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 Політика України
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 Білий прапор миру, який нам сьогодні пропонують, - це прапор капітуляції, - Порошенко

В Україні немає "партії війни" і "партії миру", як зараз намагаються нав'язати суспільству. Українці хочуть миру. Але білий прапор миру, який зараз нам представляють як досягнення, насправді є капітуляцією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України, лідер політичної сили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я погоджуюся з тими результатами, які були представлені у студії, що 60% українців прагнуть миру. Я думаю, що ці цифри навіть більші", – зауважив він.

"Вчора намагалися представити, що нібито в Україні існують "партія війни" і "партія миру". Забудьте про це. В Україні "партії війни" не існує. І люди в окупованому Донбасі, і люди в Дніпрі, Харкові, і люди в і Києві, у Львові, в Чернівцях – всі люди прагнуть миру", – наголосив Петро Порошенко.

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П’ятий президент України заявив: "Але під білим прапором миру, який нам намагаються зараз представити як велике досягнння, нам нав’язують капітуляцію. Тому, що білий прапор є прапор капітуляції".

Петро Порошенко також зауважив, що одразу ж після підписання "формули Штайнмаєра" міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що це добре, бо відкриває дорогу для федералізації України. А ватажки бандитських угруповань сказали – ніяких виборів, бо цей документ надає народу Донбаса право на самовизначення. І Лавров на це відповів, що є приклади Придністров’я.

"Відсутність суверенітету і присутність російського суверенітету, який компенсує недостатність власного", – прокоментував він устрій квазідержав, додавши: "Вони претендують, що вони будуть мати армію, суди, парламент і зовнішні відносини. Чого і близько немає в Мінських домовленостях".

За його словами, базуючись на Мінських домовленостях світ прийняв санкції проти Росії. "Мінські домовленості були складовою частиною для Ради Євросоюзу, яка вперше запровадила санкції. А Путін був переконаний, що це неможливо. Потім цей документ увійшов в Раду безпеки ООН", – нагадав Петро Порошенко.

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"Сьогодні будь-хто радий був би запропонувати будь-який інший документ, в тому числі і жорсткі критики Міньких домовленостей. А ви тільки спробуйте – і одразу ж зникнуть санкції проти Росії", – також зауважив він.

За його словами, Росія буде поводитися так, як поводиться для вирішення ситуації у Придністров’ї, де є російська військова присутність, для вирішення ситуації в Осетії, Абхазії і багатьох інших конфліктах, де Росія є джерелом цих конфліктів.

"Отже в чому проблема "формули Штайнмаєра" – вона за пропозицією Росії мала бути складовою частиною дорожньої карти, яка починається з виведення іноземних військ і завершується взяттям під контроль кордону. Росія відкинула дорожню карту і залишила лише "формулу", – підкреслив п’ятий президент України.

Саме позиція Росії не говорити про безпековий компонент, який за наполяганням України мав передувати всьому цьому, і говорити тільки про політику.

"Політика – це зараз організація і проведення виборів. "Причому з цього документу, який нам запропонували на підписання, прибрали що вибори мають бути прозорими, чесними, суворо відповідати стандартам БДІПЛ ОБСЄ, і замілили фразою "в цілому відповідають" стандартам", – зазначив Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152272
 
   
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Древко к этому знамени стругал ты … Был бы умным больше чем жадным , не проиграл бы выборы лузер .
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не только жадным а и особо мыролюбным. Или оно думает что люди забыли 3003 потужных мыролюбных перемирия?
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Яким би не був Петро, однак Зєлємойша від цього кращим не буде. В Ростов , або на НАРИ зрадника УКраїни. Капітуліст хрєнов...
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Слопатоед, каждое из "перемирий срывалось твоими рускими *******. Это - факт. И в ответ на срыв перемирия руский скот огребал положенное... сейчас же клоун-наркоман предлагает в ответ на срыв перемирия отводить войска...т.е. отступать, чтобы лугандонские снаряды не долетали... по Днепр, так по Днепр... по Куйив, так по него... покуй...
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лузеры это избравшие Зе и только. А писать за или против, то сначала анализируйте и делайте выводы. Хотя, многие голосящие за Зе, видимо хотят соседа-ополченца.
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Он - не лузер. И, главное, не клоун... если кто-то не умеет видеть, читать, слышать и понимать, это не проблема пороха...это - проблема 73% невидящих, неслышаших, молчащих...
Вот ты даже из этого выступления не сумел сделать вывод...приколисты-почитатели наркоши-ссыкуна
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Це та людина що змогла, змогла зберегти Україну. Дякую пане президенте!
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Зроби краще, хоча я бачу що ви модете. Здать Україну, ось і все. Зрозуміло тобі зевата малороська?
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Протяжный вой зеваты давно слился с воем ваты.
Партия мира и партия войны....нацисты....на русском языке говорить не дают...
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Не ешь так много просроченного шоколада..
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чого ж ти за п'ять років не навів лад?
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А ты бы соевое чмо вообще заткнулось: просрал и Крым и Донбасс а теперь умничаешь, за 2 недели закончивший АТО (плюс 5 лет)
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Чого це він "просрав донбас" російське кліше вбили в голову пропагандони, Україна еонтролює 2/3 Донбасу, відвойовані Слав'янськ, Краматорськ, Маріуполь і т.д. Лугандон не контролює, але може це і вихід відмежуватися від лугандону, бо
більше втратять інші регіони від приєднання "лднр" до України.
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А ничего что и крым и донбасс были захвачены еще до того как Порошенко пришел к власти? И за 2 недели обязательно закончили бы, если бы ********* не ввела войска. Открой карту на 10 августа и посмотри.. Там на неделю оставалось...
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Так жидко обосрался и так "умно" теперь рассказывает как надо делать.
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Ну так с самого начала во время оголтелой проплаченной компании "абынепетя" была понятна ее цель - впихнуть квазиреспублики в Украину на условиях кремля.
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Когда минск подписывал,когда парады проводил,когда добровольцы гибнули в Илловайске,когда в дебальцево мужеложенко кинул армию.Где ты был г..н?Когда все склады спалили твои назначенцы,что теперь когда ***** навалится,даже патриотов не будет чем людей просто вооружить.Ну и п..с.
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старый пост Касьянова.... - вчера он снова его повторил...
Живите как черви..., но живите... - жизнь это наивысшая ценность... Білий прапор миру, який нам сьогодні пропонують, - це прапор капітуляції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4646

Юрий Касьянов
4 жовтня 2016 р.

Нет. Последнее на сегодня про мерзавцев, пишущих тут, что человеческая жизнь стоит дороже потерянных территорий, отобранной свободы, поруганной чести, и проданной совести.

"Живите!" - вкрадчивым голосом они говорят.
Живите в цепях, ползайте на коленях, кланяйтесь господам, но - живите.
Лишь бы не было войны.
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о как любители русского мира ополчились....Вы не Порошенко четвертуйте, а напишите Что же несет с собой МИР по-Зе. А то недолго и настоящими слугами стать, а то и рабами.
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Так перед тем как предьявы зеле кидать,ответьте за пять лет позора от пети.
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Свиноматка опять намекает не трогайте меня а то путин нападет. И так все пять лет.
Когда он пропихнул через Раду Закон об особым статусе Дырляндии, тогда тоже люди собирались протестовать, так он тогда всех объявил аХентами кремля, а протесты назвал "План шатун".
Сегодня он визжит только в обратную сторону "хрю-хрю зрада, кви-кви капитуляция". А свиноферма подхватывает этот истеричный визг.
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Петя, суши сухари, тебя ждет уютная маленькая камера с одним зарешеченным окошком..Уже скоро.
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Почему-то соевый мародер молчит о том, что война с кацапией была позорно проиграна им, а не Зеленским. О том что капитулянтские минские соглашения были подписаны им, а не Зеленским. О том, что закон об особом статусе даунбассии был принят при нем, а не при Зеленском. А теперь у новоизбранного президента нет альтернативы - или следующие 5 лет ни войны ни мира, как было при пораженко, с ежедневными потерями среди наших солдат, или нужно пытаться хоть как-то прекратить эту войну.
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