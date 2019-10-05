 Від початку 2019 року адмінмежу з окупованим Кримом перетнули 2 млн осіб, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Кількість громадян, які перетнули адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією АР Крим за 9 місяців 2019 року залишається на рівні минулого року", - зазначили у відомстві.

Так, протягом 9 місяців 2019 року в обох напрямках в усіх трьох КПВВ ("Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка") загалом адмінмежу перетнули трохи більше 2 млн громадян.

Але разом з тим, на 1% громадян більше перетинали адмінмежу саме в напрямку материкової частини України. Ця цифра також на рівні минулого року.

Для порівняння з 2015 роком – кількість громадян, які перетинають адмінмежу в обох напрямках, знизилась на 16%, приблизно на 400 тисяч осіб менше.

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