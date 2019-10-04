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Все про:посол (557) США (5571) Данилюк Олександр (352)

 Мені пропонували посаду посла в США, - Данилюк

Колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Данилюк розповів, що йому пропонували бути послом України в США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "BBC Україна", яке вийшло 3 жовтня,

За його словами, така можливість "обговорювалася" до скандалу з публікацією стенограми розмови президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського після заяв про можливий тиск Трампа на Зеленського та ініційовану процедуру імпічменту американського президента.

Данилюк заявив, що відмовився від цієї посади.

"[Чому?] Це вже інша розмова. Для мене важливо те, де я буду ефективний", - заявив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152246
 
 
 Топ коментарі
 
трошки поднадоел ))) (или не трошки)
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Меня царицей соблазняли, но не поддался я (с)
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не зовсім зрозуміло нащо оці заяви?
хоче повернутися до команди? чи це натяк, що готовий стати послом?
дивний чолов'яга.
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Не подходи к нему, он обиделся! Он обиделся! Раз и навсегда 😁
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"[Почему?] Это уже другой разговор. Для меня важно то, где я буду эффективен", - заявил он.

Вот правильно же. Посол.. Ну что там спи"дишь по-крупному, на этой должности?
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Меня царицей соблазняли, но не поддался я (с)
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Дьяк свидетель (с)
Да, в некоторых вещах экранизация не дотянула всё-таки
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Данилюк ты уже как барыга достал уже своим частым появлением, тебя уволили, хватит воду коломутить, все прощай.
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не зовсім зрозуміло нащо оці заяви?
хоче повернутися до команди? чи це натяк, що готовий стати послом?
дивний чолов'яга.
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не пропадешь ты нигде, у любой власти крутился....у нас скорее пенсионеры пропадут с пенсией в 1500 грн и такими ценами
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Данилюку клоуни запропонувати бути послом, ну він їх і послав.
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а ну ка напомните мне кто его на должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины задвинул?
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Данилюк ,такие ,как ты в США сидят на пожизненном ...
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Ну а таких, как вовик зе садят на электрический стул...
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саня, у тебя нет ощущения, шо тебя зеленки попользовали и кинули? )))
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Да. Они сделали из него презерватив. А сами пробрались к власти. Мимикрия
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радуют зеленкины одобрямсы в етой новости )))
они знают, помнят и понимают тока то,
шо они хотят знать, помнить и понимать....
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Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался в сторону новой власти в Украине, сравнив ее с «мальчиком в публичном доме».)))

Свое мнение он высказал в рамках бизнес-форума 5Т.

Мне предлагали должность посла в США, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9141
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едь домой в Лондон там с подружкой леркой чаи гонять будете скучно не будет
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Вперед, к зеленой победе!
https://www.facebook.com/100035842629174/videos/150119402859480/
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