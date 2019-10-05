 Від початку 2019 року адмінмежу з окупованим Кримом перетнули 2 млн осіб, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Кількість громадян, які перетнули адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією АР Крим за 9 місяців 2019 року залишається на рівні минулого року", - зазначили у відомстві.
Так, протягом 9 місяців 2019 року в обох напрямках в усіх трьох КПВВ ("Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка") загалом адмінмежу перетнули трохи більше 2 млн громадян.
Але разом з тим, на 1% громадян більше перетинали адмінмежу саме в напрямку материкової частини України. Ця цифра також на рівні минулого року.
Для порівняння з 2015 роком – кількість громадян, які перетинають адмінмежу в обох напрямках, знизилась на 16%, приблизно на 400 тисяч осіб менше.
А куда ж они здесь делись?
Украинская спортсменка Наталья Черномаз Отдыхает голой в Крыму
Укр СМИ обсуждают,не слишком ли она голая
А не СЛИШКОМ ли она в Крыму,на оккупированной территории НЕТ
По этому я в этом году отдыхал в Ялте
Всё было отлично
Тримай на згадку...
интересно как лишняя хромосома у них выглядит и в где она вообще у них торчит?
і мені "пощастило"... з"їздив літом до батьків, на Краснопільске кладовище Дніпро...
а там як раз молоді батьки (40-45 років) свого воїна забирали...викапували...щоби додому увезти... 4 роки шукали... знайшли... а мати вже не мала сліз плакати...плакав батько...бо син єдиний був... так що...всім щастить по-різному... ну...то таке життя...
На украинских номерах.
Ни каких проблем.
Все местные общались очень дружелюбно.
В общем в Крыму всё как и было.
https://site.ua/olena.balaba/23125/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
Когда половина Украины "войдет" в юго-западный округ РФ, никто уже не вспомнит про "барыг-порохоботов" и "зелебобиков" - некому будет вспоминать. Имперцы хорошо учатся на своих ошибках и уже не оставят в живых никаких украинцев, только малоросов.
Никогда не была "порохоботом" - потому что тепреть не могу фанатиков: тупых, упоротых, которые повторяют одно и то же как мантру и не способны слушать и слышать кого-то другого.
Но сейчас, когда я наблюдаю общую истерию голосовавших за Зе "наши мальчики не должны умирать из-за барыги, должны вернуться из плена, просто надо прекратить вайну, ууууу", меня выворачивает.
То есть чувихи реально не знают базовых вещей. Что никого принудительно на фронт НИКОГДА за годы войны не отправляли. Туда шли добровольно - что в добробатах, что в ЗСУ. Люди шли и идут до сих пор ЗАЩИЩАТЬ СВОЕ: свою землю, свои дома, свое право вернуться в свое жилье - в Крыму и на Донбассе. Упоротым "нетвойне" этого не понять, как я вижу.
"Надо просто прекратить войну" и "развести войска" - это оставить оркам тысячи наших людей, укрепленные военные инженерные сооружения: теплые блиндажи, окопы, опорные пуннкты. Это - оставить свою землю ЕЩЕ РАЗ. Просто СДАТЬ. БРОСИТЬ.
Курицы не понимают. Они не были на фронте. Им страшно, что их "мужа, любовника, сына, брата" (часто вполне гипотетического) "могут забрать на войну, которая выгодна барыгам". Причинно-следственных связей и логики нет. Есть упоротая пропаганда, направленная на поддержание рейтинга ЗЕ. Все. "За все хорошее против всего плохого".
Не барыга начал войну. И не добробаты. И даже не солдаты ЗСУ. Путин напал на Крым и на Донбасс, курицы. Гиркина помните? А российские флаги на Куликовом поле в Одессе? Я еще хорошо помню колорадские ленты на "референдуме" в Крыму - на всех "зеленых человечках" и привезенных из Ростова и Краснодара казачках.
И Путину нужна вся Украина, вместе с вами, тупорылые. Потому что таких овец очень приятно резать и стричь. Где ж еще столько дур найти, а?
https://www.youtube.com/watch?v=TglhNw1DrUk
https://petition.president.gov.ua/petition/72384
Интервью известного украинского певца Олега Винника, сильно всколыхнув медиапростанство и соцсети, постепенно уходит из топа новостей. Благо, чего-чего, а новостного дефицита Украина последнее время не испытывает.
Напомню, Олег Винник, единственный из украинских исполнителей, недавно принял участие в съемках флешмоба #Всеммир, организованного некоей российской организацией. Во флешмобе, который, как обычно выглядят такие сборные «солянки», за все хорошее и против всего плохого, приняли участие несколько российских исполнителей, ранее отметившихся активной поддержкой оккупации Крыма Россией.
После поднявшегося скандала Винник дал интервью украинским телеканалам, где заявил: «Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом, я сказал бы, не нужно». И окончательно добил здравомыслящую часть своих поклонников сентенцией, что «за Крым не погиб ни один солдат».
Винник просто озвучил в массмедиа то, что все чаще звучит в бытовых разговорах
Я не буду становиться в очередь, чтобы кинуть камень в популярного певца, оказавшегося на поверку обычным обывателем, который, к тому же, передергивает (возможно, по незнанию, хотя, скорее, по равнодушию) очевидные факты, распространяя российскую пропагандистскую ложь о «бескровном» захвате Крыма. Полыхнувший в СМИ и в соцсетях скандал, надеюсь, аукнется на имидже и карьере поп-звезды.
Я хочу сказать о страшном вреде молчания, когда на фоне некоей всеобщей амнезии, мнимой или действительной, люди начинают говорить вещи, которые невозможно было произнести вслух в порядочном обществе три года назад. Произнести - и остаться в глазах окружающих порядочным человеком.
/
Винник просто озвучил то, что все чаще звучит в бытовых разговорах. Но получилось так, что певца, в силу его популярности, услышали, в том числе, и люди неравнодушные, помнящие, с чего начиналась война на Донбассе. А произнеси Винник такое, скажем, в компании старшеклассников, которым в 2014 было 10-12 лет - и вполне возможно, подростки приняли бы слова своего кумира за откровение, не подлежащее сомнению. В подтверждение моих слов - кто из молодых сейчас назовет имена тех же Зайцева, Кокурина или крымского татарина Решата Аметова, первых жертв российской агрессии? А если нет имен погибших, значит, кровопролития не было, кумир прав! С такой «народной логикой» спорить тяжело.
А самое главное, не без «могучей российской поддержки» из сознания украинцев ежедневно вымывается причинно-следственная связь между двумя событиями нашей новейшей истории, а именно - захватом Крыма и началом войны на Донбассе. И что война есть прямое следствие оккупации Крыма, а оккупация, в свою очередь, - первая и главная, возможно, единственная причина этой страшной войны.
Из сознания украинцев ежедневно вымывается причинно-следственная связь между захватом Крыма и началом войны на Донбассе
Недавние события, очевидные и однозначно воспринимаемые для переживших их лично, таким образом оказываются для молодежи каким-то полузабытым историческим фактом, который, если вызовут к школьной доске, можно, запинаясь и перевирая даты с фамилиями, пересказать на троечку. Примерно так же, как пересказать на уроке истории главу про благосклонно воспринятый Европой аншлюс Австрии и его отдаленные последствия в виде Второй мировой войны. В принципе, если не вдаваться в подробности, рассказать несложно, тем более, про Вторую мировую отвечать нужно будет уже на следующем уроке. А, главное, выводы для себя на уроке школьникам делать не обязательно.
За Крым погибло уже 13 000 граждан Украины. Именно за Крым, что война на Донбассе началась именно в Крыму, 26 февраля 2014 года
Ну а для многих взрослых, но равнодушных наших сограждан, и Майдан, и оккупация Крыма, и война на Донбассе изначально не были гамлетовским вопросом в их отношении и к Украине, и к своему уютному существованию. Сейчас же, когда насущные проблемы, хоть бытовые, хоть политические, поглощают все наше внимание, все больше поглощают наше внимание, воспоминания о событиях, с которых все начиналось, постепенно исчезают с нашего горизонта, тают в дымке прожитых лет. Похоже, и на вопрос «Чей Крым?» скоро в приличном обществе станет возможным отвечать уклончиво, начиная ответ глубокомысленным: «Видите ли, сударь…».
Я, конечно, иронизирую, но в этой иронии, к сожалению, все больше присутствует нехороший привкус жизненных реалий.
И потому нужно и самим помнить, и постоянно напоминать окружающим простые и четкие истины, выстраданные кровью украинцев.
Крым - наш!
И за наш Крым погибло уже более 13 000 граждан Украины.
Потому что война на Донбассе началась именно в Крыму, 26 февраля 2014 года.
Точка.
Максим Кобза, крымчанин
Путин мразь конченая.
Крым Украинский.
Но слава Богу,упоротых в жизни все меньше и меньше.
По этому люди предпочитают просто быть людьми.