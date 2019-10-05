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 Київські новини
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Все про:КМДА (709) затори (52) ІТ-індустрія (81) Назаров (92) uber (1)

 Назаров запропонував столичній владі залучати IT-фахівців до вирішення проблем із трафіком

У рамках KYIV SMART CITY FORUM 2019 Києві відбувся Uber Smart Mobility Hackathon. У заході взяли участь 12 команд кращих IT-фахівців, які змагалися за головний приз від Uber - 5000 доларів. Завдання полягало в тому, щоб запропонувати сучасні способи вирішення проблем, пов'язаних з заторами, надмірним трафіком і забрудненням повітря в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Юрій Назаров, який був одним з журі конкурсу. До його складу також увійшли інші представники міської влади Києва, ініціативи Kyiv Smart City і компанії Uber.

За словами Назарова, ідеї і новації учасників цього змагання дозволяють вдосконалити міську транспортну систему.

"Я радий, що українське IT-співтовариство, яке входить до числа найсильніших у світі, бере участь в розвитку розумних транспортних рішень. Ця сфера - одна з пріоритетних для столиці, тому ми охоче розглянемо ідеї учасників хакатонів і будемо раді ініціативам розробників, які допоможуть нам зробити систему міського транспорту більш досконалою", - розповів Назаров.

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Зауважимо, що саме змагання тривало близько 30 годин. За цей час IT-фахівці, дизайнери та інші фахівці розробляли технологічні рішення на основі даних про трафік, які були надані представниками Uber. Проекти команд оцінювали за такими критеріями: доцільність, технологічність, повнота і сумісність з наявним рішенням, дизайн рішень, презентація проєкту. У підсумку, переможцем стала команда №5 (Олексій Дубок, Владислав Ткачук, Андрій Зеленецький, Анна Кузьменко, Артем Кузьменко), яка представила проєкт пошуку оптимальних координат для місця проживання, грунтуючись на даних про регулярні пересування громадянина (офіс, школа, лікарня тощо).

Нагородження переможців відбулося на головній сцені Kyiv Smart City Forum 2019.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152275
 
   
 Топ коментарі
 
Опять - планирует, намеревается, будет, возможно... Мост хотя бы достройте.
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Кличко проснулся на 6-м году бездеятльности. Начались внезапные ремонты, прогрессивные идеи. Столар уже в ЗаЖопу в Раде сиди с подельниками.ю прикупили места на ворованные у Киевлян деньги. Виталик очень хочет ещё на один срок, а потом в Лос Анджелес.......................
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Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
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Опять - планирует, намеревается, будет, возможно... Мост хотя бы достройте.
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Способи вирішення питань заторів вже давно відомі - будівництво естакад та тунелів, де машини їдуть без світлофорів і без зупинок! Звичайно можна вигадувати що завгодно, щоб оптимізовувати трафік, але естакади та тунелі все одно прийдеться будувати! На жаль київська влада не вміє і не хоче будувати в Києві нові естакади для автотранспорту, бо це дуже геморойно! Краще кілька разів поміняти асфальт на одному й тому самому місці, і на цьому заробити! Просто інтелектуальний рівень влади Кличка - катастрофічно низький і ніякі ІТ фахівці не додадуть культури та цивілізованості людині яка народилась і виросла в Чуйській області Киргизії!
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Виходить так що Назаров публічно визнав що київська влада тупа та безпорадна і треба їй додати трохи інтелекту, людського та штучного, щоб вона не виглядала такою дикунською та ідіотською!
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Кличко проснулся на 6-м году бездеятльности. Начались внезапные ремонты, прогрессивные идеи. Столар уже в ЗаЖопу в Раде сиди с подельниками.ю прикупили места на ворованные у Киевлян деньги. Виталик очень хочет ещё на один срок, а потом в Лос Анджелес.......................
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Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
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минфин, киев и днепр могут и раскошелиться для строительства моста в бело церкви, куда и направится основной поток с востока и юго-востока(и наоборот)...при этом используется транспортная развязка белой церкви с взлетной полосой узина....
правда в киеве и днепре не будет по мосту - окраси міста....так сумно(((
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Простите но айти исполнители а не инженеры в основном. Пусть привлекают выпускников автодорожного.
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Создание парковок и мегамаркеты в минимум километре от магистралей, а не тотальное строительство от Виталькиных друзей
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ПрограмУЙ не прграмУЙ - все равно получишь .УЙ
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