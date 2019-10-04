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Все про:Закарпаття (811) мігранти (245) Правоохоронні органи (198) СБУ (4775)

 "Трансфер" 15 тис. дол. з особи, - СБУ на Закарпатті блокувало канал переправлення мігрантів в ЄС. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке нелегально переправляло до Європейського Союзу мігрантів із Центральної Азії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Трансфер 15 тис. дол. з особи, - СБУ на Закарпатті блокувало канал переправлення мігрантів в ЄС 01

Незаконний "трансфер" на кордоні організували двоє мешканців Закарпаття, киянин і громадянин Молдови. Вартість своїх послуг для нелегальних мігрантів зловмисники оцінювали в 10-15 тисяч доларів з особи.

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи в одному з міст Закарпатської області під час спроби переправити групу нелегальних мігрантів через державний кордон України.

Вирішується питання про оголошення фігурантам провадження підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152245
 
   
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Протсо цікаво : скільки десятків чоловік із 35тисячної орави СБУ дійсно працюють на УКраїну?
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Пара аналітиків у кожній області, бо вони не втемі і не в долі.
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откуда у них такие гроши, и главное если у них есть 10-15 тыс. долларов чего они по нормальному не едут в страны ЕС
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Нудно доказать откуда гроши и что это не деньги по каналам спонсирования терроризма.
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а, может, или скрывающиеся по каким-то причинам
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помница, наверное лет уже 15 назад, где то в такое же время или чуть попозже, кжись прапор погранец, чеченке с детьми помог перейти в польшу. показал "направление" через лес. не помню сколько было точно детей, наверное можно выгуглить, но выжил и не замёрз, пока она несколько суток по лесу бродила, только один.
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Лет пятнадцать назад, потоки были в 10 раз больше, и таких случаев было море и с погибшими, в том числе замершими также.
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