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Все про:Запоріжжя (521) контррозвідка (121) СБУ (4781) звільнення (680)

 "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області. ДОКУМЕНТ

Офіцер контррозвідки Служби безпеки України В.В. Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області Борису Безрукому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фотокопії рапортів офіцера опубліковані на порталі ord-ua.com.

Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й! - офіцер контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області 01
Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й! - офіцер контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається в багатьох інших держорганах", - співробітниця МОЗ Литовченко заявила про звільнення в міністерствах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152289
 
   
 Топ коментарі
 
майбуть сильно достали! мужик!
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СБУ деградувало повністю і має бути ліквідоване як нащадок антиукраїнської структури - КДБ! Потрібно сформувати повністю українську спецслужбу де не буде радянських відносин між офіцерами і не буде корупції та криміналу! Цей рапорт це вирок всьому СБУ, яке є по суті антидержавною бандою злочинців, наділених повноваженнями та зброєю! І тому цю банду потрібно негайно ліквідувати і розформувати, хай йдуть контрактниками в армію, там їх швидко поставлять на місце, кожного відповідно до його професійного та морального рівня - кого рядовим, а кого сержантом!
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сеть
Один из киевских вузов. Галерея выдающихя людей, которые посещали alma mater. Теперь они так выглядят. Один портрет сняли и повесили это. А знаете взамен кого? Это тоже символично: ранее в этом ряду, на этом месте был портрет Любомира Гузара.
"Раз вы меня не отпускаете в отпуск - ИДИТЕ НА Х#Й!" - офицер военной контрразведки СБУ Повшук написал рапорт начальнику СБУ Запорожской области - Цензор.НЕТ 9594
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Робити я не вмію, красти я боюся, поїду в київ в поліцію наймуся
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Кожен хто тут глузує з офіцера нехай уявить як його машина вибухає під вікном будинку...
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так ещё не понятно, шо этот ахвицер там чудил
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С ПРИХОДОМ ЗЕЛЕНОГО ПОЦА ---ПОУВОЛЬНЯЛИСЬ ЛУЧШИЕ КОМАНДИРЫ ВС УКРАИНЫ,ЭТОТ МАЛЬЧИК ПОЛНЕЙШИЙ НОЛЬ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ,ЕГО ПРИЗВАНИЕМ ГОЛЫМ ЧЛЕНОМ ПО ПИАНИНО СТУЧАТЬ !!!!! В АМЕРИКЕ УЖЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ КРУТЯТ РОЛИКИ ПРО ПОЦА БЕЗ ШТАНОВ !!!!! СРАМОТА !!ЗА ТРИ МЕСЯЦА ТАК ПРОСРАТЬ УКРАИНУ !!!!!
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Оце офіцер .
З цим набором слів технічних наук?
Може воно божевільне?
Може цього офіцера треба видправити на відпочинок,
де під його вікнами ніщо не лунатиме?
На кладовище, наприклад.
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Это липа.
На анекдоты времени уже нет...мелочатся.
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Ситуация требует немедленной реакции руководства СБУ ! Недопустимо что бы сотрудники увольнялись из- за продажного , некомпетентного начальства !
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Ребята не раздувайте фэйк.
ВКР СБУ не подчиняется территориальным управлениям, и рапорт летехи не "тудой". Не соблюдены пропорции и формат документа.
ЦЕНЗОР, не гони фэйки и лапшу народу.
Подчиненность совершенно не та, во многих управах даже развели по зданиям.
Вранье полное.!!!!! "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 5922
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так в том то и юмор состоит что вы в контору всякое чмо с гражданки набираете (даже в армии не служившее) а потом с ними мучаетесь... вот скажи мне на куя этому штымпу воинское звание, что на держслужбу (если уж он вам так страшно необходим) его нельзя было взять? ну мучайтесь теперь....
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Що ти мелиш, безтолоч. Ти деревянний по самий пояс. Диктую великими літерами П'ЯНИМИ ДТП, ЗЛЬОТАМИ... ЗАЙМАЄТЬСЯ ІНСПЕКЦІЯ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ.
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Що ти мелиш, безтолоч. Ти деревянний по самий пояс. Диктую великими літерами П'ЯНИМИ ДТП, ЗЛЬОТАМИ... ЗАЙМАЄТЬСЯ ІНСПЕКЦІЯ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2497884-u-lucku-na-habari-pogoriv-kerivnik-upravlinna-vnutrisnoi-bezpeki-policii.html Це те про, що я писав вище. "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 4488 "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 4488
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Зачем это печатать? Только потому, что там фигурирует "ИДИТЕ НА Х#Й!"? "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер військової контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області - Цензор.НЕТ 2088 Или СБУ у нас после барыги пользуется огромным народным "уважением" и "авторитетом", чтобы опускать его ещё ниже? Какие-то местные разборки начальника-подчиненного и не понятно, кто прав- кто виноват и вообще из-за чего? Из-за маленькой ЗП и "переработок"? ***... так это "проблема" процентов 80 (если не больше) нашего работающего населения! Чем знаменит так этот "посылающий"? Он кого-то важного-крутого "разоблачил", и ему мстят за это и не дают ни нормально работать, ни отдохнуть? Никого не защищаю. Но прежде чем публиковать эту муйню, Цензор должен был хотя бы провести собственное расследование. Бред.
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Макс, обрати внимание на оформление документа, поясняю:
1. Должно быть в подписи, которая должна совпадать с левой разделительной
Оперуповноважений 2 сектору
....... відділу ВКР СБУ з дислокацією.....
......
2. стоит большая буква "В" Запорізькій області
3. Нет даты.
Документ полный фэйк!!!!!!
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Этнические групировки на территории СССР "арташи"-креатура Кремля-Аваков.
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Дави их!
Ты смотри, защищают порноактриссу, берущую и спереди и сзади!....
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********** в лавах СБУ?..Це по європейському,молодці!..Ще по базарам,по трущобам набрати туди негрів,китайців,арабів...Баканов буде дуже довольний,скаже шо то по соврємєнному,по амєріканскі...Ну раз в Раді у нас негри появились то в СБУ сам Бог велів...
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Лейтенант не злякався, тих, як він їх назвав. Молодець!
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где-то в 80-х читал "Огонёк" на пляже - там фотокопия рапорта
командир экипажа военно-транспортного самолёта просит командира части назначить ему другого второго пилота в связи с инцидентом: во время ночёвки на промежуточном аэродроме оба перепили спирта в гостинице, и второй пилот, встав ночью, перепутал шкаф для одежды с дверью туалета - и нассал в сапог командира
на рапорте резолюция командира части: прошу вас больше не обращаться ко мне по таким мелочам - приказ по части о распределении личного состава по экипажам рассчитан на год, никто не будет его менять
нассыте ему в сапог и помиритесь
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В цього лейтенантика порушена психіка і відсутні всі дані для роботи не тільки в СБУ,а і там де є велике навантаження. Роками не ходив у відпуску, приходилось працюватипо 10-12годин і майже кожну суботу, постійні виснажливі командирови і ніколи не розпускав соплі. (загальний стаж--44р) для мене він не тільки сцикун і хамло,а просто труслива і тупа гнида. Фу , гидко!
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Терпило ти, Вася. Про таких, як ти, кажуть: "Нас .бут, а мы крепчаем."
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Казимко, а що хорошого в тому, що Ви виконували роботу за себе і "того парня? Мені такий стиль керівництва начальства теж відомий. Такі керівники відверто насміхаються над податливими підлеглими і говорять :"На лагідних воду возять". Молодий, амбітний чоловік, кандидат технічних наук завжди знайде собі роботу до душі і не за цю мізерну зарплату. А те, що
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Поступок офицера. А, шо на это скажет зе-бакалов?
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Зачотна заява, і чувак- нівроку. Пам'ятаю, коли нас розподіляли, капітан Бардін, ****, сказав :
"Дальше Кушки не загонят, меньше взвода не дадут". Але загнав: когось в Забайкалля, когось в Амурську область. І за такий "козирний " розподіл ще й ящик "конинки" зідрав.
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він висловив своє "ФЕ" в адресу начальства і послав іх "НАХ..." -видно, довели чоловіка до сказу.
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Казимко, а що хорошого в тому, що Ви виконували роботу за себе і "того парня? Мені такий стиль керівництва начальства теж відомий. Такі керівники відверто насміхаються над податливими підлеглими і говорять :"На лагідних воду возять". Молодий, амбітний чоловік, кандидат технічних наук завжди знайде собі роботу до душі і не за цю мізерну зарплату. А те, що
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