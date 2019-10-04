EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події
  2882  106
Матеріали за темою:
Все про:Горлівка (139) Донецьк (568) Луганськ (290) Білецький (102) операція Об'єднаних сил (1630)

 Терористи навіть фізично не зможуть виконати умови розведення, все це буде тільки за рахунок української сторони, - Білецький

Українські війська стоять у передмістях Донецька, Луганська і Горлівки. Тому що б не обіцяли терористи, вони не будуть відводити війська, адже це означало б для них здачу ключових міст.

Про це заявив в ефірі програми "Шустер Live" лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви подивитеся на карту так званих "ЛДНР", ви побачите, що українські війська стоять у передмісті Горлівки. Я її бачив 20 днів тому з дистанції 800 метрів. Українські війська стоять у передмісті Донецька - в Трудівському, у Мар'їнці, тощо. Українські війська стоять у передмісті Луганська", - пояснив він.

За словами лідера "Національного корпусу", є 3 варіанти розведення військ - на 5, на 10 і на 30 км в обидва боки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Люди глибоко шоковані, що за кожен метр землі, за який платили кров'ю, їм тепер кажуть просто відійти", - Білецький про розведення військ

"Та сторона, якщо вона відійде на 5 км - вона здає Горлівку. Вона здає половину Луганська, вона здає половину Донецька. Якщо вони йдуть на 10 км, вони повністю здають міста, де є десь під 70% населення так званих "ЛДНР". Фактично це кінець війни", - підкреслив Білецький.

Політик припускає, що терористи у жодному разі не підуть на виконання обіцянок про розведення сил.

"Це робитиметься виключно за рахунок України. І воно буде спочатку на 3 км, потім на 5, на 10, на 30, а далі треба буде виконувати і проросійську норму, і відійдемо на всі 60. Це - катастрофічна ситуація, тому що Росія жодного разу не виконала нічого стосовно країни, яка стала жертвою її агресії ... Вони ніколи не дотримувалися жодних обіцянок. І це буде раніше чи пізніше військова катастрофа", - припустив Білецький.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що процес розведення військ в Петровському і Золотому на Луганщині може початися при дотриманні режиму припинення вогню впродовж семи днів.

Читайте також: "Розведенням військ ми збільшуємо "сіру зону", в якій можуть працювати і диверсійні групи, і снайпери", - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152244
 
   
 Топ коментарі
 
А шалава ,яка мусить захищать ветеранів , городить що потрібно льготи у контрактників відібрать ! Бо їх туди , ніхто не посила ! Вони самі захотіли. От така многоходовочка 😈.
 показати весь коментар
 
А шо по этому поводу думает гидрант Зеленски?
 показати весь коментар
 
это сложный для зебилов вопрос... гидранту еще не написали - что оно "думает" Террористы даже физически не смогут выполнить условия разведения, все это будет только за счет украинской стороны, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9634
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Війська відвели в голі степи, в покинутих населених пунктах паніка, кацапи нікуди не відійшли, займають сіру зону. Вільно гуляють по Станиці.
Очевидець з Северодонецька в Шустряка.
 показати весь коментар
 
 
ЩО З ВАМИ РОБИТЬСЯ...люди...
"Захожу утром в маршрутку, в руках костыли, ноги - нет, и это видно всем...
Показываю удостоверение и прохожу в салон, становлюсь, упершись бедром в кресло, берусь за поручень крепко рукой, ведь ехать мне долго.
Я не просил чтоб мне уступили место, я всегда захожу в маршрутку с мыслями о том, что я сильней их всех, моя совесть чиста, и я могу направить свой взор вперед, выжигая их совесть.
А, после я понимаю, нет! Я и есть их совесть!
Они прячут свой взгляд видя меня, пытаются не замечать меня, отворачиваются, в их головах мысли : лишь бы не я... А почему я? Пускай кто-то другой, я заплатил же за проезд.
Знаете, после получаса езды, даже если бы я упал от боли или усталости, я бы не сел рядом с такими людьми. Да, был такой момент когда начали уступать после того, что терял равновесие и падал. Но это в прошлом, теперь я сильней их всех.
Если вы когда-либо встретитесь с такими проблемами в очередях в банк, магазин, в маршрутке или метро, помните братья по несчастью: будьте гордыми, будьте сильными, вы лучше их, вы сильней, вы их совесть. Они должны опускать глаза при виде своей совести, понимая что не пошли на войну, а вы сделали это, и теперь стоите перед ними."...
 показати весь коментар
 
 
В приватбанку , скрізь вісять оголошення ,без черги , обслуговуються власники золотої картки ! Всі інші в стойло !😈
 показати весь коментар
 
А самое интересное другое, если зеБЕНИНА Моника так переживает за людей, как он это говорит, что будет с людьми, которые поддерживают украинскую армию? Что?
И куда он собирается отводить украинскую армию? В поле? Куда? Пусть Моника, поедет туда сам и посмотрит лично и не нужно его держать за руки, *бедного*)
Порошенко ездил, аот пусть и Моника поедет и посмотрит на украинскую землю!
Сколько можно издеваться над нашими войсками?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору