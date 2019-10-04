 "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив через відеозв'язок з Сєвєродонецька колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун, інформує Цензор.НЕТ.
"В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно у сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке - всюди стріляють", - сказав Шакшун.
"Ми на сьогодні наших військових перекидаємо в степ, у поле. Надворі починаються дощі. Зима скоро. Жодних фортифікаційних споруд. Чому ми знущаємося над своїми захисниками?" - додав він.
Шакшун розповів, що в Попаснянський район приїжджає безліч людей з окупованих територій.
"Тільки в школах Попаснянського району цього року збільшення на 180 діток. Це не рахуючи перші класи. 180 дітей. Це батьки, які повертаються, приїжджають сюди з Первомайська окупованого, зі Стаханова, з Брянки, з Кіровська. Купують будинки. Для того, щоб жити в нормальних умовах", - пояснив він.
Зараз ці люди у паніці, стверджує Шакшун.
"Люди дзвонять і кажуть - як можна забирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до української армії було "це бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"".
На якій стадії прозрівання?
(с)
Понятно откуда ветер дует
Шакшун - нормальный мужик и все правильно сказал...
Блин, аж стыдно, я ж с ним виделся когда-то...
симптоматично, что кацапский тролль Лалала Лалалала 6478e8b9 не обращает внимание на фразы про 180 детей, или "отводим войска в поле".. Ни на "мы отвели, а Россия как не отводила, так и не отводит. Россияне сейчас гуляют свободно в серой зоне."
тролляку Лалала Лалалала 6478e8b9 волнуют ТОЛЬКО слова "бывший глава"Источник: https://censor.net.ua/n3152253Источник: https://censor.net.ua/n3152253
Пора каждому и своем доме забеспокоится и за своих детей.
ГДЕ РАША - ТАМ МИРА НЕТ! Там кровь и горе .
И вообще- переселить АП с Беней и ЗЕ в серую зону !!!
митрополит Святослав.
только зомбированным и упоротым не понятно, что прекратив стрелять с одной стороны (с нашей) ...это устойчивым перемирием называть нельзя...а если они не соблюдают даже в этом договоренности...то где хоть малейший намек на то что они что-то выполнят потом???
как можно отводить наших...если по ним стреляют??? коридоров и котлов давно не было???
так как тёща в недосягаемости)
но если шутка вас обидела - сори
Нехай "тучі развєдьот рукамі!"
То собі включи, кацапе.
"наши, лбюимые, ждем вас..."
Со 100% ответственностью заявляю, что в моем городе так говорят 60% жителей...
Но...
Но в отношении рюзьке зольдат, которых они спят и видят на улицах моего города!
И это, господа, не донецк-луганск
Захисти Україну - Рух Опору Капітуляції
Ігор "Зола" Лапін, командир роти батальйону "Айдар": Не виконуйте злочинних наказів!
Про розведення. Ось фото.
Ви думаєте то на передовій техніка рила? Ні!!! То хлопці під обстрілами, ночами, з кров'ю і потом "ВГРИЗАЛИСЬ" в землю Донбасу.
То волонтери везли цвяхи, плівку, лопати інструмент для полегшення бійцям роботи.
То області і райони недобудовували в селах школи і садочки для дітей, обмежували соціальну допомогу пенсіонерів і закупляли ліс цемент і метал для побудови лінії укріплення....
Тепер ці позиції требва віддати без бою і відійти в чисте поле зимувати. А туди зайде хто?
Сліпе ОБСЄ? Ні туди зайде сєпарня в цивільному одязі і буде пити чай з бурятами...
А ще мені цікаво як слідуючим етапом Айдар віддаватиме позиції в пригороді Горлівки, Азов віддасть Широкіне і відійде від Маріуполя десь під Урзуф (на дачу Яника 🤬 ) Але тож пофіг? Віддасть наказ і фсьо?
"Мышебратья мыше за людей" думаємо. Доречі а в які поля виїжджати патріотам України котрі вивісили на власних будинках Українські прапори десь в Станиці Луганській чи в Золотому?
Ви готові прийняти в себе нових переселенців?
Отже звертаюсь до солдатів і офіцерів: не виконуйте злочинних наказів!
Я вижу, что многие, обрадованные видеообращением Зеленского и/или самим его фактом, не понимают элементарной дилеммы:
- если Зеленский не уступит «красных линий», по которым его продавливает Путин и Европа, нас ждёт война: продолжение или усиление;
- если Зеленский сдаёт «красные линии», нас ждёт война внутренняя, ибо патриоты не простят физически.
В любом случае, нас ждёт война, мира не будет.
Только внешнюю мы уже имели и нас ею не напугаешь.
А внутреннюю не имели и ее вероятность сейчас перед нами поднимается в полный рост.
А где внутренняя война, там и внешняя резко станет опаснее.
Так какого ХЕРА Зе вообще затевал эту историю с «примирением»?
Все просто:
- его развели на сантиментах и психологической слабости, наиболее полно проявленной в любви к одобрению и аплодисментам, и в неспособности выносить кровь.
Теперь мы, вся страна в вилке, по принципу, куда не кинь, всюду клин.
Вариант один: примирение внутри, продолжение внешней войны.
Только теперь мы будем страной, сорвавшей очередное, почти удавшееся перемирие, о котором все так мило договорились.
То есть в самом лучшем варианте (!) нас ждёт продолжение войны в худших (!!) условиях, чем до начала всей этой истории.
Правда, есть ещё один вариант:
- Зеленский мудро обманывает наивного Путина.
Его вероятность можете оценить сами
https://youtu.be/z1--2cGL72E
https://youtu.be/IPFToXAWXRI
Знакомый беженец рассказывал.... Что из 1 млн. жителей Донецка в 2014, сейчас реально где-то порядка 200 тыс..... Все остальные разбрелись беженцами, кто в Украину, кто в Россию, кто в Польшу... в Европу и Америку...... Остались одни пенсы, инвалиды и отпетые ДЫРОВЦЫ..... Не понимаю за что Зеленский и его Зекоманда так сражается???
Кстати... Даже после деокупации, Донецк уже нельзя будет сделать обласным центром.... Так как есть в дон.области Мариуполь, где население 440 тыс.... это в два раза больше....