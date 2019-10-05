EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  11850  145
Все про:Угорщина (499) Закарпаття (813) Москаль (205) паспорт (424)

 Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль

Влада Угорщини змушена забирати назад паспорти, які роздавали жителям Закарпаття. З'ясувалося, що часто їх отримували не етнічні угорці, а українці з липовими документами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів ексглава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. За його словами, такі новоспечені "громадяни" нерідко зовсім не знають угорської мови.

"Якщо хтось хоче паспорт цієї країни, то отримує направлення до університету, де дають сертифікат, що він пише, читає і вільно розмовляє угорською мовою.

Друге – або бабуся, або мати були громадянами Угорщини", – пояснив Москаль.

"Якщо довідку можна в архіві за хабар купити, що батьки жили в 1939-44 роках на території Закарпаття, то вивчити угорську, повірте мені, майже неможливо. Це треба робити з дитинства. Це найважча мова в Європі", – зазначив він.

За словами ексголови ОДА, для закарпатців процедура така ж, однак тут у офіційного Будапешта виникли проблеми.

"Спочатку Угорщина не знала, що ми корумпуємо. Зараз йдуть суди один за одним. Дали можливість складати іспит на знання угорської мови головам сільських, селищних, міських рад, а також приймати від них присягу тощо. Виявилося, що понад половину паспортів було видано тим, хто не є етнічними угорцями, не знають мови, проживають у Києві чи ще десь", – розповів він.

Як зазначив Москаль, зараз їх відбирають назад: "Сьогодні поліції дано вказівку – якщо людину зупиняють, вона показує угорський паспорт, але не говорить і не розуміє угорської мови – документ забирається".

"Є такий "Вісник президента Угорщини", тому що приймає до громадянства президент. Робить це тихо, щоб у людини в Україні не було проблем. Але зате дві-три сторінки в кожному випуску – "позбавити громадянства такого-то, такого-то...". Тобто афішують на всі 100%", – заявив Москаль.

Москаль згадав, як, обіймаючи посаду голови Закарпатської ОДА, зустрічався з високопоставленим угорським чиновником: "Міністр приїхав. Каже – в селі прописані 600 осіб із громадянством. Пішли до школи, покажіть хоч одну дитину, яка навчається. Якщо стільки людей, мають бути діти. Жодної. Це був великий репортаж на їхньому телебаченні".

"Зараз вони якщо одному дають, то 10-20 інших позбавляють. Судові процеси йдуть над тими главами сільських, селищних, міських рад, хто порушував угорське законодавство стосовно набуття громадянства", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ розслідує факти масової видачі українцям паспортів Угорщини, Румунії, Польщі та РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152277
 
   
 Топ коментарі
 
Как отметил Москаль, сейчас их отбирают назад: "Сегодня полиции дано указание - если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка - документ забирается".

Так само Україна має робити з кацапами. Але куди там - в Україні навіть сама поліція часто не володіє державною мовою.
 показати весь коментар
 
Наша корупція здобула визначну перемогу над хитрожопістю Йобіків.
 показати весь коментар
 
Кримінал із Закарпаття пошив скуластих у лохи.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Лисий придурок знову бовкнув і тільки потім подумав...Немає жодного забирання паспортів,тим паче "масового"...Не заради людей Угорщина роздавала паспорти,а заради територій...І з радістю прийме Закарпаття разом і з українцями...Це ми повинні розуміти,а не заспокоюватись словами цього матюкливого ідіота...
 показати весь коментар
 
 
отже - треба в хитрожопих хахлів забрати українське громадянство.
 показати весь коментар
 
 
Тьфу блін....В ротяку сЦиярто прийме хіба що,з заглотом.
 показати весь коментар
 
Пора бы и у нас ввести такое правило. остановил полицейский гражданина Украины и если тот в ответ на обращение по-украински начинает что-то мычать, или рассказывать про великий и могучий - паспорт отбирать.
 показати весь коментар
 
 
і українські паспорти в цих хахлів теж забрати. Вони не заслужили ніякого громадянства.
 показати весь коментар
 
 
"Сегодня полиции дано указание - если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка - документ забирается".

хорошее правило, пора бы в Украине такое
 показати весь коментар
 
 
Там где хохол прошел, еврей венгерского паспорта не получит Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 2081



хорошо дурнуватых ******* сделали
 показати весь коментар
 
 
Українці завжди викорисьовують лохів поповній ! У мене знайомі мають як і угорські так і румунські паспорти, самі Галичани ( Львівська область ). Для чого вони їм ?! А все просто, можливість роботи і життя у Великій Британії і загалом в ЄС, соц виплати... От і все. Лохи угорці вже шось почали підозрювати, от румуни ше поки ні...
 показати весь коментар
 
 
Да. А ещё вложение свободных средств. Пусть лежит хлеба не просит.
 показати весь коментар
 
 
А для граждан Венгрии проживающих в Украине нужно ввести визовый режим !
 показати весь коментар
 
Так ніхто з українців хто купив собі в корумпованій владі угорський чи румунський паспорт не відказався від українського паспорта. :D нащо ?! Ніхто ж з українців не збирається там жити, просто вигода... Один мій корєш працює в Англії по румунському паспорту, крім того ганяє машини в Україну ... Вже в Польщі витягує укрпаспорт, шоб в'їхати в Україну і бути в Україні скільки хоче... Бізнес, гроші людина заробляє, як може !
 показати весь коментар
 
 
У мене теж є знайомі, які мають польські, венгерські паспорти, мають якісь свої гешефти, ганяють машини, щось там возять, але живуть в Україні. Кожен влаштовується, як може. І вже декілька років чую від них, що виїжджають то в Німеччину, то в Польщу, але дотепер не виїхали. Словом, у кожного своя ситуація.
 показати весь коментар
 
 
Мы не победимы! Слава Украинской Коррупции!
 показати весь коментар
 
 
Слава угорській корупції, вони за 2 000 - 3 000 євро зроблять тобі справку, шо моя бабця українка була угоркою зі Львова
 показати весь коментар
 
 
На всяку "липу" є інша "липа" . Ото й уся ціна угорського паспорта . Дешевший - тільки російський .
 показати весь коментар
 
 
Предатели не оценили покращення от Порошенко
 показати весь коментар
 
 
"Сегодня полиции дано указание - если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка - документ забирается".

Придётся им мАдярский хоть так выучить:
Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 3047
 показати весь коментар
 
 
Угорці спохватилися , що в новоспечених ггомадян , ще є й усраільське !😆
 показати весь коментар
 
 
ніякої проблеми...вивчать нєглядя...в основному розуміють....невеликі курси...там того було...
 показати весь коментар
 
Розказувпли мені таку історію. Короче, вся процедура отримання румунського паспорту триває до 6 місяців. Два рази тільки треба поїхати в Бухарест. Перший, це подати особисто документи, другий, це на коротку присягу. Декілька завчених слів сказати :D
Був випадок, шо румуни ( державні службовці ) на присязі задавали часом нашим просте запитання. І от чувака питають, яка година, а він тупо либу давить, нічого не розуміє... Короче поржали і задовольнили нового львівського румуна на отримання паспорту
 показати весь коментар
 
 
Дорочі фірми посередники, які допомагають в оформленні громадянства румунії, як бонус пропонують зробити всі документи і дитині твоїй, якшо вона є у тебе малолітньою... Так шо там ше і акції такі бувають :D

Доречі, я думаю, що без підтримки СБУ ці б фірми так себе б вільно в Україні не почували. А так спокійно собі почуваються і працюють.
 показати весь коментар
 
 
з перших рук...
їхали маршруткою...на роботу...туди...
Один розмовляв мадярською...поставили на перше сидіння...
при провірці погранець звернувся до іншого...хад такий...
хотів зняти...так той з переляку й попер...а що...то ви допустили що я не навчився...нема шкіл мадярських...залишили нас напропалу-і ще щось вимагаєте...від етнічного мадяра...
поїхав далі Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 6177
все про паспорти вони знали...
і ...між іншим...
до закарпатців претензій найменьше...вони там при полученні паспорта не найперші...
східняки раптом знайшли родство Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 6177
 показати весь коментар
 
 
Мої галицькі румуни і мадяри через Польщу, Словаччину їдуть по Укрпаспорту, а вже перетнувши кордон ЄС стають мадярами і румунами повноцінно, витягнувши ті паспорти з трусів !
 показати весь коментар
 
Хоча можна перед Ламаншем тільки ставати повноцінним мадяром зі Львова !
 показати весь коментар
 
 
Клас,треба це запровадити і в Україні. не можеш спілкуватися українською, паспорт до смітника і за поребрк геть...
 показати весь коментар
 
 
У меня в детстве при сересеру был знакомый, его папа в Венгрии майором КГб служил и этот мальчик тоже в Угорщине с папой жил. Так он на magyar лучше, чем на родном кацапском. шпрехал и таким ярым был пионером со сталинским уклоном, как и его папа майор.
А в 90-х он в Хунгарию ****** как истинный костромской "венгр", видимо сейчас любителем русского мира у ******* в партии ошивается.
 показати весь коментар
 
 
У "костромского венгра" зарплата сейчас минимум 1300-1600 евро, а у тебя 300. И кто из вас ******?
 показати весь коментар
 
Так скорей всего он, сын гебешника, сейчас сам нефтебабками из Запоребрика партию ******* снабжает.
 показати весь коментар
 
Читав цікаву статистику, шо в Англії близько 600 000 заробітчан з Румунії... Я думаю, шо там половина українців - румінів таких, як мої корєша + ше галицькі мадяри з Сихова і Лєвандовки !
 показати весь коментар
 
 
сколько раз уже писали что подавляющее большинство ( чуть ли не 75%) новоиспечённых "граж
дан" граничащих с нами евросоюзных стран это просто заробитчане которые хотят облегчить
себе нелёгкую заробитчанскую долю.....................
 показати весь коментар
 
 
Ходили слухи, что у Москаля (он с Буковины) румынский паспорт имеется.
 показати весь коментар
 
 
если бы сегодня была КССР и Виссарионович ее первый секретарь, то Москаля расстреляли бы мтолько за его фамилию.
 показати весь коментар
 
 
вот надо делать также !
остановили гражданина уркианы, елс не знает украинского, укр.паспорт на базу
и в венгрию билет челу пусть учит венгерский самый... в европе
 показати весь коментар
 
тю...дик тепер на неї не меньше косяться...на ту фамілію...я б сказав-матюк
 показати весь коментар
 
Венгриянаш, заселим всю Венгрию украинцами)
Украинская мова легче, будем их учить балакать на мове😀
 показати весь коментар
 
для них не легша...шото руська пре...і то сказати ...расєянци....з-за Урала...
 показати весь коментар
 
Бандерівські агенти отримали паспорти угорщини і румунії ! УгорщинаНаш і Румунія Наш ! працюємо хлопці !
 показати весь коментар
 
 
там тої Мадярщини Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 4631
так впустили ж від безвиході....молодь їхня...тю-тю...в Америку
арбайтен то нікому...
 показати весь коментар
 
Йоли пали, ше як поляки таку схему запровадять, Польша буде наш, тут і справки шо бабці була полькою нетреба буде!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору