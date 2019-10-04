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Все про:Білецький (104) операція Об'єднаних сил (1630) Золоте (19) Станиця Луганська (77)

 "Люди глибоко шоковані, що за кожен метр землі, за який платили кров'ю, їм тепер говорять просто відійти", - Білецький про розведення військ

Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький каже, що плани з розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському не зустрічають розуміння у військовослужбовців на місцях.

Про це Білецький заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю настрої в бригадах і можу говорити про них відверто. Люди глибоко не те що не сприймають - люди глибоко шоковані, що за кожен метр землі, за який платили кров'ю, їм тепер говорять просто відійти. Просто - забирайтеся геть, це нічого не вартувало абсолютно", - заявив Білецький.

За словами лідера "Національного корпусу", про свою долю переживають жителі Золотого - одного з населених пунктів, в яких заплановано розведення сил. Настрої там Білецький охарактеризував як "абсолютно панічні".

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"Золоте - одне з небагатьох СМТ, яке прямо підтримувало українських військових. Там живе велика кількість людей, які служать у бригадах. Вони шоковані. Вони не знають, куди їм діватися. Вони розуміють, що Україна просто їх залишає", - заявив політик.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що процес розведення військ в Петровському і Золотому на Луганщині може початися при дотриманні режиму припинення вогню впродовж семи днів.

Читайте також: "Розведенням військ ми збільшуємо "сіру зону", в якій можуть працювати і диверсійні групи, і снайпери", - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152240
 
 
 Топ коментарі
 
сука это билецкий.. смотрю он-лайн.. гнилой он человечек... шкура
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поясню - не за это его высказывание. он работает по принципу гебельса. 20 % правильных вещей и 80 % гноя на пороха. в глаза. и как не парализует...
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Ровно столько, сколько этой "собаке" позволим нам не давать нормально жить "Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск - Цензор.НЕТ 7230
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а когда вы жили нормально, когда шли бои или постоянные массовые обстрелы?
Впервые президентом стал человек, который хочет, чтобы вы жили нормально.
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****** приступил и врет , призывает не шукаты ворогив , вот жеж говно .Теперь он должен в честь мира с Шустрым сделать ему , то что любит делать Ляшко губами Тогда Савик простит , за кидок . а потом отли ать тарелку Михо .
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про генералов - хз, пруфов нет.
немало отловили и посадили гадонов из сбу.
где пруфы про экономику?
"Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск - Цензор.НЕТ 7299
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нормальный чел заметит рост с 2015 года
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Власть должна воровать чтобы путлер не напал (с) Волох, знатный шоколадный лизун.
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ну так теперь же не воруют, зеленский гарантирует?
результаты где? в формуле штайнмаера?
в обещаниях премьера?
пока только обещания
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А нам всё время только и обещали, начиная от "нынешнее поколение уж точно будет жить при социализме" и заканчивая "Дешевой колбасы не будет". Надо брать этих демагогов-обещунов за абрикосы и заставлять работать.
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ну заставляйте, кто вам мешает?
но 73% купились именно на медиа-проект и обещания голобородько.
к сожалению голобородько это далеко не зеленский
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Что значит заставляйте?Всем вместе надо, не делясь на зебилов и пороботов. Страна одна на всех.
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А ви забули, що дешева ковбаса буває лише з людського м'яса?
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Вот это савик,только что мокнул хряка на свободе слова,показали минские соглашения и кто их подписал "Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск - Цензор.НЕТ 3726Шах и мат порохне.Респект.
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тебя опять мокнуть вафел? нет под тем списком подписи порошенко. поспорим?
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Чучело,спорь с тебе подобным,тебе уже показали куда и как идти.
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а ты смелый дебил
ну расскажи что там савик сделал и как "макнул" и кого?
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Иди у админа поплачь)))
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опа. а теперь покажи когда я последний раз "плакался" на вас зебуинов на СФ. давай. ты же отвечаешь за свои слова. вперед. я жду дешевка.
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ото стули пельку и помовч... расправил крылья петух зеленый.. ты смотри...
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тобі не набридло , козлорилий ? ... ну , не пройшов ваш ***** в прези і вся його будка розвалилася - змирись з цим і вже заспокойся ! ..))
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Білецький тобі давно треба було вирішити чи розумний чи красивий. А то якісь метаморфози незрозумілі - нац.дружини так завзято прокладали шмарклі шлях на вершину і чомусь не думали головою що він країну профукає за пару місяців. Так що тепер не..й триндіти.
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Зато никто "не ворует", да и борьба с коррупцией "идет полным ходом" ибо Аваков как боролся при Порохе, так и продолжает при Зе.
"Огромное спасибо" нацкорпусу шо "открыл" нам глаза!!! По сути, именно нацкорпус на выборах сыграл на Россию!
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Головне баригів убрали від корита і рюкзаков залишився, а суверенітет то вже такоє
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😁
А что про оплату удалили? Жаль
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Ну канєшно,це ж військова таємниця,як путч готовится
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А прикинь те дурни кто туда бесплатно поперся узнают что рядом стоят за деньги 😁
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Отам коли петя був у гонтаревої в Лондоні,на фото з колясочницею,у нього позбивані пальці заклєні пластирем,воно видно.Не знаю правда чи ні,але читав,шо коли перед цим збирали баранів під ОП,виділили гроші бірюкову на оплату.Овець прийшло мало,вияснили,шо пенікс приникав до 10 тищ дол і петя йому зарядив
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Очень похоже на правду
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При том, что они являются фундаментом?
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порох подписал минские . что бы остановить кацапов . он их не выполнял . он делал так . что за эти минские европа обвиняла рашу в невыполнении договора . теперь гений пришёл и сдал всё . что можно . а зебилы кричат . что порох виноват не ну как можно быть такими даунами . или просто кацапами **** сдают Украину . солдат отводят в поле на невыгодные позиции . отдают стратегические высоты оркам . предают тех же жителей Золотого и кто то ещё оправдывает зепрезедента . что это порох пять лет назад был виноват . **** слов не хватает
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Порохатый свино-барыга навесил на шею Украины обязательства перед Европой и думал, что удастся косить под дурачка бесконечно и пропетлять? Ну что сказать, гений и дипломат от бога просто. Теперь его дебиловатую позицию с заморозкой конфликта вынуждены решать другие люди, при том, что обязательства решать он брал на себя.

А ******* еще корчат из себя дегенератов, как будто не Хряк постоянно рассказывал, что альтернатывы Мынську нэма и он собирается имплементировать формулу того самого Штайнмайера, от одного слова которого у ****** начинается диарея.
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При том, что они являются фундаментом?

Ти реально такий ідіот?
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Не нравится, когда вас мордой тыкают в дерьмо вашего свино-вождя? Понимаю. Но привыкай, *********
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Якось смішно - страждати за втрачені метри відвойованої землі, якщо ззаду ту землю втрачаєш. Головнокомандуючи хоче міра, і в голові в нього тільки руській мір. Тож для нього що з тої лінії фронту, що з цієї - ворогів нема - від Карпат до самої Камчатки - руський дух Зеленського звучить. Чи ви думаєте, може, що він чекає, що як російські війська відведуть, то він стрімко поверне армію й займе Донбас?
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"Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск
утырок ты, бэлэцкий(((
ты, и такие, как ты своими истериками усадили эту власть на трон(((
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У этого Билецкого, вместе с Ярошом Тягнибоком и Кошулинским на выборах 2%, меньше даже чем даже у Шария.
И он тт за всю нацию вещает что правильно и как надо делать.
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не хвилюйтесь , якщо щось буде не так , то Зеленський з Богданом візьмуть автомати і відвоюють все назад.
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Замечательно,что вам это не безразлично.Так будьте в этом глазами ,ушами и языком народа.Если сепары не отходят,говорите об этом народу,выступайте на телеканалах,кто против???
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А коли чотири роки тому угоди про те развєдєніє лахов підписували у Мінську, люди шокованими не були, чи про це тоді "ніхто не думав"? Може "не знав"?
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Відколи Білецький став політиком ? В сатті написали- "заявив політик " Тітушка він , а не політик .
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