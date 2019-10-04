 Мені пропонували посаду посла в США, - Данилюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "BBC Україна", яке вийшло 3 жовтня,
За його словами, така можливість "обговорювалася" до скандалу з публікацією стенограми розмови президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського після заяв про можливий тиск Трампа на Зеленського та ініційовану процедуру імпічменту американського президента.
Данилюк заявив, що відмовився від цієї посади.
"[Чому?] Це вже інша розмова. Для мене важливо те, де я буду ефективний", - заявив він.
Вот правильно же. Посол.. Ну что там спи"дишь по-крупному, на этой должности?
Да, в некоторых вещах экранизация не дотянула всё-таки
хоче повернутися до команди? чи це натяк, що готовий стати послом?
дивний чолов'яга.
а кто его с етой должности снял?
они знают, помнят и понимают тока то,
шо они хотят знать, помнить и понимать....
Свое мнение он высказал в рамках бизнес-форума 5Т.
https://www.facebook.com/100035842629174/videos/150119402859480/