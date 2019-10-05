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 Один український воїн загинув, ще двох поранено, найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще двоє мають поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"4 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пункту Богданівка. Під час цього обстрілу зазнав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 18 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; чотири рази неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Новогнатівки – з автоматичних гранатометів; двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; в районі Богданівки – з автоматичного гранатомета; поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Верхньоторецького – з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте також: "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; чотири рази неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Миронівського – зі станкового протитанкового гранатомета; в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;
неподалік Кримського – з озброєння БМП та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Золотого – з ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще два військовослужбовці мають поранення різного ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Гнутового – зі стрілецької зброї;поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил
неподалік Золотого – з міномета калібру 82 мм", - підсумували в штабі ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152268
 
 
 Топ коментарі
 
вот всё что нужно знать о договорняках с московией(((
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вот всё что нужно знать о договорняках с московией(((
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А ну Штайнмаер, неси свою волшебную формулу! Отбивай денюжку ****** на тебя потраченую.
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ТУТ НЕ ШТАЙНМАЕРА НАДО ВЕШАТЬ ЗА ЯЙЦА ,А ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КОТОРЫЙ ЗНАЯ ЧТО УБИВАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАШИХ УЖЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ,И НЕ ЗВОНИТ ПУЙЛУ О ПОГИБШИХ,БОИТСЯ ИСПУГАТЬ ЧТОБ НЕ ДАЙ БОГ НЕ ПЕРЕДУМАЛ О ВСТРЕЧИ НОРМАНДСКОМ,ЭТУ ЗЕЛЕНУЮ ТВАРЬ НАДО КАЗНИТЬ ЗА ЗАКОНОМ ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ ПРИ НЕМ ПРИ ЕГО НАКАЗЕ ОТСТУПАТЬ СКОЛЬКО УЖЕ ПОГИБЛО И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ПОЗОР НИ ОДНА СТРАНА НЕ ИДЕТ НА ПОВОДУ ДРУГИХ И НЕ ОТСТУПАЕТ СО СВОЕЙ ЗЕМЛИ КАЖДАЯ СТРАНА ЗАЩИЩАЕТ ЕЕ,ПОРОХ ЗРЯ ЧТО ПОДПИСАЛ МИНСК,КЛОУН ДОЛЖЕН ОТМЕНИТЬ ЕСЛИ ЕВРОПА НАЧНЕТ ВОНЯТЬ ЧТО МЫ ПОДПИСАЛИ ЭТОТ МИНСК И НЕ ВЫПОЛНЯЕМ,А ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ? МЫ НАПОМНИМ О БУДАПЕШТСКОМ ДОГОВОРЕ ЧТО ОНИ СКАЖУТ?ДОЛЖНЫ БЫЛИ МЫ 5 ЛЕТ НЕ СТОЯТЬ И ОТСТРЕЛИВАТСЯ ПУСТЬ УЖ ПЛОХОЙ КОНЕЦ,ЧЕМ ПОЗОР, СЕЙЧАС И ВОЙНА НИ КУДА НЕ ДЕЛАСЬ И ПОЗОР НА ВЕСЬ МИР ЧТО ПОДДАЛИСЬ НА УСЛОВИЕ СТРАНЫ АГРЕССОРА,КАКАЯ ЖЕ СТРАНА МИРА БУДЕТ УВАЖАТЬ УКРАИНУ ?
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чого ти Петю за яйця не підвісив після всіх його котлів?
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ПІАНІСТ ОРИГІНАЛЬНОГО ЖАНРУ, ЩОСЬ СКАЖЕШ?
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чого ти Петю за яйця не підвісив після всіх його котлів?
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при папереднем командующем убивали по 3-5 в день или сразу пару тыс в Иловайский котел
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Якщо згадати про дальність дії системи град то потрібно відводити ВСУ мінімум на 30 км. Це якщо сєпари сидітимуть на місці, в чім я сумніваюся. Ходять чутки що кацапи домовилися про сухопутний коридор в Крим та Придністров'я.
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РСЗВ "смерч" б'є на 70 км і є в лугандоні, може на 70 км відвести війська? Але ж то фуфло ніхто таку сіру зону не контролює ніяке ОБСЕ. Там буде анархія і контрабас. І взагалі то буде як якийсь офшор особливий статус лугандону там і так контрабас бензину з рашки вугілля в рашку, крадіжки електрики.
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Значить на 70. А за пару днів, коли сєпари освоють нові території- ще на 70.
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Как противно слушать после этого за договоренности и формулу Штайнмайера, зеля не президент , а просто презик.
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щось за великий на зріст, на лабутенах воно мабуть??...
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Він ще й брехав про зняття недоторканності. Цікаво, він переплюне яника по кількості зальотів на погонний місяць правління?
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Коли вже опублікують ім'я цієї кокошниці? Слава мусить знайти "героїню".
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не краща за мінський петін договорняк
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Той договорняк зупинив серпневий наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії рф. Той договорняк став приводом для накладання санкцій на рф усім цивілізованим світом. Ьой договорняк дозволив укріпити нашу армію. А договорняк твого кумира узеленського ставить хрест на самостійності України. Ще не дійшло? Дійде. Не дійде пізніше- тоді мені тебе жаль.
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Наступ зупинили добробати а не договорняк. А армія як була слабкою - такою і залишилась. Навіть те що було Петя просрав - чотири найбільші склади артозброєння.
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Мінський протокол. 10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
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вот-вот.
зеля уже пытался рвануть к лугандонию... держали за руки. )))
все лапки к верху старался поднять ))))
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Да подсрачник надо было клоуну дать, шоб летел в тот Лугандон, там и остался
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чомусь виборці дали підсрачника Петі )))
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Виборці, як завжди, дали підсрачника самим собі...
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досить тупа відповідь
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А от твій Петя - справжній патріот: гроші тримає в офшорах а не в українських банках, віллу прикупив в Іспанії а не в Буковелі, дітки навчаються в Англії а не в Могилянській Академії, вдома спілкується російською. Тільки вишиванку він одягає для таких корисних ідіотів як ти. Роби висновки.
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По мнению одной кабылы из СН, это наемные рабочие, которые не заслуживают на льготы, не вредная работа, наверное просто форсмажер в цеху случился.
Ребятам выздоровления, погибшим, вечная память! "Рабів до раю не пускають".
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Отвод войск, ага... отведем украинские ЗС... читай, отступим... макакам бамбасским отступать/ отводить некуда. Позади - столицы "маладыхриспублек" с могилами фрагментированных долпойопов, как их там, с рыбьими глазами и перекошенным гнилозубым ртом... стало быть, нам - отступление, позор, а нашим славным хлопцам - унижение и надругательство над памятью сложивших головы...
*****, меня переполняет гнев...
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Невже до влади прийшли повні дебіли і запроданці???. Чому нічого не говориться про відповідь на ворожі обстріли?. Дебіл і україноненависник презик, але військові повинні знати--любий постріл від ворога і летить двухкратна відповідь, військові повинні знати,що за одного нашого вбитого--три кацапа в землі.
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з передової пишеш? )))
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З кожним днем відведення українських військ стає все "успішнішим і успішнішим". Вічна пам'ять загиблому, виздоровлення пораненим. А для кожного з вас, зелених підарасів, уже досланий патрон в патронник.
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Герої не вмирають, вмирають вороги!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! А клятим расіянсько-масковським окупантам горіти у пеклі!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!! та ще не дай Боже буде якесь розведення 7жовтня, це буде зрада!!!!
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такого лайна побутового в нас повно, бо кордон відкритий та ще йде контрабас...
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Царство Небесне Воїну янголом відлітаючому у Вічність..
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Просто надо перестать стрелять и отвести ВСУ. Правда, зебилы?
Один український воїн загинув, ще двох поранено, найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8663
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А Пецика баригу вернути !? Так ?
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Volodymyr Viatrovych@viatrovych ·11 год

Слова
«слуги народу»: «захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні» нагадали
мені напис на меморіалі у Вашингтоні- «На війні немає непоранених солдат».

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Просто потрібно цю шушваль прогнати. Що помінялося з 2014 роком? Тоді кричали Зека геть!
Зараз будемо кричати Зєлю геть! Різниця в одній літері. А вороги як близнюки.
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Петю вже прогнали, а якщо Зеля буде такою ж херньою займатись, то і йому буде підсрачник
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а шо шото поменялось? шо кумовство уже оменили или коррупцию? шо уже есть посадки? или каломыйского на кичу в Штаты спровадили? или уголь из рашки возить перестали? или тарифы поменяли а учителям зарплату добавили? твой зеля скоро полгода при владе и шо поменялось? могу констатировать шо пока произошло только одно изменение - куйлу лучше лизать и сосать стали....
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твій Петя п'ять років соплі жував, і за 5 місяців нереально щось кардинально змінити, особливо коли на посадах ще купа соєвих холуїв.
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Петю вже прогнали, а якщо Зеля буде такою ж херньою займатись, то і йому буде підсрачник
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Который раз оккупанты нарушают Минские соглашения.
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Після Зе"потепління" відносин з Ордою, з Кацапії понаїхали "на стажировку" снайпери. Розстрілюють наших воїнів майже безперешкодно, як у тирі. Кожен день загиблі і поранені зі страшними ранами, майже безнадійні, хай їм Бог допомогає. Якщо раніше кожен день повідомляли скільки орків 200-х і 300-х (хай і прибріхували), то зараз з цього приводу - взагалі тиша! І ніякої рекації влади на цей оодносторонній розстріл. НІЯКОЇ!!! Ні співчуття, ні протестів МЗС, ні попереджень типу - ще раз і ми вас... НІЧОГО!
Нам типу потрібен за будь яку ціну нормандський формат. От хто мені пояснить - на х.я, прости Господи, Україні так конче потрібний цей чудодійний формат? Не розумію. Там Зєлі чарівну паличку видадуть, чи лампу Алладіна? ***** капітулює? Боюся, що там якраз усі (кацапи з продажними европейцями) приготувалися прийняти капітуляцію України! По процедурі формули цього Штаймайєра, чи як там його. Останньому може навіть якусь премію миру дадуть за повернення Кацапії у світову спільноту. На руїнах України. Що діється? Сумно...
Пораненим - жити! Загиблому - Царство Небесне...
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