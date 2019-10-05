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Все про:ВР (5867) депутат (977) ЦВК (843) Слуга народу (336)

 ЦВК зареєструвала нардепом від "Слуги народу" Копиленка замість Коваленко, що перейшла на роботу в ОП

5 жовтня на своєму засіданні Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Олександра Копиленка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Верховна Рада України Постановою від 10 вересня 2019 року достроково припинила повноваження народного депутата України Коваленко А.М., обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.
Відтак, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Копиленка Олександра Любимовича, 1961 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 135.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня. ФОТОрепортаж

Нагадуємо, 4 серпня народний депутат від СН Анна Коваленко була призначена заступником глави Офісу Президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152291
 
 
 Топ коментарі
 
всего то две буквы поменялось, а смысл тот же...

шо то до хера слуг, пора увольнять.
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да, а советником по политике-режисера 95 и самого слуги....
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всего то две буквы поменялось, а смысл тот же...

шо то до хера слуг, пора увольнять.
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как сказал бы выдающийся и бесконечно мною уважаемый лингвист киля азирив - пихуй.

хлопцы - вы ето сделали, тут и пенять не на кого.
ничего персонального...
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юзика не трогать, а повысить как самого смышленого из слуг.
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может им проще было паспортами поменяться ? ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Копыленко, вместо перешедшей на работу в ОП Коваленко - Цензор.НЕТ 623
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Епт, очередной ребе любавический...Это уже критическая масса, может хватит кнессет раздувать панове двухпейсатые и монопейсатые???
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Странно, почему в новостях постоянно сокращают название ОПУ, до ОП? Шо, не звучит -
"вместо перешедшей на работу в ОПУ Коваленко" ЦВК зареєструвала нардепом від "Слуги народу" Копиленка замість Коваленко, що перейшла на роботу в ОП - Цензор.НЕТ 1109
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