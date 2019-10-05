 "Зеленський робить маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори" - Яременко. ВIДЕО

Про це в ефірі програми "Свобода Слова" на телеканалі "Україна" заявив глава комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики, депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є один представник ЛНР і ДНР - це Путін. Добре, що він почав говорити. Ми - й не наївні діти, ми прекрасно знаємо історію 400 років. Ніхто не впадає в братні обійми. Зеленський намагається робити маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори. Розведення військ є не на 5 км, а на 1, щоб Путіна втягнути, мовляв "покажи, що ти це зробиш, доведи, що ти шукаєш мирних переговорів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському і Лукашенку подарували ракети Firefly