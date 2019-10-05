 "Зеленський робить маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори" - Яременко. ВIДЕО

Про це в ефірі програми "Свобода Слова" на телеканалі "Україна" заявив глава комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики, депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
"Є один представник ЛНР і ДНР - це Путін. Добре, що він почав говорити. Ми - й не наївні діти, ми прекрасно знаємо історію 400 років. Ніхто не впадає в братні обійми. Зеленський намагається робити маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори. Розведення військ є не на 5 км, а на 1, щоб Путіна втягнути, мовляв "покажи, що ти це зробиш, доведи, що ти шукаєш мирних переговорів", - сказав він.
У пуйла пипетка тоже тоже маленькая. Найдут глубокое взаимопонимание
И в маленькой потной ручке - тюбик ваЗЕлина
Игорь Александрович Яковенко .
пусть лучше засунет её себе в жопу...
Борода уже до земли, а ума - палата! Втянуть Путина в переговоры про выполнение Условий Путина - это пабеда, млять!
Или они таки уговорят Путина не возражать против вступления Украины НАТО-ЕС?
Вот это молодца!
Он ИХ сделает, как с моряками....