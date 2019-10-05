 "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фотокопії рапортів офіцера опубліковані на порталі ord-ua.com.
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Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Запорізькій області терориста "ДНР". ВIДЕО
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+27
майбуть сильно достали! мужик!
+26
СБУ деградувало повністю і має бути ліквідоване як нащадок антиукраїнської структури - КДБ! Потрібно сформувати повністю українську спецслужбу де не буде радянських відносин між офіцерами і не буде корупції та криміналу! Цей рапорт це вирок всьому СБУ, яке є по суті антидержавною бандою злочинців, наділених повноваженнями та зброєю! І тому цю банду потрібно негайно ліквідувати і розформувати, хай йдуть контрактниками в армію, там їх швидко поставлять на місце, кожного відповідно до його професійного та морального рівня - кого рядовим, а кого сержантом!
+20
сеть
Один из киевских вузов. Галерея выдающихя людей, которые посещали alma mater. Теперь они так выглядят. Один портрет сняли и повесили это. А знаете взамен кого? Это тоже символично: ранее в этом ряду, на этом месте был портрет Любомира Гузара.
Один из киевских вузов. Галерея выдающихя людей, которые посещали alma mater. Теперь они так выглядят. Один портрет сняли и повесили это. А знаете взамен кого? Это тоже символично: ранее в этом ряду, на этом месте был портрет Любомира Гузара.
З цим набором слів технічних наук?
Може воно божевільне?
Може цього офіцера треба видправити на відпочинок,
де під його вікнами ніщо не лунатиме?
На кладовище, наприклад.
На анекдоты времени уже нет...мелочатся.
ВКР СБУ не подчиняется территориальным управлениям, и рапорт летехи не "тудой". Не соблюдены пропорции и формат документа.
ЦЕНЗОР, не гони фэйки и лапшу народу.
Подчиненность совершенно не та, во многих управах даже развели по зданиям.
Вранье полное.!!!!!
1. Должно быть в подписи, которая должна совпадать с левой разделительной
Оперуповноважений 2 сектору
....... відділу ВКР СБУ з дислокацією.....
......
2. стоит большая буква "В" Запорізькій області
3. Нет даты.
Документ полный фэйк!!!!!!
Ты смотри, защищают порноактриссу, берущую и спереди и сзади!....
командир экипажа военно-транспортного самолёта просит командира части назначить ему другого второго пилота в связи с инцидентом: во время ночёвки на промежуточном аэродроме оба перепили спирта в гостинице, и второй пилот, встав ночью, перепутал шкаф для одежды с дверью туалета - и нассал в сапог командира
на рапорте резолюция командира части: прошу вас больше не обращаться ко мне по таким мелочам - приказ по части о распределении личного состава по экипажам рассчитан на год, никто не будет его менять
нассыте ему в сапог и помиритесь
"Дальше Кушки не загонят, меньше взвода не дадут". Але загнав: когось в Забайкалля, когось в Амурську область. І за такий "козирний " розподіл ще й ящик "конинки" зідрав.