 Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів ексглава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. За його словами, такі новоспечені "громадяни" нерідко зовсім не знають угорської мови.

"Якщо хтось хоче паспорт цієї країни, то отримує направлення до університету, де дають сертифікат, що він пише, читає і вільно розмовляє угорською мовою.

Друге – або бабуся, або мати були громадянами Угорщини", – пояснив Москаль.

"Якщо довідку можна в архіві за хабар купити, що батьки жили в 1939-44 роках на території Закарпаття, то вивчити угорську, повірте мені, майже неможливо. Це треба робити з дитинства. Це найважча мова в Європі", – зазначив він.

За словами ексголови ОДА, для закарпатців процедура така ж, однак тут у офіційного Будапешта виникли проблеми.

"Спочатку Угорщина не знала, що ми корумпуємо. Зараз йдуть суди один за одним. Дали можливість складати іспит на знання угорської мови головам сільських, селищних, міських рад, а також приймати від них присягу тощо. Виявилося, що понад половину паспортів було видано тим, хто не є етнічними угорцями, не знають мови, проживають у Києві чи ще десь", – розповів він.

Як зазначив Москаль, зараз їх відбирають назад: "Сьогодні поліції дано вказівку – якщо людину зупиняють, вона показує угорський паспорт, але не говорить і не розуміє угорської мови – документ забирається".

"Є такий "Вісник президента Угорщини", тому що приймає до громадянства президент. Робить це тихо, щоб у людини в Україні не було проблем. Але зате дві-три сторінки в кожному випуску – "позбавити громадянства такого-то, такого-то...". Тобто афішують на всі 100%", – заявив Москаль.

Москаль згадав, як, обіймаючи посаду голови Закарпатської ОДА, зустрічався з високопоставленим угорським чиновником: "Міністр приїхав. Каже – в селі прописані 600 осіб із громадянством. Пішли до школи, покажіть хоч одну дитину, яка навчається. Якщо стільки людей, мають бути діти. Жодної. Це був великий репортаж на їхньому телебаченні".

"Зараз вони якщо одному дають, то 10-20 інших позбавляють. Судові процеси йдуть над тими главами сільських, селищних, міських рад, хто порушував угорське законодавство стосовно набуття громадянства", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ розслідує факти масової видачі українцям паспортів Угорщини, Румунії, Польщі та РФ