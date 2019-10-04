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 Економіка, Суспільство
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Все про:металургія (133) податки (805)

 Найбільші податки серед конкурентів: в PwC назвали наслідки від законопроєкту 1210, який збільшує податки на металургію

Зростання податкового навантаження на залізорудні компанії і пов'язані з ними галузі матиме негативний ефект для економіки країни, якщо нові податкові ініціативи, передбачені в законопроєкті 1210, все ж будуть прийняті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав партнер, керівник практики податкових та юридичних послуг PwC Україна В'ячеслав Власов у своєму блозі для РБК-Україна.

За його словами, підвищення ренти на видобуток залізної руди, може зробити податкове навантаження в Україні найвищим серед конкурентів.

Зокрема, за оцінкою PwC, при високих цінах на руду і прийнятті законопроєкту №1210, загальне податкове навантаження на залізовидобувні компанії в Україні буде вище, ніж в 5 з 9 обраних країн (ПАР, Китай, Канада, Казахстан і Росія), а податкове навантаження за рахунок рентної плати стане найвищим серед країн-конкурентів.

Більш того, за словами експерта, варто також враховувати й інші важливі чинники – такі, як, наприклад, якість руди (в Україні вона є в середньому досить низькою) і близькість до ринків збуту (перший ринок у світі – Китай, до якого з України далеко). При такому зниженні конкурентоспроможності України, наша країна стане менш привабливою для інвесторів в галузі.

"Крім того, все більш наполегливими стають розмови про майбутню економічну кризу, яка почнеться вже через рік-два. Рейтингові агентства очікують падіння цін на залізну руду в майбутньому (наприклад, експерти Fitch говорили про падіння з поточних 94 дол. за тонну до 57 дол за тонну до 2023 року). Це важливо, оскільки при падінні цін на руду для українських компаній податкове навантаження з певного моменту, навпаки, починає зростати (через особливий механізм "більше з" при розрахунку бази оподаткування)", - написав Власов.

За його словами, якщо ціни будуть істотно падати при прийнятому в поточному вигляді законопроекті №1210, загальне податкове навантаження видобувних компаній в Україні швидко випередить аналогічний показник в інших порівнянних країнах і стане "впевненим" лідером. І навіть поточна відносно низька ставка податку на прибуток не зможе нівелювати цей ефект.

Як відомо, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище, ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152255
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте ещё десять новостей, чтоб уже самые тупые поняли, что это заказуха)))
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😁 и не все поверили

Я все жду когда карту напишут на которую помощь пострадавшему от «зеленой шмаркли» Ринату Леонидовичу сбрасывать надо
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Слава Ахметову!
Бутусову СЛАВА!
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Цікаво моніка хоч одного інвестора наскиглила за весь час?
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Давайте ещё десять новостей, чтоб уже самые тупые поняли, что это заказуха)))
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Надо "повторить тысячу раз чтобы стало правдой". Бутусов просто следует алгоритму.
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І знову здрастє 😄, лол, ахметка Бутусова мільйонером вирішив зробити
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Эта новость и со ссылкой на ПрайсВатерхауз уже была сегодня днём
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😁 и не все поверили

Я все жду когда карту напишут на которую помощь пострадавшему от «зеленой шмаркли» Ринату Леонидовичу сбрасывать надо
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Это уже жирновато будет. Пусть просит только один - либо Ринат, либо Бабченко.
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Они горцы что ли? Остаться должен только один?
Там ещё Грымчак есть
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Вы что, дураками нас считаете? Конкуренцию снизит по продаже страны, ее ресурсов, , Всего, что называется УКРАИНОЙ.
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Проще говоря это и есть коррупция четвертой власти.
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Не может быть! Без трусов и с крестиком? Найбільші податки серед конкурентів: в PwC назвали наслідки від законопроєкту 1210, який збільшує податки на металургію - Цензор.НЕТ 8405
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Кстати насчёт двойной ставки НБУ, прогнозируется, что она снизится до 8 процентов в 2021 году.
То есть не 33, а 16 всего. Учитывая, что закон будет действовать не сразу, а с предполагаемой отсрочкой, это довольно справедливо.
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Коротше - Ахмєтку і Фірташа ображати не можна !
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И ещё эту бывшую из АМКУ
Которая раньше привлекалась за занятия проституцией, непонятно чем кроме набивания карманов занималась в антимогопольном, в декларации сокрыла часть доходов, а теперь типа рупор нации
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По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!

Простите, что не с колокольни
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Разве одна колокольня.Он еще где-то орал.
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Это я объединила
Он орал в Каменец Подольском со сцены но в рамках того же тура полез на колокольню только уже не помню город
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А почему бы вам, зелебобикам, не спеть славу Бене? Что-то не слышно ваших стонов о том, как он собирается закрывать свои миллиардные долги за ваш счёт.
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Где кэшбэк за комменты под этими статьями, жопошники?!?!
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А что там с марганцевой рудой и электричеством для ферросплавных заводов,а зелебобики?
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.. про торговлю электричеством с агрессором, ой, простите, с «нашими партнёрами, убивающими нас ежедневно».
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Негайно ! Негайно рехверендум , чи згодні із законом 1210 !😆
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