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 Політика України, За кордоном
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Все про:армія РФ (2001) Крим (7541) ПВО (76) Севастополь (202)

 Окупанти планують побудувати в Криму новий радар системи попередження про ракетний напад

Окупанти планують побудувати в Севастополі радіолокаційну станцію "Воронеж-М" системи попередження про ракетний напад.

Про це повідомив заступник командувача Космічними військами РФ Ігор Морозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Будуються станції під Мурманськом і Воркутою. Термін готовності - 2022 рік. Ще одна потужна РЛС буде побудована в Севастополі в 2024 році", - сказав Морозов.

За даними Інтерфаксу будівництво РЛС планується почати в районі Севастополя в 2019 році, на місці дислокації РЛС "Дніпро".

РЛС "Воронеж-М" - російська надгоризонтна радіолокаційна станція системи попередження про ракетний напад. Радар здатний виявляти космічні та аеродинамічні об'єкти, зокрема балістичні та крилаті ракети.

Читайте також: Для нас залишаються викликом російські повітряно-космічні сили. Пропозиція створити єдину систему ППО від Балтійського до Чорного моря залишилася без відповіді партнерів, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152243
 
 
 Топ коментарі
 
Ватостополю лишнее излучение не повредит.
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а шоб радар не уничтожил супостат, впереди него, днём и ночью, в дождь и в мороз, зимой и летом, на постоянной основе будут стоять посиневшие бабы с детьми )
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Вспомнился старый-добрый анекдот...
Выходит грязный, небритый, худючий чувак в фуфайке на опушку и встречает бабку...
Чувак:
- А шо, бабуля, немцы в деревне есть?
Бабка:
- Ты шо, милок, война уж как 50 лет назад закончилась..
Чувак:
- От блин... А я до сих пор поезда под откос пускаю...
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и это правильно, ибо Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly
Пусть сбивают на здоровье Оккупанты планируют построить в Крыму новый радар системы предупреждения о ракетном нападении - Цензор.НЕТ 2159
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Пусть строят, если некуда денег девать.
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Меня интересует не то, как они его будут строить, а как будут разбирать, когда придется ехать домой, в Россию.
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Как, как... По старой рюзькой традиции - пропьют
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быстро построят - быстро развалится,

в кацапском строительстве всегда есть своя рукожопская дырка в корпусе как на мкс.
долго будут строить? - к концу строительства ето уже будет артифакт,
но с той же дыркой в корпусе.радует кацапское рукожопое постоянство...
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крым - курорт и здравница!
приезжайте - вас новым СВЧ радаром отрадарят...
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нахер там никто путену не сдался.
крым для петуна это военная база и не более.
ну своих военных пенсионеров поддерживать, чтобы голосовали за него - это понятно
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Я не знаю как насчёт Воронежа, но Севердвинск уже отбомбили и РЛС не помогла.
https://durdom.in.ua/ru/main/video/video_id/14.phtml
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/// (ой шалит "третья сила"... ой шалит))))
В Керченском проливе рядом с одной из опор Керченского моста обнаружили три авиационные бомбы и гранату. Об этом сообщает близкий к российским властям полуострова сайт «Крыминформ» со ссылкой на управление МЧС России в Крыму.

По данным спасателей, 3 октября были обезврежены взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны: две авиационные бомбы весом 10 кг (АО-10), одна авиационная бомба весом 2,5 кг (AO-2,5) и одна граната Ф-1.
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Вспомнился старый-добрый анекдот...
Выходит грязный, небритый, худючий чувак в фуфайке на опушку и встречает бабку...
Чувак:
- А шо, бабуля, немцы в деревне есть?
Бабка:
- Ты шо, милок, война уж как 50 лет назад закончилась..
Чувак:
- От блин... А я до сих пор поезда под откос пускаю...
 показати весь коментар
 
 
а шоб радар не уничтожил супостат, впереди него, днём и ночью, в дождь и в мороз, зимой и летом, на постоянной основе будут стоять посиневшие бабы с детьми )
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три ракетных бригады малой дальности (до 2500 км) заставят задуматься о атаке на Украину.
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ага, буде рузькаязічное население ракетами захіщать, "на" Україне
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Радар - штука полезная. Стройте, ватностопольцам панравицца, они и так уже без пляжей остались. Камни с неба же должны бить больно и прямо в темячко.
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но если развернуть и посмотреть...это будет на 7000 км видение..
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а воопще какая у него диаграмма и куда зрет будет знает хто ?
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