламентським партіям за рахунок коштів держбюджету витрати, пов'язані з фінансуванням передвиборної агітації на минулих виборах на загальну суму 467,3 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Партії "Слуга народу" буде відшкодовано 114,6 млн грн, партії "Голос" - 105,7 млн грн, "Європейській солідарності" - 99,5 млн грн.

ВО "Батьківщина" отримає - 87,2, млн грн, партія "Опозиційна платформа - За життя" - 60,3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала нардепом від "Слуги народу" Копиленка замість Коваленко, що перейшла на роботу в ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152294
 
 
 Топ коментарі
 
Идиотизм! Партии, если ОНИ партии реально. ане ситуативно, должны финансироваться за взносы членов. Вот пенсионерам, учителям, медикам денег как то найти не могут. А этим особям случайным почти пол миллиарда!
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мля - за мое бабло из меня делают дурака, а потом я же за это и заплатить должен.....
это ваще то мазохизмом называется.
офигеть - купили бы лучше еще ракет к ПТРК, а не возмещать им за то шо оболванивали нас тут.
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Может следует ограничить законодательно размеры средств, которые можно тратить на агитацию?
А то, каждый раз полмиллиарда отстегивать, не слишком ли жирно?
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у вас там у зеленых человечков так плохо всё с распознаванием мимики и жестов...
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А я то думаю чому вчора уроди із Слуги Путлєра підняли ціни на цигарки. Терміново бабло на своє фінансування стало потрібно. Та й на реінтеграцію Даунбасу гроші треба. Апалченці безкоштовно стріляти в українців не будуть. Зєлєвці здеруть гроші, а укри заплатять. Апалченці для Зєлі - це святе.
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Идиотизм! Партии, если ОНИ партии реально. ане ситуативно, должны финансироваться за взносы членов. Вот пенсионерам, учителям, медикам денег как то найти не могут. А этим особям случайным почти пол миллиарда!
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Так то партиям где то там, но не тем особям Украины, которые временно периодически ситуативно обьединяются для достижения каких либо целей и принимают законы о компенсации им их же расходов с госбюджета.
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Уродовці планували зменшити фінансування партій що пройшло в Зраду у двічі. А потім одумались, бабло зайве не буває, і прийняли поправку про приостановку фінансування партій , які набрали більше 2%.
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Ґвалт! Бютівці отримають менше за ЄС, а депутатів мають більше...
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Хочу напомнить тем у кого в голове вавка Порошенко уже прошлое как и предыдущие 4 президента до него сейчас время спросить зелннского шо за херню он исполняет и не пора ли ему ехать на Ростов
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Может следует ограничить законодательно размеры средств, которые можно тратить на агитацию?
А то, каждый раз полмиллиарда отстегивать, не слишком ли жирно?
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агітація - то клопіт партій, на підставі чого (не закона, а обгрунтування) така компенсація
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ДУРДОМ!!! За гроші людей вони нищать Україну, такі як ЗА ЖИТТЯ.
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а может проще, не возмещать. Они и так у корыта
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Ни фига себе они возмещают за счет бюджета.
Черти одним словом.
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мля - за мое бабло из меня делают дурака, а потом я же за это и заплатить должен.....
это ваще то мазохизмом называется.
офигеть - купили бы лучше еще ракет к ПТРК, а не возмещать им за то шо оболванивали нас тут.
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Нахріна? Це їхні проблеми, скільки вони на агітацію витрачають. Поменше макулатури хай генерують та не засирають своїми спічами інтернет-, теле- та радіоефір, то й компенсувати нічого не потрібно буде за НАШ рахунок.
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зачем? они и так себе все возместят...у ЦИКа лишние бабосы завалялись?
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"Центральная избирательная комиссия приняла решение возместить 5 парламентским партиям за счет средств госбюджета расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации на прошедших выборах на общую сумму 467,3 млн"
Ну совсем ОХ...ЛИ!!! На фоне общей нищеты разбрасываться такими суммами....
..... ЦВК відшкодує п'яти партіям, що пройшли в Раду, витрати на агітацію в розмірі 467 млн грн - Цензор.НЕТ 7187я говорила тебе не ставь "птичку" за ЗЕ...говорилаа ЦВК відшкодує п'яти партіям, що пройшли в Раду, витрати на агітацію в розмірі 467 млн грн - Цензор.НЕТ 4812
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Нас учили, что КПСС жила за счет взносов её членов . А при чем госбюджет ?
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Возместят из бюджета. Тогда правильно не ЦИК возместит, а украинцы!
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"Существует все нарастающее количество доказательств того, что коррупция и нерегулируемые пожертвования оказывают пагубное влияние на политическую жизнь и подрывают целостность избирательного процесса. В некоторых странах денежные средства организованной преступности просачиваются в политику с целью завоевания контроля над выборными должностными лицами и государственными институтами. Эти угрозы демократической политике помогают объяснить, почему значительное число людей разуверяются в политических деятелях и демократических процессах."

Это что же... бигМорды, газетки, листовки, зарплату всех теток, которые разносили эти бумажки - мы оплатили? Надо ж было предупредить! А то я все эти "золотые" бумажки просто повыкидывала!! А надо было их - в рамочку!! И на стенку)). Вместо медалек и дипломов))).

А кроме всех ощутимых дорогих моему сердцу вещиц есть долгие и продолжительные реци всех кандидатов. Не только на всевозможных теле и радио- эфирах, но и на всевозможных майданчиках и придомовых территориях! Это ж они нам всем вешали макароны и лапшу на уши за деньги НЕ свои?) То есть ОНИ нас купили, продали. Затем снова купили и продали. но УЖЕ подороже?! Афигеть...
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ну так зєле треба якось повернути гроші бєні за вибори
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