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 "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області. ДОКУМЕНТ

Офіцер військової контррозвідки Служби безпеки України В.В. Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області Борису Безрукому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фотокопії рапортів офіцера опубліковані на порталі ord-ua.com.

Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й! - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області 01
Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й! - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається в багатьох інших держорганах", - співробітниця МОЗ Литовченко заявила про звільнення в міністерствах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152289
 
   
 Топ коментарі
 
майбуть сильно достали! мужик!
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СБУ деградувало повністю і має бути ліквідоване як нащадок антиукраїнської структури - КДБ! Потрібно сформувати повністю українську спецслужбу де не буде радянських відносин між офіцерами і не буде корупції та криміналу! Цей рапорт це вирок всьому СБУ, яке є по суті антидержавною бандою злочинців, наділених повноваженнями та зброєю! І тому цю банду потрібно негайно ліквідувати і розформувати, хай йдуть контрактниками в армію, там їх швидко поставлять на місце, кожного відповідно до його професійного та морального рівня - кого рядовим, а кого сержантом!
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сеть
Один из киевских вузов. Галерея выдающихя людей, которые посещали alma mater. Теперь они так выглядят. Один портрет сняли и повесили это. А знаете взамен кого? Это тоже символично: ранее в этом ряду, на этом месте был портрет Любомира Гузара.
"Раз вы меня не отпускаете в отпуск - ИДИТЕ НА Х#Й!" - офицер военной контрразведки СБУ Повшук написал рапорт начальнику СБУ Запорожской области - Цензор.НЕТ 9594
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Є така служба в СБУ, поліції..., як ДВБ в обов'язки якої входить ЗАХИСТ працівників від злочінних посягань на них і їх сім'ї. Але ВБ пріоритетом для себе зробили - робити підстави працівникам і лизати жопи керівництву. А, чуть не забув - збивати бабло.
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ДВБ не занимается тем что ты написал. Этот отдел занимается нарушениями самих сотрудников (дтп, пьяные залеты и т.п.) и проводит первичное расследование обстоятельств.
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как раз таки ихнее приоритетное задание - охранять жизнь работника и членов его семьи от угроз жизни и здоровью . а перечисленное вами вторично .
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ну как бы ты пытаешься это рассказать человеку которые знает работу ОВБ изнутри. правда это было давно, но не думаю что что то изменилось.
охраной сотрудников по распоряжению руководства занимается совсем другая структура
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Стрєлок, ти навідь не уявляєш яку ти єресь несеш? "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 1083
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ну конечно откуда мне действующему с 1995 по 2001 годы сотруднику управления знать как работает ОВБ. ну что ты.. это же не я их поднимал из дома когда в мое первое дежурство по области было два ДТП с сотрудниками (одно по пьяни - праздник был). Это не я подписывал им материалы для отправки выше. ну конечно...
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Та ти, що таке кажиш? Для розбірок п'яних зальотів вистачіть і безпосереднього керівника. і прямого начальника, на крайняк інспекції по особовому складу. Ти напевно знаєш більше і тому можеш повчіти будь кого. Відповідально заявляю, що ВБ - одна із самих паскудних структур. Я погоджуюсь, що потрібно виявляти і відловлювати оборотнів, але ВБ цього не робить. Вони вже отримують готовий матеріал і потім розкручуються на ньому.
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читай сообщение выше твоего и думай. много думай
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.....экономики нет и нет ДОСТОЙНЫХ зарплат у силовиков ((((( с линии тоже скоро побегут , увы ((((
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Їх всіх потрібно на уй розігнати тупорилі які пішли туда тільки по знайомству і бабло сбу як колись кгб хотя куди їм до цього мають виключно безпекою держави займатися а саме ловити шпигунів і самим бути шпигунами але економічний блок залишили не все віддали бфр так що можна дальше кришувати і таможню тоже
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если бы именно этот пошёл по знакомству то у него таких проблем не было бы . те кто по знакомству на хороших должностях и уже с кучей регалий после года-полтора максимум
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Да уж СБУ , я в шоке в плохом смысле этого слова . Это даже не смешно , а страшно за страну.
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Потрібно всім брать приклад з усраільського мосззаду !😆
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*** вин бин ибн мудак расслабся , не нужно брать ни с кого пример , лучше следи за собственным анусом и меньше болтай , а то враг не спит.
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Ти мелеш , як справжнісінький усраілець !😆
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Совсем с ума сошли, публиковать документы, пусть и такие, с фамилиями руководителей? Впрочем, для Рашки у нас секретов и так нет.
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Пусть все увидят моральный облик сраного лейтёхи.
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Ой, неужели вы думаете, для ********* личный состав СБУ - секрет?
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"Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 9039 Зося Синицкая Вряд-ли. Но раньше, за такие приколы, уволили бы всех причастных, к сливу информации.
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Глав СБУ области публично назначают, их фамилии постоянно в новостях, это не секрет.
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да еще и до кучи заслуженный мастер спорта
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Мастер спорта это если ты рахит 40кг на обласных потягал гирьки по 16кг и **** ты МС
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так он не просто мастер, он заслуженный. а это значит что он спортсмен уровня олимпийского чемпиона или несколько кратного чемпиона мира в какой то спортивной категории
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По шашкам, в чапаева обыграл все село
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так Баканов в это время был у Суркиса на юбилее...
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блин, чет даже не воспринимается эта писанина хама, то есть офицера.
совок - форева "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 1259
неуд. шо в Крыму почти все гебисты, то есть сбу-шники сдались, а на Днобассе - даже выступили против страны.
35тыщ. вроде есть этих "работяг"(звонит Баканову)
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В совке такого маразма точно не было "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 8189
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Конечно шо не было. Как не было и техногенных катастроф, как например когда поджарились совки на двух поездах, хотя местные рабы давно кричали что воняет газом "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 3113
Об этом не писали, вот и "не было".
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Биг Ватер написал: "В совке такого маразма точно не было."

ну, разумеется в совке такого НЕ было, потому что о ТАКОМ никогда не писали в прессе и никогда не сообщали по ТВ.

Убийство на «Ждановской» - резонансное убийство заместителя начальника секретариата Председателя КГБ СССР майора госбезопасности Вячеслава Васильевича Афанасьева сотрудниками линейного отделения милиции на станции метро «Ждановская» Московского метрополитена 26 декабря 1980 года.Из-за профессий как убитого, так и самих убийц, сотрудников МВД СССР, дело не получило никакой широкой огласки, и его детали были обнародованы только уже после начала Перестройки.
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У кандидата наук з СБУ явно порушена психіка. Можливо, це результат виснажливої роботи і неадекватної оцінки дійсності. У будь - якому випадку винні безпосередні керівники. Їх авторитет в очах підлеглого нуль, а це дуже і дуже погано. Ми зараз воюємо з ворогом і буде зовсім недоречно отримати постріл в спину.
Загалом, ситуація типова.
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первое- помниться мне наш гарантик со своими попличныками в своих предвыборных обещаниях говорил о демилитаризации спецслужб. т.е в сбу свр мвд удо и прочих структурах не будет воинских званий (западники смеються над нами) а будут долности и спецзвания типа инспектор, агент, старший агент спецагент ну и тд. как в Цру фбр анб массаде бнд и т.д. а то унас всяких непонятных генералов в спецслужбах поболее чем в ВСУ, а еще им и форму давай и за звание плати и т.д. во-вторыхеслииуж берете на службу офицером человека то барите уже послужившего кадрового офицера ВСУ, погранца мента и прочих (и учите их, именно так на западе делают), а не всяких учителей, зубных техников, агрономов, спортсменов, адвокатов и прочих (того кого склонили и вербанули). первые хоть дисциплинорованые и службу знают, а вторые -шелупонь цивольная или офисный планктон. отсюда и побные перлы.
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Это типа брать на работу уже готового коррупционера?
Не проще его выращивать самим?
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Ти поспілкуйся з ахвицерами ,а потім зрозумієш що набрати оперативників з їх середовища просто нереально! Це напів-автомати зовсім несхильні до розумової діяльності,десь рівень кличка приблизно.
У снецслужбах цінують добрих комбінаторів,аналітиків,слідаків,а тупих салдафонів вистачає й на генеральських посадах.
Тому й беруть цивільних фахівців ,бо Фсбу не можуть набирати тільки громадян рф.
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саакян , у тебя коррупция видать в крови сидит? ну ка расскажи мне что лейтенант - командир пехотного взвода в ВСУ скоммуниздить может? расскажи а я послушаю ,у меня родственник на такой посаде в Б.Ц. служит, я тебя послушаю , а потом его научу. ну смелее....может армянин как то по другому думает или знает что то чего украинцам не дано?
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Дано вам украинцам, дано) Не переживай, я в армии насмотрелся, как ****** обычные лейтенанты, командиры пехотных взводов.
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Я правильно поняла, что им некто подполковник Тарусов- гей и приставал постоянно к Повшуку?
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Подполковник Тарусов приставал к Повшуку по-поводу его диссертации
и звания заслуженного мастера спорта.
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Смело! Мощно! Теперь можно и казино открывать.
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Безрукого повысили или понизили за один день??? "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 2054
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довго терпів а міг би й зразу послати підорів в погонах...
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От і я КАЖУ тих хуцпатих борис-абрамичєй, які пресують УКРАЇНЦІВ і в армії ів СБУ і в міліції треба з СБУ гнати та й відправляти в СУД.. "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 6740
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Серьезно? Кандидат наук? Они так конечно почти вме пид...сы, но грамматика у этого спартсмэна просто пи...ц.
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А, він кандидат чого? Хоча море знаменитостей, були повними невігласами, в мові. Знати, як вірно писати-це тяжко.Знаю по собі.
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Грамматика - не стал поганить украинский язык расиянским матом, перешел на исконно-матерщинный...
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Писати про повну деградацію СБУ може тільки ворог або дебіл. Але лайна, на жаль, вистачає.
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С такими парнями не то шо Минск мацкву брать можно!!
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А чего ради надрываться? За бенины и зелины офшоры? За торговлю с оккупантом? За продолжающуюся войну, на которой наживаютс ЗЕ-Мародеры? За Свинарчуков, которые продолжают грабить страну?
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летеха получает как в атб или новой почти или захваченом заводе ахметовых
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Оклад почти всегда низкий, чтобы потом пенсии были меньше. Но положены еще надбавки за звание, выслугу лет - это как бы гарантировано, премии - если руководитель нормальный и человек хорошо работает, постоянно ... А ему этого, как он говорит, не начисляли, из-за конфликта с руководством. Из рапорта также можно сделать предположение, что руководство лейтенанта состоит в связях с бандитами. Нашлась белая ворона в рядах - честный сбушник, вот и оказался в опале.
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Варто було б цьому офіцеру вліпити догану за винос сміття з хати, рапорт не приймати, і запросити в Київ з підвищенням, бо судячи з усього талант до праці він має. Можливо в новому колективі він би нормально працював на благо батькивщини, а не воював з тупістю і безвідповідальністю начальства.
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Кандедат технічних наук, а пише як поганий учень з помилками та суржиком. Це такі служать в СБУ? Хто їх туди бере таких?
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Это жлоб мог бы с успехом служить в милиции полиции. Гонять бабок за торговлю на тротуаре, крышевать проституток и наркоманов. На бОльшее у него ума не хватит.
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Робити я не вмію, красти я боюся, поїду в київ в поліцію наймуся
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Кожен хто тут глузує з офіцера нехай уявить як його машина вибухає під вікном будинку...
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Это липа.
На анекдоты времени уже нет...мелочатся.
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Ситуация требует немедленной реакции руководства СБУ ! Недопустимо что бы сотрудники увольнялись из- за продажного , некомпетентного начальства !
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Ребята не раздувайте фэйк.
ВКР СБУ не подчиняется территориальным управлениям, и рапорт летехи не "тудой". Не соблюдены пропорции и формат документа.
ЦЕНЗОР, не гони фэйки и лапшу народу.
Подчиненность совершенно не та, во многих управах даже развели по зданиям.
Вранье полное.!!!!! "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 5922
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Що ти мелиш, безтолоч. Ти деревянний по самий пояс. Диктую великими літерами П'ЯНИМИ ДТП, ЗЛЬОТАМИ... ЗАЙМАЄТЬСЯ ІНСПЕКЦІЯ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ.
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Що ти мелиш, безтолоч. Ти деревянний по самий пояс. Диктую великими літерами П'ЯНИМИ ДТП, ЗЛЬОТАМИ... ЗАЙМАЄТЬСЯ ІНСПЕКЦІЯ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2497884-u-lucku-na-habari-pogoriv-kerivnik-upravlinna-vnutrisnoi-bezpeki-policii.html Це те про, що я писав вище. "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 4488 "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 4488
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Зачем это печатать? Только потому, что там фигурирует "ИДИТЕ НА Х#Й!"? "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 2088 Или СБУ у нас после барыги пользуется огромным народным "уважением" и "авторитетом", чтобы опускать его ещё ниже? Какие-то местные разборки начальника-подчиненного и не понятно, кто прав- кто виноват и вообще из-за чего? Из-за маленькой ЗП и "переработок"? ***... так это "проблема" процентов 80 (если не больше) нашего работающего населения! Чем знаменит так этот "посылающий"? Он кого-то важного-крутого "разоблачил", и ему мстят за это и не дают ни нормально работать, ни отдохнуть? Никого не защищаю. Но прежде чем публиковать эту муйню, Цензор должен был хотя бы провести собственное расследование. Бред.
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Макс, обрати внимание на оформление документа, поясняю:
1. Должно быть в подписи, которая должна совпадать с левой разделительной
Оперуповноважений 2 сектору
....... відділу ВКР СБУ з дислокацією.....
......
2. стоит большая буква "В" Запорізькій області
3. Нет даты.
Документ полный фэйк!!!!!!
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