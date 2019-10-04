 "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив через відеозв'язок з Сєвєродонецька колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун, інформує Цензор.НЕТ.

"В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно у сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке - всюди стріляють", - сказав Шакшун.

"Ми на сьогодні наших військових перекидаємо в степ, у поле. Надворі починаються дощі. Зима скоро. Жодних фортифікаційних споруд. Чому ми знущаємося над своїми захисниками?" - додав він.

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Шакшун розповів, що в Попаснянський район приїжджає безліч людей з окупованих територій.

"Тільки в школах Попаснянського району цього року збільшення на 180 діток. Це не рахуючи перші класи. 180 дітей. Це батьки, які повертаються, приїжджають сюди з Первомайська окупованого, зі Стаханова, з Брянки, з Кіровська. Купують будинки. Для того, щоб жити в нормальних умовах", - пояснив він.

Зараз ці люди у паніці, стверджує Шакшун.

"Люди дзвонять і кажуть - як можна забирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до української армії було "це бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"".