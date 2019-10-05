 "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фотокопії рапортів офіцера опубліковані на порталі ord-ua.com.
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+24
майбуть сильно достали! мужик!
+22
СБУ деградувало повністю і має бути ліквідоване як нащадок антиукраїнської структури - КДБ! Потрібно сформувати повністю українську спецслужбу де не буде радянських відносин між офіцерами і не буде корупції та криміналу! Цей рапорт це вирок всьому СБУ, яке є по суті антидержавною бандою злочинців, наділених повноваженнями та зброєю! І тому цю банду потрібно негайно ліквідувати і розформувати, хай йдуть контрактниками в армію, там їх швидко поставлять на місце, кожного відповідно до його професійного та морального рівня - кого рядовим, а кого сержантом!
+18
сеть
Один из киевских вузов. Галерея выдающихя людей, которые посещали alma mater. Теперь они так выглядят. Один портрет сняли и повесили это. А знаете взамен кого? Это тоже символично: ранее в этом ряду, на этом месте был портрет Любомира Гузара.
Один из киевских вузов. Галерея выдающихя людей, которые посещали alma mater. Теперь они так выглядят. Один портрет сняли и повесили это. А знаете взамен кого? Это тоже символично: ранее в этом ряду, на этом месте был портрет Любомира Гузара.
охраной сотрудников по распоряжению руководства занимается совсем другая структура
совок - форева
неуд. шо в Крыму почти все гебисты, то есть сбу-шники сдались, а на Днобассе - даже выступили против страны.
35тыщ. вроде есть этих "работяг"(звонит Баканову)
Об этом не писали, вот и "не было".
ну, разумеется в совке такого НЕ было, потому что о ТАКОМ никогда не писали в прессе и никогда не сообщали по ТВ.
Убийство на «Ждановской» - резонансное убийство заместителя начальника секретариата Председателя КГБ СССР майора госбезопасности Вячеслава Васильевича Афанасьева сотрудниками линейного отделения милиции на станции метро «Ждановская» Московского метрополитена 26 декабря 1980 года.Из-за профессий как убитого, так и самих убийц, сотрудников МВД СССР, дело не получило никакой широкой огласки, и его детали были обнародованы только уже после начала Перестройки.
Загалом, ситуація типова.
Не проще его выращивать самим?
У снецслужбах цінують добрих комбінаторів,аналітиків,слідаків,а тупих салдафонів вистачає й на генеральських посадах.
Тому й беруть цивільних фахівців ,бо Фсбу не можуть набирати тільки громадян рф.
и звания заслуженного мастера спорта.
милицииполиции. Гонять бабок за торговлю на тротуаре, крышевать проституток и наркоманов. На бОльшее у него ума не хватит.
На анекдоты времени уже нет...мелочатся.
ВКР СБУ не подчиняется территориальным управлениям, и рапорт летехи не "тудой". Не соблюдены пропорции и формат документа.
ЦЕНЗОР, не гони фэйки и лапшу народу.
Подчиненность совершенно не та, во многих управах даже развели по зданиям.
Вранье полное.!!!!!
1. Должно быть в подписи, которая должна совпадать с левой разделительной
Оперуповноважений 2 сектору
....... відділу ВКР СБУ з дислокацією.....
......
2. стоит большая буква "В" Запорізькій області
3. Нет даты.
Документ полный фэйк!!!!!!