 "Люди глибоко шоковані, що за кожен метр землі, за який платили кров'ю, їм тепер говорять просто відійти", - Білецький про розведення військ

Про це Білецький заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю настрої в бригадах і можу говорити про них відверто. Люди глибоко не те що не сприймають - люди глибоко шоковані, що за кожен метр землі, за який платили кров'ю, їм тепер говорять просто відійти. Просто - забирайтеся геть, це нічого не вартувало абсолютно", - заявив Білецький.

За словами лідера "Національного корпусу", про свою долю переживають жителі Золотого - одного з населених пунктів, в яких заплановано розведення сил. Настрої там Білецький охарактеризував як "абсолютно панічні".

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"Золоте - одне з небагатьох СМТ, яке прямо підтримувало українських військових. Там живе велика кількість людей, які служать у бригадах. Вони шоковані. Вони не знають, куди їм діватися. Вони розуміють, що Україна просто їх залишає", - заявив політик.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що процес розведення військ в Петровському і Золотому на Луганщині може початися при дотриманні режиму припинення вогню впродовж семи днів.

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