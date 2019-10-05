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Все про:Мінінфраструктури (328) Лавренюк (12)

 Лавренюк відповів на критику нардепа Мотовиловця: "Ви злочинець чи жертва?"

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк прокоментував виступ народного депутата Андрія Мотовиловця: під час якого той дуже нервував, критикуючи попереднє керівництво.

Як передає Цензор.НЕТ, Лавренюк опублікував пост, в якому припустив, що настільки дивна поведінка народного депутата може бути наслідком або підкупу, або залякування.

"Як людина з правоохоронним бекграундом хочу зазначити, що в кримінології є такі типи соціально-психологічної поведінки як модель поведінки злодія і поведінки жертви. Дивлячись на виступ пана Мотовиловця, у мене виникає багато питань. Складається враження, що йому або погрожували, або заплатили за цей виступ, або він дійсно є злочинцем. Іншого пояснення хвилювання і мандражу під час виступу з трибуни не знаходжу, - пише Лавренюк. - Так ви злочинець чи жертва? Якщо вам хтось загрожує або шантажує, то може варто звернутися в правоохоронні органи?".

Він розповів, що особисто знайомий з нардепом, неодноразово зустрічався з ним, проте жодного разу не чув від того ні критики, ні претензій. Навіть більше, за словами Лавренюка, він не раз отримував від Мотовиловця, який в минулому був радником ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, слова підтримки. "Ну як так? Бути настільки лицемірною і дволикою людиною? Спочатку ти підтримуєш минулу команду, а тепер уже все забув і обливаєш брехнею і брудом?" - пише Лавренюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портовики проти призначення Лавренюка першим заступником міністра інфраструктури. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 4 жовтня, під час вечірнього засідання Верховної Ради України народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець з трибуни парламенту заявив, що поки ексміністр Омелян "писав пости в фейсбук", його заступник Юрій Лавренюк "будував корупційні схеми". На цій підставі він закликав парламентаріїв вимагати відставки Лавренюка. На відео виступу помітно хвилювання нардепа: він читає текст з аркуша, його руки і голос дуже тремтять.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152280
 
 
 Топ коментарі
 
так этот лаврентий пособник дибильного емельяна?
так отправьте его по пути мыролюбного гиперлупа.
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Лавренюк это часть коррупционной системы Омеляна в Мин ифраструктуры и гнать его надо.
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уфф, наконец-то реформы!

https://www.youtube.com/watch?v=I8bY0G_jpHk
Зеленский предложил людям выбрать ГЛАВУ СБУ, МИНИСТРА ОБОРОНЫ и ГЕНПРОКУРОРА

пацан сказал - пацан сделал... зуб давал же!Лавренюк ответил на критику нардепа Мотовиловца: "Вы преступник или жертва?" - Цензор.НЕТ 7553
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Лавренюк это часть коррупционной системы Омеляна в Мин ифраструктуры и гнать его надо.
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Надо гнать в шею всех, всю страну, потому что все части какой то или чей то коррупции.
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уфф, наконец-то реформы!

https://www.youtube.com/watch?v=I8bY0G_jpHk
Зеленский предложил людям выбрать ГЛАВУ СБУ, МИНИСТРА ОБОРОНЫ и ГЕНПРОКУРОРА

пацан сказал - пацан сделал... зуб давал же!Лавренюк ответил на критику нардепа Мотовиловца: "Вы преступник или жертва?" - Цензор.НЕТ 7553
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так этот лаврентий пособник дибильного емельяна?
так отправьте его по пути мыролюбного гиперлупа.
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Да у тебя уголовный бэкграунд,лавренюк,а не правоохранительный. Сказки сидит рассказывает про социально-психологическое поведение. Рожа воровская.
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Догадки к делу не пришлешь. Доказательства-дело другое.
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Я предлагаю Порошенко официально дать звание Наполеона ему будет приятно
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Да кто такой такой Наполеон супротив Святомосного графа Дякулы...
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при Наполеоне Москва горела.. а при Мародёре - только свои склады.. неувязочка
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Я не согласен с психологией этого типа. Иногда честный человек,который видя ложь вокруг,может вести себя крайне непривлекательно и неуверенно.Зато опытный афеист,будет всем указывать на это и постарается высмеять его перед всеми. - Если кто помнит,сразу после Майдана встречу Березы и регионала левченко. Левченко хамил и выглядел очень уверенно.
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Бариги 🐷 , клептократію називають економікою ,а тепер нові терміни підбирають 😆!
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А я вот верю, что любой, кто по головах других пролез в верхушку власти - это святой и честный человек!
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Титульна нація ! Мошах в труні перевертаїться ! За діла праведні !😆
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