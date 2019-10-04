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Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2127) корупція (2588) звернення (92) Правоохоронні органи (198)

 За останні 2 тижні надійшло понад 1,7 тис. звернень про корупцію, іноді скаржаться на життєві обставини і сусідів, - НАБУ

До Національного антикорупційного бюро за останні два тижні надійшло понад 1,7 тис. звернень громадян про корупцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Понад 960 повідомлень надійшли телефоном, більш ніж 360 - на електронну пошту і понад 370 - поштою (на папері).

Зазначається, що всі звернення належним чином зареєстрували, їм буде дана правова оцінка та направлено відповіді заявникам.

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"На що скаржаться? Неналежне досудове розслідування, реалізація соціальних, трудових прав та законних інтересів, порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства, порушення законодавства при примусовому виконанні судових рішень, питання, пов'язані з незгодою з судовими рішеннями і порушенням норм матеріального та процесуального права при їх ухваленні", - розповіли в НАБУ.

У НАБУ зазначили, що бувають випадки, коли люди не інформують про конкретні факти корупції, але скаржаться на життєві обставини і сусідів.

У НАБУ підкреслили, що розслідування проводитиметься тільки за фактами, підслідним Бюро - злочини вчинені високопосадовцями, або якщо місцевій громаді чи інтересам держави завдано збитків на суму понад 960 тис. грн.

"Що стосується інших звернень, їх направлять в інші органи для розгляду в межах компетенції. Навіть за таких обставин НАБУ проінформує заявника про цей факт і повідомить, з яким органом варто надалі тримати зв'язок", - підкреслили в Бюро.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ: "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте".

За останні 2 тижні надійшло понад 1,7 тис. звернень про корупцію, іноді скаржаться на життєві обставини і сусідів, - НАБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152237
 
 
 Топ коментарі
 
какое было обращение президента, такие и жалобы.
"жена занaчку нашла и подмела" еще не было?
ждите - будет, бо ето тоже коррупция с тыркой пополам...
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Соседка заявила что завтра увольняется. Даже наклейку ;ЗЕ-+1; с забора отодрала.
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и такое есть, но мы вроде за разное пишем, не?
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Тебе почули,уже зачистили,одні хрестики,веди з ними тепер обговорення,бо сьогодні.щось мертвий штіль на форумі,чи пятниця-проказниця,чи порохоскот видохся за тиждень шатуна
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Это даже без моегоучастия случилось, трындец подкрался незаметно, аж удивился, что ответил "в никуда" За последние 2 недели поступило более 1,7 тыс. обращений о коррупции, иногда жалуются на жизненные обстоятельства и соседей, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9276
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государство должно заинтересовать граждан финансово.
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какое было обращение президента, такие и жалобы.
"жена занaчку нашла и подмела" еще не было?
ждите - будет, бо ето тоже коррупция с тыркой пополам...
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Нифига себе заначка, под миллион, на такую заначку люди себе квартиру могут купить.
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я от про ето писал
"В НАБУ отметили, что нередки случаи,
когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции,
но жалуются на жизненные обстоятельства и соседей"
а вы про шо? ))
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В НАБУ подчеркнули, что расследование будет проводиться только по фактам, подследственным Бюро - преступления совершенные высокопоставленными чиновниками, или если местной общине или интересам государства нанесен ущерб на сумму более 960 тыс. грн.



Про это)))Наверное эпоха зубожиння и правда тю-тю)))
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и такое есть, но мы вроде за разное пишем, не?
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Я просто удивился размерам заначки (буде таковая вообще имеется).
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Соседка заявила что завтра увольняется. Даже наклейку ;ЗЕ-+1; с забора отодрала.
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Работала лично на Зеленского?Ух, какая коварная.
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А шо там у маршрутках по телефону,та в парикмахерських,так як і раніше,всі порохоботи?
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это - генетика... плохой генотип...тяжкое наследие большевизма...или возрожденный большевизм? 73% недоделков, шо скажете, большевики...пархатые...
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лучше молчи...ой, молчи лучше...
За сим остаюсь

за ранее невежа вообщем что бы
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"За сим остаюсь

за ранее невежа вообщем что бы"

Да что ты в самом деле, что дар речи отнимает, как будто героина перебрал , если обидел тебя и ты так считаешь затру, комент, у меня нет к тебе зла и каких либо претензий ,тем более что я не выбирал зе, просто ты сильно обобщаешь ,а так не правильно будет
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карте - место, слово - закон... ты произнес...
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Да ты почти как Маяковский, какого года рождения будешь
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Правильно. Народный гнев против коррупционеров оправдан. Надеюсь, среди форумчан таких нет.
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Нет, но почему после того как уволили Супрун, химия платная?
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