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Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:МЗС (1907) Пристайко (183)

 "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко стверджує, що у влади є плани дій на випадок, якщо в процесі реалізації передбачених формулою Штайнмаєра домовленостей щось піде не так.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішній уряд мав змінити і тактику, і стратегію. Специфіка моєї роботи така, що я не можу розголошувати все, але повірте, у нас є і план А, і план Б", - заявив Пристайко.

Також читайте: "План Б" завжди є, - Пристайко щодо проведення виборів на Донбасі

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".

Повірте, у нас є і план А, і план Б - Пристайко про формулу Штайнмаєра 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152254
 
   
 Топ коментарі
 
Судя по тому, какой у вас ХРЕНОВЫЙ "план А", то "план Б" вообще нельзя никому показывать!
"Поверьте, у нас есть и план А, и план Б" - Пристайко о формуле Штайнмайера - Цензор.НЕТ 8467
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Ще до виборів моніка розповідала в інтерв"ю, що вона дуже доколуплива й навіть може нескінченно колупатися в олів"є. Це його рівень.
Не тільки президент, а просто політик повинен бачити олів"є, тарілку в який олів"є лежить, стіл на якому тарілка, хто за столом, де стіл, де примішення, в якому приміщенні, в якому населеному пункті приміщення, тощо.
От зараз і маємо, що моніка загорілося ремонтом мосту по якому ходять "аніжетожелюді" і за це готовий віддати все, що було завойоване кров"ю та потом навколо.
Просто жах!
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Минский сговор про "Особый статус" формула Штанымайера под редакцией кремлёвского фашиста )(уйла который поддержала продажные Иуды ( ЗЕбилы и эксРыги ) из кремлёвской 5 колоны янычар в пока ещё не кацапской колонии Украине.
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
- выборы по законам государства длнр - лугандонии ( под дулами автоматов российских фашистов оккупантов и вражеской ОБСЕ)
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, убийц, бандитов ,фашистов, террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении оккупантами бандитских глав органов,силовых структур,прокуратуры и судов;
- государство оказывает безоговорочную поддержку ( от пуза кормит убийц- террористов, кремлевских- коллаборантов, бандитов - сепаратистов )социально-экономическому развитию;
- признание со стороны центральных органов власти трансграничнное сотрудничество (полностью открытая граница с проклятой вражеской фашистской РФ);
-представители депутатов убийц -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на любые решение и о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- официальное согласие на создание террористический отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции и всего силового блока по решению местных бандитских советов ;- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления)......... всё уже приехали это конечная, протестный Майдан или уничтожение государственности Украины НА ВАШ ВЫБОР.
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Хіба можна зупиняти переможну ходу наших ЗСУ, які вже були на околицях Донецька, а також потроху займали "сірі зони" ? Хтось конкретно зраджує Україну і її загиблих Героїв, даючи наказ зупинитися і відвести війська ! Напевно, це "зелене" непорозуміння преклоняється перед Путіним, і дуже сильно хоче з ним сфоткатись, або вже щось не те сказав в телефонних розмовах (як і з Трампом: "Ви - наш учитель" і т.п., або взагалі вже порушив Присягу),- і тепер висить на російському "гачку", і змушений виконувати накази Кремля ?!
Ще трохи - і всі "слуги" дочекаються, що їх будуть відловлювати і трамбувати в мусорні баки,...і це в кращому для них випадку !
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Ще трохи... і "слуги" дочекаються, що в кращому випадку їх будуть відловлювати і трамбувати в мусорні баки ! Тим більше, що недоторканими вони скоро перестануть бути )
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Не перестануть. Вони дуже тихо відмовились скасовувати недоторканість.
Блог Миколи Томенко на Обозреватель:
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/nikolaj-tomenko-yak-slugi-narodu-nedotorkannist-dlya-sebe-zalishili.htm
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Ой, насмішив, Пристайко...
Оце ідіоти країною керуують. Що дурні, що самовпевнені..
Та хутін бачить всі ваші поползновєнія і в нього мінімум10 варіантів, які ведуть до нашої капітуляції, на кожний ваш дурацький план.
ІДІОТИ "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра - Цензор.НЕТ 5088
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Ви не здатні нічим здивувати *****, ви не здатні йому погрожувати чи змусити.
Ви програєте, а з вами і вся Україна.
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"Нам пришлось держать его за руки, чтобы он не пошел пешком к самому Луганску", - Пристайко о визите Зеленского в Станицу Луганскую.

План Б: всеж таки відпустити бубочку пішки до Луганську.
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Ти це побільше перед зеркалом повторюй - а вдруг ти сам в це повіриш.
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А у вас есть основание считать что вы заслужили наше доверие?
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План Б? Интересно куда?
Тель-Авив или Ростов?
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План А - капитуляция. План Б - после капитуляции нагнуться.
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06.10.2019 народное вече на Майдане в 12 часов.
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А скільки платять цього разу за участь?
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Вам, за коментарі на Цензорі майже нічого не заплатять. Цей сайт не приносить прибутку, спитайте у досвідчених колег - чому. Краще не витрачайте свій дорогоцінний час.
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Тут Ви помиляєшся......... "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра - Цензор.НЕТ 3217
Судячи з того як деякі упороті і досі "топлять" за баригу - мабуть їм платять непогано.
А мені просто по-приколу тролити всю цю порохосмоктальну нечисть.
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Формулу Штанмайера навязали Германия и Франция. Для чего?
Свести всё к внутреннему конфликту Украины!
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у всех представителей этого мерзкого гнилого народца есть один план Б - это забрать награбленное и бежать на историческую родину.
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Головне це - припинити цю безглузду кроваву бійню!
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Той хто вибирає ганьбу між ганьбою та війною завжди отримував і те , і інше. А у випадку із РФ це твердження ,,істина,,.
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А вбивати людей за те що вони не визнали державний переворот, це не ганьба?!
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План А здати Україну швидко.
План Б здавати поволі переконуючи всіх що ,,зрада отменяется.
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//"поверьте, у нас есть и план А, и план Б//"

План Б похоже будет реализован в Ростовской области.....
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План А здати Україну швидко.
План Б здавати поволі переконуючи всіх що ,,зрада отменяется.
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У Украины может быть только ОДИН план - поставить такие условия, которые Расия не сможет выполнить перед лицом международной общественности.
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"Поверьте, у нас есть и план А, и план Б", - Пристайко о формуле Штайнмайера. - Пристайко говорит поверьте, Зеленский говорит поверьте. Ещё не заслужили вы делами, чтобы верить вашим словам. Пока кроме расстановки своих на нужных должностях, ещё ничего хорошего не сделано ни для Украины, ни для украинцев, даже Порошенко не сидит в тюрьме с конфискацией.
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