 Білий прапор миру, який нам сьогодні пропонують, - це прапор капітуляції, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України, лідер політичної сили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я погоджуюся з тими результатами, які були представлені у студії, що 60% українців прагнуть миру. Я думаю, що ці цифри навіть більші", – зауважив він.

"Вчора намагалися представити, що нібито в Україні існують "партія війни" і "партія миру". Забудьте про це. В Україні "партії війни" не існує. І люди в окупованому Донбасі, і люди в Дніпрі, Харкові, і люди в і Києві, у Львові, в Чернівцях – всі люди прагнуть миру", – наголосив Петро Порошенко.

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П’ятий президент України заявив: "Але під білим прапором миру, який нам намагаються зараз представити як велике досягнння, нам нав’язують капітуляцію. Тому, що білий прапор є прапор капітуляції".

Петро Порошенко також зауважив, що одразу ж після підписання "формули Штайнмаєра" міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що це добре, бо відкриває дорогу для федералізації України. А ватажки бандитських угруповань сказали – ніяких виборів, бо цей документ надає народу Донбаса право на самовизначення. І Лавров на це відповів, що є приклади Придністров’я.

"Відсутність суверенітету і присутність російського суверенітету, який компенсує недостатність власного", – прокоментував він устрій квазідержав, додавши: "Вони претендують, що вони будуть мати армію, суди, парламент і зовнішні відносини. Чого і близько немає в Мінських домовленостях".

За його словами, базуючись на Мінських домовленостях світ прийняв санкції проти Росії. "Мінські домовленості були складовою частиною для Ради Євросоюзу, яка вперше запровадила санкції. А Путін був переконаний, що це неможливо. Потім цей документ увійшов в Раду безпеки ООН", – нагадав Петро Порошенко.

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"Сьогодні будь-хто радий був би запропонувати будь-який інший документ, в тому числі і жорсткі критики Міньких домовленостей. А ви тільки спробуйте – і одразу ж зникнуть санкції проти Росії", – також зауважив він.

За його словами, Росія буде поводитися так, як поводиться для вирішення ситуації у Придністров’ї, де є російська військова присутність, для вирішення ситуації в Осетії, Абхазії і багатьох інших конфліктах, де Росія є джерелом цих конфліктів.

"Отже в чому проблема "формули Штайнмаєра" – вона за пропозицією Росії мала бути складовою частиною дорожньої карти, яка починається з виведення іноземних військ і завершується взяттям під контроль кордону. Росія відкинула дорожню карту і залишила лише "формулу", – підкреслив п’ятий президент України.

Саме позиція Росії не говорити про безпековий компонент, який за наполяганням України мав передувати всьому цьому, і говорити тільки про політику.

"Політика – це зараз організація і проведення виборів. "Причому з цього документу, який нам запропонували на підписання, прибрали що вибори мають бути прозорими, чесними, суворо відповідати стандартам БДІПЛ ОБСЄ, і замілили фразою "в цілому відповідають" стандартам", – зазначив Петро Порошенко.