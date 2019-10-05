EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події
  789  8
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2766) корупція (2588) Львів (1102)

 Затримано жителя Львова, який пропонував $10 тис. хабаря заступнику керівника відділу СБУ, - прокуратура

Співробітники прокуратури Київської області затримали львів'янина, який пропонував неправомірну вигоду в сумі $10 тис заступнику керівника відділу СБУ у Львівській області за відмову від фіксації протиправних дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

"Затримано жителя міста Львова, який надав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. доларів США заступнику керівника відділу СБУ у Львівській області за невжиття заходів щодо фіксації його протиправних дій у сфері господарської діяльності.

Встановлено, що вказаний чоловік є власником низки фіктивних підприємств, за допомогою яких впродовж поточного року надавав суб’єктам господарювання реального сектору економіки послуги з ухилення від сплати податків, формуючи податковий кредит та переводячи безготівкові кошти у готівку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 2 тижні надійшло понад 1,7 тис. звернень про корупцію, іноді скаржаться на життєві обставини і сусідів, - НАБУ

Усвідомлюючи, що його незаконна діяльність буде викрита правоохоронними органами, звернувся до вказаного працівника СБУ з пропозицією надати йому неправомірну вигоду в сумі 10 тис. доларів США та в подальшому платити щомісячно по 5 тис. доларів США за "залишення без уваги" його протиправної діяльності.

Під час надання вказаної суми неправомірної вигоди чоловіка було затримано на одній із вулиць Львова.

Зараз тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, готується повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, тобто в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Водночас готується клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказали в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині співробітника поліції впіймали на вимаганні 15 тис. грн хабаря. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152269
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Задержан житель Львова, предлагавший $10 тыс. взятки заместителю руководителя отдела СБУ" - когда тот хотел $20 тыс..
 показати весь коментар
 
 
І його посадять - він же не "микитась" для якого "кара" вже здійснилась! Для "микитасів" у нас передбачена застава у 5,5 мільйонів гривень це як для мене 5,5 гривень - в нього годинник дорожчий ніж 5,5 мільйонів! Пригадую колись за совка бракувало грошей то мені продавець запропонував залишити йому мій годинник вартістю 50!!! совкових рублів у заставу - а тепер під таку заставу злодюг які грабують мільярдами доларів наші бандити-судді відпускають на волю а щоб показати свою "відданість" державі кожен Божий день піаряться на затриманнях дрібних правопорушників які десь якомусь СБУ-шнику не відомо при яких обставинах просто так пропонують хабар у розмірі 10 000 доларів- C'est La Vie.
 показати весь коментар
 
 
принизили чиновника високого рангу незначною сумою або тупо злякався підстави )
 показати весь коментар
 
Хто цей "безсоромний " негідник що так низько оцінив офіцера ФСБУ?
 показати весь коментар
 
у заместителя руководителя отдела СБУ во Львове 12 подпольных казино и 16 Космолотов.. а этот баран со своей мелочью приперсяИсточник: https://censor.net.ua/n3152269
 показати весь коментар
 
 
$10 тыс. взятки заместителю руководителя отдела СБУ..

Потому и задержан, что самому заместителю какие-то паршивые 10 тыс.
"Да я столько за 2 часа на ларьках базарных имею..." ответил замруководителя.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору