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Все про:Білецький (102) операція Об'єднаних сил (1630) Золоте (17) Станиця Луганська (77)

 "Люди глибоко шоковані, що за кожен метр землі, за який платили кров'ю, їм тепер кажуть просто відійти", - Білецький про розведення військ

Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький каже, що плани з розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському не зустрічають розуміння у військовослужбовців на місцях.

Про це Білецький заявив в ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю настрої в бригадах і можу говорити про них відверто. Люди глибоко не те що не сприймають - люди глибоко шоковані, що за кожен метр землі, за який платили кров'ю, їм тепер кажуть просто відійти. Просто - забирайтеся геть, це нічого не коштувало абсолютно", - заявив Білецький.

За словами лідера "Національного корпусу", про свою долю переживають жителі Золотого - одного з населених пунктів, в яких заплановано розведення сил. Настрої там Білецький охарактеризував як "абсолютно панічні".

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"Золоте - одне з небагатьох СМТ, яке прямо підтримувало українських військових. Там живе велика кількість людей, які служать у бригадах. Вони шоковані. Вони не знають, куди їм подітися. Вони розуміють, що Україна просто їх залишає", - заявив політик.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що процес розведення військ в Петровському і Золотому на Луганщині може початися при дотриманні режиму припинення вогню впродовж семи днів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152240
 
   
 Топ коментарі
 
сука это билецкий.. смотрю он-лайн.. гнилой он человечек... шкура
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поясню - не за это его высказывание. он работает по принципу гебельса. 20 % правильных вещей и 80 % гноя на пороха. в глаза. и как не парализует...
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При том, что они являются фундаментом?
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порох подписал минские . что бы остановить кацапов . он их не выполнял . он делал так . что за эти минские европа обвиняла рашу в невыполнении договора . теперь гений пришёл и сдал всё . что можно . а зебилы кричат . что порох виноват не ну как можно быть такими даунами . или просто кацапами **** сдают Украину . солдат отводят в поле на невыгодные позиции . отдают стратегические высоты оркам . предают тех же жителей Золотого и кто то ещё оправдывает зепрезедента . что это порох пять лет назад был виноват . **** слов не хватает
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Порохатый свино-барыга навесил на шею Украины обязательства перед Европой и думал, что удастся косить под дурачка бесконечно и пропетлять? Ну что сказать, гений и дипломат от бога просто. Теперь его дебиловатую позицию с заморозкой конфликта вынуждены решать другие люди, при том, что обязательства решать он брал на себя.

А ******* еще корчат из себя дегенератов, как будто не Хряк постоянно рассказывал, что альтернатывы Мынську нэма и он собирается имплементировать формулу того самого Штайнмайера, от одного слова которого у ****** начинается диарея.
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Якось смішно - страждати за втрачені метри відвойованої землі, якщо ззаду ту землю втрачаєш. Головнокомандуючи хоче міра, і в голові в нього тільки руській мір. Тож для нього що з тої лінії фронту, що з цієї - ворогів нема - від Карпат до самої Камчатки - руський дух Зеленського звучить. Чи ви думаєте, може, що він чекає, що як російські війська відведуть, то він стрімко поверне армію й займе Донбас?
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"Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск
утырок ты, бэлэцкий(((
ты, и такие, как ты своими истериками усадили эту власть на трон(((
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У этого Билецкого, вместе с Ярошом Тягнибоком и Кошулинским на выборах 2%, меньше даже чем даже у Шария.
И он тт за всю нацию вещает что правильно и как надо делать.
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не хвилюйтесь , якщо щось буде не так , то Зеленський з Богданом візьмуть автомати і відвоюють все назад.
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Замечательно,что вам это не безразлично.Так будьте в этом глазами ,ушами и языком народа.Если сепары не отходят,говорите об этом народу,выступайте на телеканалах,кто против???
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А коли чотири роки тому угоди про те развєдєніє лахов підписували у Мінську, люди шокованими не були, чи про це тоді "ніхто не думав"? Може "не знав"?
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