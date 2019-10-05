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 Зараз слово за Путіним, - Більдт. ВIДЕО

Колишній міністр закордонних справ Карл Більдт стверджує, що Європа і надалі продовжить підтримувати Україну.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода Слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Під час дискусії журналіст Дмитро Гордон припустив, що Європа вже втомилася від української повістки, і нам слід розраховувати на самих себе. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко з ним погодився. Але ексглава МЗС Швеції запевнив, що це не так.

"Європа не втомилася від України, вона  продовжуватиме підтримувати Україну. А зараз м'яч на боці Москви. Україна зробила свій крок, а зараз слово за Путіним", - сказав Більдт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС затвердив правила видачі віз для жителів окупованого Донбасу, зокрема з російськими паспортами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152258
 
 
 Топ коментарі
 
Слово пукина - зеля, ты мой на 100%
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Ты серьезно? Чувак, тебе надо возглавить 95к. Порвешь юмором.
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Мне нужна в я Украина!
Бильт ти удавлетварен?
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Да он тоже подпишет эту формулу, никуда не денется.
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Это бацька сказал после встречи с кокаинистом?
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если хорошо питереть, то хватит на ферросплавы бабушки по коррупционному тарифу Сейчас слово за Путиным, - Бильдт - Цензор.НЕТ 6745
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Просто у Дональда палочка должна бить с *******.)))
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знаешь на чем вы палитесь постоянно ватные зебилы? на вот этих двух скобочках в конце предложения. а знаешь почему? потому что на цензоре в смайлик превращается не скобочка а скобочка и двоеточие (или точка с запятой). так скрипт настроен. а на кацапских говносайтах слепленных по одному бесплатному шаблону - просто скобочка. вот вы и лепите по привычке
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Какое слово у Путина? Один *******... Будет ровно, так как было после Крыма.. "Нас там НЕТ", а потом "МЫ ТАМ ЕСТЬ"....или как с БОИНГОМ.......

****** Путин нашего Вову.... а потом, вместе с Лавровым и Шойгу, поржут над наивностью нашего клоуна.....



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Они ради встречи с Путиным проводят капитуляцию и отвод войск, которые ценой жизней отвоевывали метр за метрам эту землю и когда придут на переговоры, то Путин скажет нас там нет и говорите с ДНР, а боевики уже готовят армию занять позиции ВСУ от которых сейчас ВСУ должно отойти, а позиции там хорошо оборудованы и потом хер их отобьешь, а еще подпишут капитуляцию по которой Украина должны принять особый статус и федерализировать страну. Лучше бы Зеленский оставался в 95 квартале потому что он ничего не смыслит в том, какую беду сейчас наделает Украинскому народу! Никаких документов нельзя подписывать официальными лицами потому что это будет потом катастрофа! Зеленскому лучше вообще самому написать об отставку и нужно на такую позицию не человека из шоу биза, а нужно война с политическим опытом и который разбирается во всех ньюансах и главное, чтобы был патриотичный и за Украину был душой и сердцем! И чтобы не шел ни на какие уступки! Украина большая страна и мы не Грузия или Молдова, а мы самая большая страна в Европе и Украина не должна быть слабой и делать так, как говорят те или иные страны, а нужно быть игроком, который будет сам говорить, что так и так - никаких уступков никогда не будет! Четко диктовать свои условия всем сторона и всем странам! Нужно добиваться от мира и НАТО вести холодную войну с Россией!!! Она должна быть жесткая и беспринципная! Нужно ясно заявлять, что цель развалить РФ на много государств, а средства все те же, что были и в первую Холодную войну и развалили СССР - железный занавес, санкции, цены на нефть, гонка вооружений и т.д. Всеми методами нанести максимальный урон экономике России!!!
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Европа просто отдала Путину право решать что и как будет, это типа такая еуропейская подержка Украины ))
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счас тут люди решат всё на этом сайте одни 5% сидят они всё знают🤣
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Мяч (Украина) на стороне Путина, он должен его (ее) пнуть?
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А зто тобі сказав, шо м'яч це Україна ?
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