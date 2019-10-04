 Мені пропонували посаду посла в США, - Данилюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "BBC Україна", яке вийшло 3 жовтня,

За його словами, така можливість "обговорювалася" до скандалу з публікацією стенограми розмови президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського після заяв про можливий тиск Трампа на Зеленського та ініційовану процедуру імпічменту американського президента.

Данилюк заявив, що відмовився від цієї посади.

"[Чому?] Це вже інша розмова. Для мене важливо те, де я буду ефективний", - заявив він.

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