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Все про:Зеленський (3058) перемовини (1396) Путін (10937) нормандська четвірка (607) Яременко Богдан (31)

 "Зеленський робить маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори" - Яременко. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський робить маленькі кроки для того, щоб залучити главу країни-агресора Володимира Путіна в процес переговорів.

Про це в ефірі програми "Свобода Слова" на телеканалі "Україна" заявив глава комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики, депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є один представник ЛНР і ДНР - це Путін. Добре, що він почав говорити. Ми - й не наївні діти, ми прекрасно знаємо історію 400 років. Ніхто не впадає в братні обійми. Зеленський намагається робити маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори. Розведення військ є не на 5 км, а на 1, щоб Путіна втягнути, мовляв "покажи, що ти це зробиш, доведи, що ти шукаєш мирних переговорів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському і Лукашенку подарували ракети Firefly

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152260
 
 
 Топ коментарі
 
Коли кацапи розстрілювали наші кораблі в нейтральних водах хіба вони не доказали що хочуть миру? какіє вам бляха муха еще нужньі даказательства?
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"Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко.

Та ты шо? И зачем же ты такой хитрый ход рассекретил? "Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко - Цензор.НЕТ 6314
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Шоб ты подавился, полудурок ермак... Порох вообще сегодня красава)
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Саме словосполучення "втягнути пуйла" якось звучить не комільфо
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С ваЗЕлином пойдет.
У пуйла пипетка тоже тоже маленькая. Найдут глубокое взаимопонимание
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Карлики Ху*ло и малоросс-Подху*ловник делают маленькме шаги навсречу друг другу.
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Ага, только он делает эти шажки раком
И в маленькой потной ручке - тюбик ваЗЕлина
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Це нова влада чи нова зрада , кожен день загиблі і поранені ,а в нас односторонє перемир'я так вирішив президент ,а ще задумали розводити війська на нашій території і про які вибори може йти мова ? ,схоже нова влада випробовує терпіня українців ,ворог розуміє тільки силу .
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Между Путиным и Украиной нет пространства компромисса. Украина не сдаст свой суверенитет и не признает оккупацию своих территорий. Любой президент Украины, который на это пойдет утонет в крови своих граждан в ходе настоящей гражданской войны. Путин не отдаст Крым и не сдаст террористов "ЛДНР" с их оккупированными территориями, поскольку это будет воспринято его ядерным электоратом как "предательство" идеи "русского мира". Поэтому один из возможных вариантов - сохранение т.н. "замороженного конфликта". Как в случае японо-российского конфликта в связи с Курилами. А "формулу Штайнмайера" есть смысл выполнить в виде красивой таблички и с благодарностью подарить президенту ФРГ. Пусть повесит ее на стену в своем кабинете…

Игорь Александрович Яковенко "Зеленський робить маленькі кроки, щоб втягнути Путіна в переговори" - Яременко - Цензор.НЕТ 8391 .
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"Пусть повесит ее на стену в своем кабинете…" - нет уж.
пусть лучше засунет её себе в жопу...
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Краще повісити таку табличку біля туалету.
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А что там с законом об импичменте и со снятием неприкосновенности ? А то пошли слухи , что зелебобиков опять *******.
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З кожним наступним днем я все більш ненавиджу зеленського. Говорить одне а робить зовсім інше. Ця людина зовсім не знає історії українського народу. Будь яка поступка раші завжди закінчувалась великою кров'ю для України. Бажаю щоб він здох
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Нет. Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Украину в задницу.
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И встретились два одиночества, они и ростом и именем похожи, а поганяло делят на двоих!
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"слуга" делает маленькие шаги,что бы отбелить своего хазяина-оккупанта Украины...
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Зеленский с легкостью обыграет не опытного путина .чего там.
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все на вече,завтра,во всех городах в 12.00 - скажем - НЕТ - капитуляции
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Господи!
Борода уже до земли, а ума - палата! Втянуть Путина в переговоры про выполнение Условий Путина - это пабеда, млять!
Или они таки уговорят Путина не возражать против вступления Украины НАТО-ЕС?
Вот это молодца!
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Господи, який цей бородатий клоун наївний !
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Який ти наївний що думаєш що він наївний... Там дурнів немає. Питання лише - на кого вони працюють?
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Я готов отказаться от своих слов только в одном случае - если план заключается в том, чтобы втянуть Путина в переговоры о выполнении минских соглашений на таких условиях, чтобы он их не выполнил и обосрался перед мировой общественностью. Если они реально смогут это сделать - честь им и хвала!
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Вот только боюсь - не станет Путин такую мякину есть....
Он ИХ сделает, как с моряками....
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Б. Яременко не знаете историю о картавой девочке? "- Девочка скажи рыба. - Пошел на @уй!" смотрите Бодя, Зеля будет втягивать Путина, втягивать, а по итогу Окурок скажет "- пошел ..." и вся ваша с Пристайко и Зелей коварная комбинация пойдет туда же.
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ну тогда он просто бебик, а не презик.Только ребенку присущи короткие шаги...
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