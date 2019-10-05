 Економіст Вернівський - Милованову: "Приватизація давно не панацея! А держава не проблема! У Норвегії 60% ВВП створюється державою". ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в фейсбуці радник Голови Федерації роботодавців України з економічних питань Павло Вернівський, коментуючи недавній пост міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова.
"Тут Милованов знову відзначився. Опублікував приголомшливу статистику. Виявляється, що в США всього 3 держкомпанії, а в Канаді жодної. А у нас аж 3600. Хоча він промовчав, що ці кілька тис. дають всього 8% нашого ВВП.
Передайте плз цьому діячеві, що в Канаді держкомпанії називаються "Crown corporation" та їх там 49 штук!!!
І в США не 3, а набагато більше. У них є навіть державна залізнична компанія Amtrak !!! А в Великій Британії після приватизації державі довелося збільшити субсидії на жд тільки тому, що приватний бізнес не надто поспішав інвестувати в капітальні інвестиції, що привело до низки великих аварій. Це до того, що УЗ збираються приватизувати!
І мені цікаво, чому Милованов мовчить про Норвегію, де 60% ВВП створюється державою? Або Сінгапурі, де не менше 30% ВВП створюється державою? Це хіба бідні країни?
Або в Німеччині, де понад 15 тис. держкомпаній або 11% ВВП? Або Швеції, де 2,5 тис., або 10% ВВП?
Або може він не знає, що 20% списку Форчун 500 це держкомпанії? А 3 з них у топ-5 найбільших компаній світу !! І левова частка цих компаній з'явилася завдяки економічному зростанню Китаю!!!
Все це я веду до того, що може вистачити штовхати дохлу коняку? Кінь здох - злізь з нього. Приватизація давно не панацея! А держава не проблема! Тим паче дивно, коли так говорять ті, хто самі особисто на неї працюють".
У меня на рынке примерно то же в рублях (в частности самая дорогая картошка - 26 р а помидоры спелые от 30)
из милованова "министр развития" - как из го*на пуля...
Работают они в другом месте. А это так, для души.
https://www.youtube.com/watch?v=TglhNw1DrUk
Государственные предприятия Норвегии сосредоточены в следующих отраслях хозяйства: ТЭК («Статойл», «Норск гидро»), телевизионная связь («Теленор»), почта ("Постен Норге"), железные дороги, авиаперевозки (САС), производство и распределение электроэнергии («Статскрафт»), лесное хозяйство («Статског»), металлургия («Норск гидро»), торговля алкогольными напитками, банковские услуги («Коммуналбанкен»), добыча каменного угля («Стуре Норске Шпицберген Кулькомпани») и т. д.[10]
Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной - в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %
На Нобелевку идут!
https://petition.president.gov.ua/petition/72384
Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной - в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %
Государственные предприятия в начале 2000-х годов были сосредоточены в следующих отраслях хозяйства: ТЭК («Статойл», «Норск гидро»), телевизионная связь («Теленор»), почта ("Постен Норге"), железные дороги, авиаперевозки (САС), производство и распределение электроэнергии («Статскрафт»), лесное хозяйство («Статског»), металлургия («Норск гидро»), торговля алкогольными напитками, банковские услуги («Коммуналбанкен»), добыча каменного угля («Стуре Норске Шпицберген Кулькомпани») и т. д.[10]
Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной - в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %
Пока будет присутствовать коррупционная составляющая, сравнивать госсектор экономики Украины с Норвегией, Германией, США и т.д., бессмысленно.
В Норвегии надра точняк народу принадлежат и остальное..у Нас только по Конституции.. которой
все олигархи с удовольствием подтираютца..
По идее рыночников, после десятков лет приватизации предприятий и оболванивания населения насквозь лживыми рыночными постулатами, Украина теперь должна быть очень богатой страной.
А на деле Украина балансирует на грани дефолта и дальше продолжает убийственную политику приватизации и разбазаривания того, что осталось.
На деле, никчемная украинская власть не пытается даже сохранить стратегические предприятия, как например Мотор Сич, не говоря уже обо всем остальном.
а у нас этих воров никто не трогает, а почему? да потому что правящие ублюдки имеют от них хорошие откаты.
Фунтом быть. Он следствие.Надо разбираться, не с Фунтами а с причиной как они туда попадают.