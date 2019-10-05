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Все про:приватизація (147) Милованов Тимофій (23)

 Економіст Вернівський - Милованову: "Приватизація давно не панацея! А держава не проблема! У Норвегії 60% ВВП створюється державою". ІНФОГРАФІКА

У Норвегії 60% ВВП створюється державою, в Сінгапурі - не менше 30% ВВП. У Німеччині понад 15 тис. держкомпаній або 11% ВВП, в Швеції - 2,5 тис. або 10% ВВП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в фейсбуці радник Голови Федерації роботодавців України з економічних питань Павло Вернівський, коментуючи недавній пост міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова.

"Тут Милованов знову відзначився. Опублікував приголомшливу статистику. Виявляється, що в США всього 3 держкомпанії, а в Канаді жодної. А у нас аж 3600. Хоча він промовчав, що ці кілька тис. дають всього 8% нашого ВВП.

Передайте плз цьому діячеві, що в Канаді держкомпанії називаються "Crown corporation" та їх там 49 штук!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": На приватизацію найближчим часом передадуть 800 підприємств, - Милованов

І в США не 3, а набагато більше. У них є навіть державна залізнична компанія Amtrak !!! А в Великій Британії після приватизації державі довелося збільшити субсидії на жд тільки тому, що приватний бізнес не надто поспішав інвестувати в капітальні інвестиції, що привело до низки великих аварій. Це до того, що УЗ збираються приватизувати!

І мені цікаво, чому Милованов мовчить про Норвегію, де 60% ВВП створюється державою? Або Сінгапурі, де не менше 30% ВВП створюється державою? Це хіба бідні країни?

Або в Німеччині, де понад 15 тис. держкомпаній або 11% ВВП? Або Швеції, де 2,5 тис., або 10% ВВП?

Або може він не знає, що 20% списку Форчун 500 це держкомпанії? А 3 з них у топ-5 найбільших компаній світу !! І левова частка цих компаній з'явилася завдяки економічному зростанню Китаю!!!

Все це я веду до того, що може вистачити штовхати дохлу коняку? Кінь здох - злізь з нього. Приватизація давно не панацея! А держава не проблема! Тим паче дивно, коли так говорять ті, хто самі особисто на неї працюють".

Також читайте: Рада переглянула перелік держпідприємств, що підлягають приватизації

Економіст Вернівський - Милованову: Приватизація давно не панацея! А держава не проблема! У Норвегії 60% ВВП створюється державою 01
Економіст Вернівський - Милованову: Приватизація давно не панацея! А держава не проблема! У Норвегії 60% ВВП створюється державою 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152284
 
   
 Топ коментарі
 
интересно, а недвижимость вазелина в крыму уже национализировали?
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пляяяя.. лишь бы Грета Тунберг не узнала! а то писец лосям - она их порвёт зубами, самолично...
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интересно, а недвижимость вазелина в крыму уже национализировали?
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Мілованов не є економістом в принципі, він не має досвіду державного або банківського управління, тому неспроможний формувати політику уряду та держави в економічному напрямку! Мілованов мав приватні курси економіки, при міжнародному інституті економіки екс директора **** Олександра Савченка, але Савченко припинив співпрацю з Міловановим, бо Мілованов займався виключно рекрутінгом здібних студентів-економістів для західних замовників і ніякими фундаментальними економічними дослідженнями Мілованов ніколи не займався і до економіки як науки ніякого відношення не має! Мілованов це дрібний підприємець, який має приватні курси економіки, на яких відбирає здібних студентів і продає їх дані іноземним замовникам - банальний рекрутер! Призначення Мілованова на державні посади це катастрофічна помилка!
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За картоплю цього року неврожай, тому ціна висока. Більше віддавайте землі агрохолдингам які сіють зернові і скоро буде їсти кору з дерев!
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Что рассказывать Милованову, если он олигофрен. Что говори, что плюнь - одно и тоже. У него загорелось в заду раздать землю иностранцам и украинцев сделать голодными рабами на проданной земле и он будет стоять на своем вырячивши глупые бэньки.
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Это в ГРИВНАХ?! Економіст Вернівський - Милованову: "Приватизація давно не панацея! А держава не проблема! У Норвегії 60% ВВП створюється державою" - Цензор.НЕТ 9702

У меня на рынке примерно то же в рублях (в частности самая дорогая картошка - 26 р а помидоры спелые от 30)
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ну а что еще могут сделать "новые морды старого кукловода" - как не разграбить гос.имущество, продав его по дешевке бене и Ко?
из милованова "министр развития" - как из го*на пуля...
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крепкое государство должно процентов 50 экономики держать в своих руках, особенно энергетику, жел.дор,поставку населению газа и воды и систему образования.Если оно все это просирает, то это не гос-во, а сброд-контора. Почти у всех стран с высоким ВВП именно такой баланс в экономике между частным и государственным.
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Дочекались....«Ми, з Путіним, зробили все, що обіцяли.» (с)Пряма мова прєзЕдєнта Моники Зеленска.
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работают квалифицированные бригады по дискредитации
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А государство не проблема! Тем более, странно когда так говорят те, кто сами лично на него работают".

Работают они в другом месте. А это так, для души.
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Корчинский - Лукашенко в Житомире о Зеленском, Украине и Крыме

https://www.youtube.com/watch?v=TglhNw1DrUk
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в Норвегии менталитет не тот, у них не приходят в госкомпании с целью что-то украсть и замутить схему
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Угумс. Доля видобутку нафти і газу у ВВП Норвегії? Экономист Вернивский - Милованову: "Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством" - Цензор.НЕТ 8484 Доля держави Норвегії у видобутку нафти і газу? Экономист Вернивский - Милованову: "Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством" - Цензор.НЕТ 8484 Гугл в поміч, мразота на держ потоках Экономист Вернивский - Милованову: "Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством" - Цензор.НЕТ 4759
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Не в видобутку газу та нафти справа в Норвегії. Головне те, що там норвежці живуть.
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зебилы, гугл в помощь, мразота(с) Экономист Вернивский - Милованову: "Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством" - Цензор.НЕТ 2476

Государственные предприятия Норвегии сосредоточены в следующих отраслях хозяйства: ТЭК («Статойл», «Норск гидро»), телевизионная связь («Теленор»), почта ("Постен Норге"), железные дороги, авиаперевозки (САС), производство и распределение электроэнергии («Статскрафт»), лесное хозяйство («Статског»), металлургия («Норск гидро»), торговля алкогольными напитками, банковские услуги («Коммуналбанкен»), добыча каменного угля («Стуре Норске Шпицберген Кулькомпани») и т. д.[10]

Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной - в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %
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В Норвегии государство может и создает 60% ВВП, а у нас ворует 60% ВВП. Так что только частная собственность. Меньше чиновничьих кормушек - меньше коррупции.
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Угу продадим железную дорогу коломойскому а потом будем платить до дотации из бюджета да ?
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пляяяя.. лишь бы Грета Тунберг не узнала! а то писец лосям - она их порвёт зубами, самолично...
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Та Ґрета випускает столько ядовитого газу, шо лоси сами передохнут.

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Олігархи іхтамнєтови ,ось Український ВВП ! Це нашше фсьо !😆
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только вот 60 % ввп норвегии - это нефть и газ, и одну область экономики нет сложностей взять под контроль
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ну и бред. ты хоть читал ту ересь - которую запостил?
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Василий Филон все петиция бред пьяной собаки,это доказал наш президент .
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Государственные предприятия в начале 2000-х годов были сосредоточены в следующих отраслях хозяйства: ТЭК («Статойл», «Норск гидро»), телевизионная связь («Теленор»), почта ("Постен Норге"), железные дороги, авиаперевозки (САС), производство и распределение электроэнергии («Статскрафт»), лесное хозяйство («Статског»), металлургия («Норск гидро»), торговля алкогольными напитками, банковские услуги («Коммуналбанкен»), добыча каменного угля («Стуре Норске Шпицберген Кулькомпани») и т. д.[10]

Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной - в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %
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Про национализацию заводов Ахметова он так же считает?
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а может сначала у бени обл. энерго и укрнафту национализируете, или он свой вор?))
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Сравнил х с пальцем. В Новегии никогда небыли при совке, никогда не воровали и весь госсектор сидит на газовой трубе как у нас.
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Norvegi kak ponimaju statoil eto gaz i neft glavny biznis .Eto gosudarstvenaja kompanija.U nas Litve toze energetika,zeleznodoroga , avtobusy,pocta gosudartvenyje kompaniji.Ja by neskazal sto oni xuze rabotali cem privatnyje,uroven todze.Glavnoje liudi direktora ix uroven stob byl vysoki.
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у нас "Нафтогаз" тоже государстветнная компания.
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Osobeno silnoje u nas energetika.Tut oni ne tolko uspesno Litve rabotajet no i zagranice uspesno investirujet i zarabatyvajet na tom.Polsa,Baltijskije strani,Finliandija,Velikobritanija,Norvegija i Francija tam investurovali imejet svoji predprijatija tam.ONi zarabatyvajet dengi dlia gosudartvo i platit nam dengi v nas biudzet.Zelionaja energija raznyje projekti strojat tam oni uze globalnyje igroki.Vot vam i gosudartvenaja kompanija
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U nas vse godudartvenyje kompaniji jest pribylnyje i platiat dividenty gosudarstvu.Vse bez iskliucenyje rabotajet xoroso
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лучше помолчи)
Государственные предприятия в начале 2000-х годов были сосредоточены в следующих отраслях хозяйства: ТЭК («Статойл», «Норск гидро»), телевизионная связь («Теленор»), почта ("Постен Норге"), железные дороги, авиаперевозки (САС), производство и распределение электроэнергии («Статскрафт»), лесное хозяйство («Статског»), металлургия («Норск гидро»), торговля алкогольными напитками, банковские услуги («Коммуналбанкен»), добыча каменного угля («Стуре Норске Шпицберген Кулькомпани») и т. д.[10]

Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной - в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %
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Государство банкрот,какие могут панацея
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Вся Норвегтия до 50-го года прошлого века была одним рыбацким поселкаом. Расцвела когда там нашли огромные залежи газа. Поэтому пример неудачный.
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проблема зебилов в том, что они даже гугл пользоваться не способны
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Пока во главе государственных компаний будут "свои люди", они будут оставаться финансовыми "черными дырами" и камнем на шее у бюджета государства.
Пока будет присутствовать коррупционная составляющая, сравнивать госсектор экономики Украины с Норвегией, Германией, США и т.д., бессмысленно.
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В Украине много - многое не как в Норвегии. И чего в Украине больше, так это воровства, жлобства, хитрости, коррупции, невежества, ... - любой может дополнить список украинского "превосходства". Потому всякие сравнения, заимствования моделей... напрасный труд... Просто игра ума...
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І песдякули... Хоча вони скоріше всього із-за поребрика бо занадто агресивні і брехливі
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Агга, Хрущев кадато офигел от шведского "социализма" с человеческим лицом...
В Норвегии надра точняк народу принадлежат и остальное..у Нас только по Конституции.. которой
все олигархи с удовольствием подтираютца..
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Якщо налагоджений контроль та керівництво професійне в управлінні , то не має різниці чи це державне чи приватне підприємство. Приватні підприємства теж банкротяться та розвалюються швидко. Просто над державним підприємством має бути встановлений більш жорсткий контроль. Там проблема з відповідальністю.
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Это он ублюдку Милованову втирает?! У Милованова чёткая установка от хозяев Внешнего управления , Сороса...всю Украину продать подешевле!
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В Норвегии не отталкиваются от совкодрочества. как базиса мировозрения в постсоветском пространстве. Поэтому в то. что могут позволить в Норвегии - Украине смерть!
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В Украине доля гос. компаний всего 8% ВВП, все остальные частные.

По идее рыночников, после десятков лет приватизации предприятий и оболванивания населения насквозь лживыми рыночными постулатами, Украина теперь должна быть очень богатой страной.

А на деле Украина балансирует на грани дефолта и дальше продолжает убийственную политику приватизации и разбазаривания того, что осталось.
На деле, никчемная украинская власть не пытается даже сохранить стратегические предприятия, как например Мотор Сич, не говоря уже обо всем остальном.
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Ну дык в програме "правительства" только и есть продать землю и то что осталось стратегическое. Ни слова о новых предприятиях или хотя бы реанимации уже существующих. Арарно-сырьевой придаток для которого достаточно миллионов 20 населения.
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просто управляющих воров в гос компаниях надо ставить к стенке.
а у нас этих воров никто не трогает, а почему? да потому что правящие ублюдки имеют от них хорошие откаты.
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Тому що , правлячих ставлять олігархи іхтамнєтови ! І вони в них смотрящі !😈
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Не стреляйте в пианиста он играет как может. Так и милован может только на распродаже
Фунтом быть. Он следствие.Надо разбираться, не с Фунтами а с причиной как они туда попадают.
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В Норвегии основную часть бюджета создаёт нефтегазовый сектор. Он в большинстве стран государственный (слишком огромные деньги там крутятся)
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Только вот в чем разница между нами и норвежцами: украинцы в госучреждениях продвигаются "по рельсам" согласно традиций, заносов, застольев, откатов и т.п., что у скандинавов считается постыдным, как для нас посрать посреди площади во время праздника, ментальность другая. У нас "эффективным" менеджерам, коих ищет Гончарук в госсекторе, предлаггают зп от 15 до 30 тыщ, не считая всем известных воротил Укрпоштой и Укрзализныцей, так же этот гений экономической мысли планирует платить преподавателям IT сферы в универах, когда это зарплата джуна в частном чекторе. В нашей стране с нашими людьми и традициями приватизация необходима, но не подставная, как отдали энергетику рыжему или нефтесектор кучерявому, а настоящая, с аукционами и привлечением иностранцев.
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Проблема Украины в тотальной коррупции. С ней без разницы, кто будет управлять, все одно деньги или в карманы, или в офшоры утекут.
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