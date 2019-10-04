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 "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун

Люди, що живуть поруч із лінією розмежування, занепокоєні запланованим розведенням сил і тим, що залишаться без захисту ЗСУ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив через відеозв'язок з Сєвєродонецька колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун, інформує Цензор.НЕТ.

"В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно у сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке - всюди стріляють", - сказав Шакшун.

"Ми на сьогодні наших військових перекидаємо в степ, у поле. Надворі починаються дощі. Зима скоро. Жодних фортифікаційних споруд. Чому ми знущаємося над своїми захисниками?" - додав він.

Читайте також: "Люди глибоко шоковані, що за кожен метр землі, за який платили кров'ю, їм тепер кажуть просто відійти", - Білецький про розведення військ

Шакшун розповів, що в Попаснянський район приїжджає безліч людей з окупованих територій.

"Тільки в школах Попаснянського району цього року збільшення на 180 діток. Це не рахуючи перші класи. 180 дітей. Це батьки, які повертаються, приїжджають сюди з Первомайська окупованого, зі Стаханова, з Брянки, з Кіровська. Купують будинки. Для того, щоб жити в нормальних умовах", - пояснив він.

Зараз ці люди у паніці, стверджує Шакшун. 

"Люди дзвонять і кажуть - як можна забирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до української армії було "це бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152253
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть выходят с протестами против отделения войск. Не всё же бандеровцам УКРАИНУ отстаивать !
Пора каждому и своем доме забеспокоится и за своих детей.
ГДЕ РАША - ТАМ МИРА НЕТ! Там кровь и горе .
И вообще- переселить АП с Беней и ЗЕ в серую зону !!!
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Завтра всі на Віче всі на Майдан!!!!
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Треба і завтра, і післязавтра, і безперервно стрім вести, що вся зелена нєчість в країні на нас дивилася і боялася.
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Досі висиш між нашими та їхніми? І рибку з'їсти і на *** сісти?
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Что значит между вашими и нашими, я за Зеленского и против барыги и *****.
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Я тоже, на остальные вопросы нет желания отвечать, это долгая дискуссия.
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если к воскресенью не побагровеет, будем косить на силос
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Дістав вже всіх Зєля пєєік.
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НЕ ДЕЗІНФОРМУЙ, ЗЄ!БІЛ!!!
"Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун - Цензор.НЕТ 3220
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Ну вот, раньше эта публика ложилась под украинские БТР и вопила путэнввиди! Теперь пожили около границы двух миров, поняли что почём и забеспокоились когда появился риск что Украина от них удалится.
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Через 5 лет они опять ложатся под украинские БТРы с воплями "Зелянивыводи"!
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заявил бывший глава
(с)

Понятно откуда ветер дует
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Ви з своєю "дєвушкою" - антиукраїністи, це видно, як би ви не маскувалися,.
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По вашему только порохоботы патриоты, как раз наоборот, порох это ставленник *****, кто за пороха, тот за *****.
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Ти ще не прозрів, що Зе за 3 місяці злив ***** більше, ніж Порох за 5 років?
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Шо табє понятно балалайка німецька? "Бівший, не бівший"...
Шакшун - нормальный мужик и все правильно сказал...
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'Шакун', конечно же...
Блин, аж стыдно, я ж с ним виделся когда-то...
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у тебя что ни пост - то сплошной идиотизм "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун - Цензор.НЕТ 9174
симптоматично, что кацапский тролль Лалала Лалалала 6478e8b9 не обращает внимание на фразы про 180 детей, или "отводим войска в поле".. Ни на "мы отвели, а Россия как не отводила, так и не отводит. Россияне сейчас гуляют свободно в серой зоне."
тролляку Лалала Лалалала 6478e8b9 волнуют ТОЛЬКО слова "бывший глава"Источник: https://censor.net.ua/n3152253Источник: https://censor.net.ua/n3152253
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Пусть выходят с протестами против отделения войск. Не всё же бандеровцам УКРАИНУ отстаивать !
Пора каждому и своем доме забеспокоится и за своих детей.
ГДЕ РАША - ТАМ МИРА НЕТ! Там кровь и горе .
И вообще- переселить АП с Беней и ЗЕ в серую зону !!!
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у зе-команды нету АП у них усё по модньёму - охфис прэзэдэнта
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Не хотят пусть не выходят... пусть там дохнут!
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Открою большую тайну этому человеку.99 процентов в Днепре переехавших оттуда ненавидят люто Украину.Они живя здесь у ненавистных бендеровцев продолжают ненавидеть Укрину,потому,что так в телевизоре сказали.
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Из личного общения к сожалению.У них кстати как и порохни трагедия,они думали,что зеля передаст Украину *****.
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«Скажи кто твой друг, и я скажу кто тьі»»
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Вы знаете...я в первые год-два тоже сталкивался с такой фигней...особенно когда их начинали упрекать, что они не хотят работать, живут на помощь гос-ва и не спешат идти защищать свой дом... более того им отказывали в съеме жилья (помните... только не донецким!)... и среди них было очень много неблагодарных и супер требовательных и ждущих особого отношения... но по-моему, те кто хотел вернулись или уехали на рашку, а остались более-менее ассимилированные и жизнестойкие... в последнее время во всяком случае мне так кажется.. хотя ...все может быть...(а в серой зоне и около...там особый... вакуум...)
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Поэтому вариант один,они с срымом отходят к параше,а мы взамен получаем членство в нато и ес.Это единственое правильное решие.
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Значит ты,***** кацапский,согласен Крым мордору отдать
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Тезка, в воскресенье приходи на Поля 2, к Днепровскому облсовету и лично посчитаем проценты. Как думаешь сколько людей придет на Вече?
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Ну зєбіл в Ростов встигне сдьорнути, в нього ресурс. А от з його отари у Верховній Раді та на місцях всі не встигнуть.
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шо ж це у нас за "Головнокомандуючий"-що наші війська на СВОЇЙ землі мають відступати...?!!! це таки ЗРАДА на догоду рассее...
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«Від війни втомилися ті, хто постійно думає, як спасти свою шкіру»

митрополит Святослав.
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все правильно сказал...и всем тревожно...
только зомбированным и упоротым не понятно, что прекратив стрелять с одной стороны (с нашей) ...это устойчивым перемирием называть нельзя...а если они не соблюдают даже в этом договоренности...то где хоть малейший намек на то что они что-то выполнят потом???
как можно отводить наших...если по ним стреляют??? коридоров и котлов давно не было???
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та да. есть такое. даже моя тёща, которая когда-то в 2014 радовалась, что "наши ж - днровцы" раздавали ж тушонку, "нашу ж - украинскую", уже наелась тамошних реалий и готова бросить нах там всё и уехать. только теперь и сама не знает, как это сделать.
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многие зятья вам могут позавидовать)
так как тёща в недосягаемости)
но если шутка вас обидела - сори
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Нехай тепер лягають під наші БТРи що б не відходили с позицій. А ми покажем це штанмаєрам, що люди не хочуть. Так як козломорді показували Шо насілєніє протів бандЄрАвцЄв "Если раньше отношение к украинской армии было "эти бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда" - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун - Цензор.НЕТ 5883
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Если чиновник говорит, что народ любит его и его коллег, то это святая правда, а кто сомневается - в рыло!
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да мародер тільки їм світло і газ дарував
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в города, откуда отводятся наши войска, нужно отправить всю семью клоуна а также всех представителей коломойского и зеленского народца.
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Маму Ріму-вовородицю туди!
Нехай "тучі развєдьот рукамі!" "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун - Цензор.НЕТ 9028
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І врешті решт, раз так все якось косо й криво робиться, що в майбутньому? Зеленський введе у вищий командний склад ВСУ скрєпних клоунів і донецьих терористів, і витіснить, а то й засудить на ув язнення українських бійців. Це такий слизький шлях, по якому розумні люди не ходять.
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Господи, кто нибудь включит этому зебилу мозг!!?? Ведь полную дрянь гад творит!!
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А чого тебе запорєбріком це так хвилює? Знов сікеля надивився про Україну?
То собі включи, кацапе.
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Мне, для того чтобы понимать что к чему, телевизор не нужен, потому как думать умею, а тебе судя по коменту, мышление чуждо, ибы вы "Друже" - идиот.
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На кого рассчитана эта дичь?!
"наши, лбюимые, ждем вас..."
Со 100% ответственностью заявляю, что в моем городе так говорят 60% жителей...
Но...
Но в отношении рюзьке зольдат, которых они спят и видят на улицах моего города!
И это, господа, не донецк-луганск "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун - Цензор.НЕТ 4256
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шото я уже по твоей математике насчитал 146%! Совпадение? - Не думаю!
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хлусіш, руская фэйкавая свіння - ад цябе лапцямі за мілю смярдзіць, ванька.
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Бл..я, первый раз вижу говорящую картошку!
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А нехай туди переїде мама Ріма-вовородиця! Вона всіх порятує, забезпечить синулькіни "гарантії".
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кусьнули сруского мирца...дааа... от уже хитросделаные!
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Ніщо так не деморалізує солдата,як договорняки началсьтва з ворогом,москалям немає віри,але їх можна залякати,деморалізувати,знищити їх та їхніх колаборантів,Україна повинна жорстко розправлятися із своїми влрогами внутрішніми:мєртвєчук,бойко,рабіновічб,так і зовнішніми:пушилін,пасічник,***** таїхні посіпаки.
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Россия как не отводила, так и не отводит.
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Это удар по украинской армии и нанес его ее Верховный главнокомандующий. Он же назначил сепара Данилова секретарем Совета Безопасности, а это значит, что все украинские военные секреты террористы и Кремль будут получать из первых рук,что во время войны имеет большое значение. Выводы делайте сами.
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Захисти Україну - Рух Опору Капітуляції
Ігор "Зола" Лапін, командир роти батальйону "Айдар": Не виконуйте злочинних наказів!

Про розведення. Ось фото.
Ви думаєте то на передовій техніка рила? Ні!!! То хлопці під обстрілами, ночами, з кров'ю і потом "ВГРИЗАЛИСЬ" в землю Донбасу.
То волонтери везли цвяхи, плівку, лопати інструмент для полегшення бійцям роботи.
То області і райони недобудовували в селах школи і садочки для дітей, обмежували соціальну допомогу пенсіонерів і закупляли ліс цемент і метал для побудови лінії укріплення....

Тепер ці позиції требва віддати без бою і відійти в чисте поле зимувати. А туди зайде хто?
Сліпе ОБСЄ? Ні туди зайде сєпарня в цивільному одязі і буде пити чай з бурятами...
А ще мені цікаво як слідуючим етапом Айдар віддаватиме позиції в пригороді Горлівки, Азов віддасть Широкіне і відійде від Маріуполя десь під Урзуф (на дачу Яника 🤬 ) Але тож пофіг? Віддасть наказ і фсьо?
"Мышебратья мыше за людей" думаємо. Доречі а в які поля виїжджати патріотам України котрі вивісили на власних будинках Українські прапори десь в Станиці Луганській чи в Золотому?
Ви готові прийняти в себе нових переселенців?
Отже звертаюсь до солдатів і офіцерів: не виконуйте злочинних наказів!
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Олексій Арестович



Я вижу, что многие, обрадованные видеообращением Зеленского и/или самим его фактом, не понимают элементарной дилеммы:
- если Зеленский не уступит «красных линий», по которым его продавливает Путин и Европа, нас ждёт война: продолжение или усиление;

- если Зеленский сдаёт «красные линии», нас ждёт война внутренняя, ибо патриоты не простят физически.
В любом случае, нас ждёт война, мира не будет.
Только внешнюю мы уже имели и нас ею не напугаешь.
А внутреннюю не имели и ее вероятность сейчас перед нами поднимается в полный рост.
А где внутренняя война, там и внешняя резко станет опаснее.
Так какого ХЕРА Зе вообще затевал эту историю с «примирением»?
Все просто:
- его развели на сантиментах и психологической слабости, наиболее полно проявленной в любви к одобрению и аплодисментам, и в неспособности выносить кровь.
Теперь мы, вся страна в вилке, по принципу, куда не кинь, всюду клин.
Вариант один: примирение внутри, продолжение внешней войны.
Только теперь мы будем страной, сорвавшей очередное, почти удавшееся перемирие, о котором все так мило договорились.
То есть в самом лучшем варианте (!) нас ждёт продолжение войны в худших (!!) условиях, чем до начала всей этой истории.
Правда, есть ещё один вариант:
- Зеленский мудро обманывает наивного Путина.
Его вероятность можете оценить сами
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Ведана, здрастуйте! За нижче вказаними посиланнями, нещодавні, цікаві інтерв'ю Арестовіча (якщо, звичайно, цікаво):

https://youtu.be/z1--2cGL72E

https://youtu.be/IPFToXAWXRI
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А еще очень правильно Гордон на передаче сказал.... Что сейчас ОРДЛО - это ПУСТОЙ ОРЕХ!!!
Знакомый беженец рассказывал.... Что из 1 млн. жителей Донецка в 2014, сейчас реально где-то порядка 200 тыс..... Все остальные разбрелись беженцами, кто в Украину, кто в Россию, кто в Польшу... в Европу и Америку...... Остались одни пенсы, инвалиды и отпетые ДЫРОВЦЫ..... Не понимаю за что Зеленский и его Зекоманда так сражается???

Кстати... Даже после деокупации, Донецк уже нельзя будет сделать обласным центром.... Так как есть в дон.области Мариуполь, где население 440 тыс.... это в два раза больше....

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Я за "наших" пасть порву ---- не трогать "блин" "наших" ---- честь и слава людям на передовой отстаивающих и захищающих Батькивщину!!!
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Украина!Все на защиту за жОП!Нет капитуляции!
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