 За останні 2 тижні надійшло понад 1,7 тис. звернень про корупцію, іноді скаржаться на життєві обставини і сусідів, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Понад 960 повідомлень надійшли телефоном, більш ніж 360 - на електронну пошту і понад 370 - поштою (на папері).
Зазначається, що всі звернення належним чином зареєстрували, їм буде дана правова оцінка та направлено відповіді заявникам.
"На що скаржаться? Неналежне досудове розслідування, реалізація соціальних, трудових прав та законних інтересів, порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства, порушення законодавства при примусовому виконанні судових рішень, питання, пов'язані з незгодою з судовими рішеннями і порушенням норм матеріального та процесуального права при їх ухваленні", - розповіли в НАБУ.
У НАБУ зазначили, що бувають випадки, коли люди не інформують про конкретні факти корупції, але скаржаться на життєві обставини і сусідів.
У НАБУ підкреслили, що розслідування проводитиметься тільки за фактами, підслідним Бюро - злочини вчинені високопосадовцями, або якщо місцевій громаді чи інтересам держави завдано збитків на суму понад 960 тис. грн.
"Що стосується інших звернень, їх направлять в інші органи для розгляду в межах компетенції. Навіть за таких обставин НАБУ проінформує заявника про цей факт і повідомить, з яким органом варто надалі тримати зв'язок", - підкреслили в Бюро.
Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ: "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте".
"жена занaчку нашла и подмела" еще не было?
ждите - будет, бо ето тоже коррупция с тыркой пополам...
"В НАБУ отметили, что нередки случаи,
когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции,
но жалуются на жизненные обстоятельства и соседей"
а вы про шо? ))
Про это)))Наверное эпоха зубожиння и правда тю-тю)))
За сим остаюсь
за ранее невежа вообщем что бы
за ранее невежа вообщем что бы"
Да что ты в самом деле, что дар речи отнимает, как будто героина перебрал , если обидел тебя и ты так считаешь затру, комент, у меня нет к тебе зла и каких либо претензий ,тем более что я не выбирал зе, просто ты сильно обобщаешь ,а так не правильно будет
https://www.youtube.com/watch?v=IPFToXAWXRI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zz4jfU6FRmlucFs64ign8UzViu9s5pesc8lf1rbZXLbE8mKwlueoZktI