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Все про:авіакатастрофа (328) Львів (1102)

 Двох постраждалих у катастрофі Ан-12 біля Львова перевели до травматологічного відділення, третій залишається в реанімації, - Садовий

Двох постраждалих внаслідок аварії вантажного літака Ан-12 біля Львова перевели до травматологічного відділення, третій залишається в реанімації, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Щодо постраждалих, зараз у лікарні. Андрія Корякіна і Олега Шахова перевели до травматологічного відділення, стан середньої тяжкості. Андрій Амелькін перебуває в реанімації, стан важкий", - зазначив Садовий.

"Наші лікарі роблять все можливе, щоб із ними все було в порядку", - підсумував Садовий.

Як повідомлялося, внаслідок аварійної посадки літака Ан-12 на ґрунт поблизу аеропорту "Львів" загинуло п'ятеро осіб, троє постраждали. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до медичних закладів Львова; серед них - пілоти літака.

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У зв'язку з подією злітно-посадкова смуга аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці закривалася на зліт/посадку. Поновлення роботи аеропорту було оголошено на 10:00.

Транспортний Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" здійснив аварійну посадку на ґрунт на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці, перед тим зникнувши з радарів. На борту було вісім осіб, з них сім членів екіпажу і один чоловік, який супроводжував вантаж. Літак здійснював чартерний вантажний рейс №UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) - Стамбул (Туреччина) і мав здійснити посадку в аеропорту "Львів" на дозаправку. У ЗМІ повідомляють, що термін експлуатації літака - 51 рік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака біля Львова за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152256
 
 
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Мне интересно, почему эти совковые вёдра до сих пор летают ?! Да еще и в Европу. Их давно пора порезать на металлолом и не позорить Украину !
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Если самолет нормально обслуживать, то он может и 100 лет нормально прослужить. Тут дело было не в самолете, а в человеческом факторе. Не хватило топлива...
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Позорить Украину своими самолётами? М-да.. 28 лет только и режем на металлолом то, что до нас создано - а позорище на всю Европу всё больше и больше. Может изменить подход?
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Вот тупо смотрю на карту и не пойму КАК из Испании в Турцию можно летать через Львов?
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"нормальные герои всегда летят в обход"
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51 год трудяга отпахал. Честь и хвала тебе, старик - снимаю шляпу. Они и так уже тебя, падлы, и эдак - а под конец: а ну, без топлива давай! Тут уж не потянул. Спи спокойно, дорогой, в своём авиараю.
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