 Терористи навіть фізично не зможуть виконати умови розведення, все це буде тільки за рахунок української сторони, - Білецький

Про це заявив в ефірі програми "Шустер Live" лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ви подивитеся на карту так званих "ЛДНР", ви побачите, що українські війська стоять у передмісті Горлівки. Я її бачив 20 днів тому з дистанції 800 метрів. Українські війська стоять у передмісті Донецька - в Трудівському, у Мар'їнці, тощо. Українські війська стоять у передмісті Луганська", - пояснив він.
За словами лідера "Національного корпусу", є 3 варіанти розведення військ - на 5, на 10 і на 30 км в обидва боки.
"Та сторона, якщо вона відійде на 5 км - вона здає Горлівку. Вона здає половину Луганська, вона здає половину Донецька. Якщо вони йдуть на 10 км, вони повністю здають міста, де є десь під 70% населення так званих "ЛДНР". Фактично це кінець війни", - підкреслив Білецький.
Політик припускає, що терористи у жодному разі не підуть на виконання обіцянок про розведення сил.
"Це робитиметься виключно за рахунок України. І воно буде спочатку на 3 км, потім на 5, на 10, на 30, а далі треба буде виконувати і проросійську норму, і відійдемо на всі 60. Це - катастрофічна ситуація, тому що Росія жодного разу не виконала нічого стосовно країни, яка стала жертвою її агресії ... Вони ніколи не дотримувалися жодних обіцянок. І це буде раніше чи пізніше військова катастрофа", - припустив Білецький.
Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що процес розведення військ в Петровському і Золотому на Луганщині може початися при дотриманні режиму припинення вогню впродовж семи днів.
Очевидець з Северодонецька в Шустряка.
"Захожу утром в маршрутку, в руках костыли, ноги - нет, и это видно всем...
Показываю удостоверение и прохожу в салон, становлюсь, упершись бедром в кресло, берусь за поручень крепко рукой, ведь ехать мне долго.
Я не просил чтоб мне уступили место, я всегда захожу в маршрутку с мыслями о том, что я сильней их всех, моя совесть чиста, и я могу направить свой взор вперед, выжигая их совесть.
А, после я понимаю, нет! Я и есть их совесть!
Они прячут свой взгляд видя меня, пытаются не замечать меня, отворачиваются, в их головах мысли : лишь бы не я... А почему я? Пускай кто-то другой, я заплатил же за проезд.
Знаете, после получаса езды, даже если бы я упал от боли или усталости, я бы не сел рядом с такими людьми. Да, был такой момент когда начали уступать после того, что терял равновесие и падал. Но это в прошлом, теперь я сильней их всех.
Если вы когда-либо встретитесь с такими проблемами в очередях в банк, магазин, в маршрутке или метро, помните братья по несчастью: будьте гордыми, будьте сильными, вы лучше их, вы сильней, вы их совесть. Они должны опускать глаза при виде своей совести, понимая что не пошли на войну, а вы сделали это, и теперь стоите перед ними."...
И куда он собирается отводить украинскую армию? В поле? Куда? Пусть Моника, поедет туда сам и посмотрит лично и не нужно его держать за руки, *бедного*)
Порошенко ездил, аот пусть и Моника поедет и посмотрит на украинскую землю!
Сколько можно издеваться над нашими войсками?