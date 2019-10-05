 Лавренюк відповів на критику нардепа Мотовиловця: "Ви злочинець чи жертва?"

Як передає Цензор.НЕТ, Лавренюк опублікував пост, в якому припустив, що настільки дивна поведінка народного депутата може бути наслідком або підкупу, або залякування.

"Як людина з правоохоронним бекграундом хочу зазначити, що в кримінології є такі типи соціально-психологічної поведінки як модель поведінки злодія і поведінки жертви. Дивлячись на виступ пана Мотовиловця, у мене виникає багато питань. Складається враження, що йому або погрожували, або заплатили за цей виступ, або він дійсно є злочинцем. Іншого пояснення хвилювання і мандражу під час виступу з трибуни не знаходжу, - пише Лавренюк. - Так ви злочинець чи жертва? Якщо вам хтось загрожує або шантажує, то може варто звернутися в правоохоронні органи?".

Він розповів, що особисто знайомий з нардепом, неодноразово зустрічався з ним, проте жодного разу не чув від того ні критики, ні претензій. Навіть більше, за словами Лавренюка, він не раз отримував від Мотовиловця, який в минулому був радником ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, слова підтримки. "Ну як так? Бути настільки лицемірною і дволикою людиною? Спочатку ти підтримуєш минулу команду, а тепер уже все забув і обливаєш брехнею і брудом?" - пише Лавренюк.

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Нагадаємо, 4 жовтня, під час вечірнього засідання Верховної Ради України народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець з трибуни парламенту заявив, що поки ексміністр Омелян "писав пости в фейсбук", його заступник Юрій Лавренюк "будував корупційні схеми". На цій підставі він закликав парламентаріїв вимагати відставки Лавренюка. На відео виступу помітно хвилювання нардепа: він читає текст з аркуша, його руки і голос дуже тремтять.