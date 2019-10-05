 Затримано жителя Львова, який пропонував $10 тис. хабаря заступнику керівника відділу СБУ, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

"Затримано жителя міста Львова, який надав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. доларів США заступнику керівника відділу СБУ у Львівській області за невжиття заходів щодо фіксації його протиправних дій у сфері господарської діяльності.

Встановлено, що вказаний чоловік є власником низки фіктивних підприємств, за допомогою яких впродовж поточного року надавав суб’єктам господарювання реального сектору економіки послуги з ухилення від сплати податків, формуючи податковий кредит та переводячи безготівкові кошти у готівку.

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Усвідомлюючи, що його незаконна діяльність буде викрита правоохоронними органами, звернувся до вказаного працівника СБУ з пропозицією надати йому неправомірну вигоду в сумі 10 тис. доларів США та в подальшому платити щомісячно по 5 тис. доларів США за "залишення без уваги" його протиправної діяльності.

Під час надання вказаної суми неправомірної вигоди чоловіка було затримано на одній із вулиць Львова.

Зараз тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, готується повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, тобто в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Водночас готується клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказали в прокуратурі.

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