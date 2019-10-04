 Окупанти планують побудувати в Криму новий радар системи попередження про ракетний напад

Про це повідомив заступник командувача Космічними військами РФ Ігор Морозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Будуються станції під Мурманськом і Воркутою. Термін готовності - 2022 рік. Ще одна потужна РЛС буде побудована в Севастополі в 2024 році", - сказав Морозов.
За даними Інтерфаксу будівництво РЛС планується почати в районі Севастополя в 2019 році, на місці дислокації РЛС "Дніпро".
РЛС "Воронеж-М" - російська надгоризонтна радіолокаційна станція системи попередження про ракетний напад. Радар здатний виявляти космічні та аеродинамічні об'єкти, зокрема балістичні та крилаті ракети.
Пусть сбивают на здоровье
в кацапском строительстве всегда есть своя рукожопская дырка в корпусе как на мкс.
долго будут строить? - к концу строительства ето уже будет артифакт,
но с той же дыркой в корпусе.радует кацапское рукожопое постоянство...
приезжайте - вас новым СВЧ радаром отрадарят...
крым для петуна это военная база и не более.
ну своих военных пенсионеров поддерживать, чтобы голосовали за него - это понятно
https://durdom.in.ua/ru/main/video/video_id/14.phtml
В Керченском проливе рядом с одной из опор Керченского моста обнаружили три авиационные бомбы и гранату. Об этом сообщает близкий к российским властям полуострова сайт «Крыминформ» со ссылкой на управление МЧС России в Крыму.
По данным спасателей, 3 октября были обезврежены взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны: две авиационные бомбы весом 10 кг (АО-10), одна авиационная бомба весом 2,5 кг (AO-2,5) и одна граната Ф-1.
Выходит грязный, небритый, худючий чувак в фуфайке на опушку и встречает бабку...
Чувак:
- А шо, бабуля, немцы в деревне есть?
Бабка:
- Ты шо, милок, война уж как 50 лет назад закончилась..
Чувак:
- От блин... А я до сих пор поезда под откос пускаю...