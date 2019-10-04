EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 За кордоном
  4329  90
Все про:віза (214) Польща (1962) США (5571) безвізовий режим (793)

 США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters"

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у п'ятницю, що офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця Трамп заявив, що США дуже скоро запросять Польщу в програму візових винятків.

Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду в США з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.

Одна з умов включення країн у цю безвізову програму - відсоток відмов для в'їзду в США для громадян певної країни має бути менше 3%. Польща вже відповідає цьому показнику.

Читайте також: "Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152236
 
   
 Топ коментарі
 
Браво, Польша! Мои искренние поздравления!!!
 показати весь коментар
 
Звичайно, тільки відмов 40%. А так не проблема)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Браво, Польша! Мои искренние поздравления!!!
 показати весь коментар
 
 
чем больше поляков уедет, тем больше твоей семье рабочих мест, или шо я не пойму, че ты радуешься)))
 показати весь коментар
 
 
тебя поляки нагибают, памятники твоих дедов рушат, избивают соотечественников, а ты радуешься, чему?
 показати весь коментар
 
 
Ніби й так,але ж на танках не приїжджають ,не розказують як тобі жити "правільна",не навязують свій "польскій мірь",і язиг!
На відміну від різних "братьєв-підоРосовь". США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 1125
 показати весь коментар
 
 
Граждане Чехии - с 2007 года ездят в США без виз...
 показати весь коментар
 
 
...и вообще Польша была единственной страной Шенгеской зоны,
граждане которой ездили в США по визам...
 показати весь коментар
 
 
не понял просто такой радости. не думаю что поляки так радуются за наши победы. они привыкли видеть нас в позе, в которую нас обратно возвращают.
 показати весь коментар
 
Мокшанин, ты уже по-своему, по-кацапски читать разучился? Им дают 90-дневный безвиз, а не рабочую эмиграцию. Имея право официально работать где угодно в ЕС, думаешь все желающие поляки еще не уехали и ждут безвиз с Америкой?
 показати весь коментар
 
Круто Польша ! Поздравляем вас ! Нам этого не светит .
 показати весь коментар
 
 
С зеБЕНЕЙ наврядли, он хочет дружит с рф и Беларусью.
 показати весь коментар
 
 
С Беларусью надо . хотя- бы назло Путлеру . Шура Лука . сам петляет меж струек .А с Парашей , поглядим , если мы имеем хоть немного горлости .то не позволим сдвать наши инетресы, а нет то значит пустомели .
кста сейчас Хрячек у Шустрого брешет . сдружил их Гудок опять .
 показати весь коментар
 
 
Отримати 10-ти річну візу до США в Києві - ніколи не було проблемою..
 показати весь коментар
 
Звичайно, тільки відмов 40%. А так не проблема)))
 показати весь коментар
 
 
Готуйте правильно документи, думайте про що говорите на співбесіді - відмов не буде.. Я свою 10-ти річку в 2013 році отримав з першого заходу..
 показати весь коментар
 
 
Фигня... Там еще играет роль на какого клерка попадешь.
 показати весь коментар
 
 
Це 100% ! Іноді, таке враження, що вони домовляються на початку робочого дня - сьогодні відмовляємо всім у кого прізвище починається на літеру "М", або всім з карими очима.
 показати весь коментар
 
а якщо в мене немае авто нерухомости знімаю квартиру наприклад але є трохи заощаджень і я повинен бути особисто та розказувати що я там по туризму як ви думаете дадуть чи ні? а для литовців і зараз вже поляків взяв квиток ну звичайно гроші і все welcome якщо ти не в розшукі звісно і нічого не порушував пропустять
 показати весь коментар
 
 
100% не дадут. большая вероятность,что вы там останетесь,т.к нечего терять.
 показати весь коментар
 
 
ну так вот если так думать тогда зачем говорить что тут такого виза документы правильно подал и все дадут а я например и не думал там оставатся в сша а меня например не пустят тоже самое с европой у меня знакомая ездила с тетей которая безработная дочь заплтила за ее в автобусный тур были накопление наличными по европе безвиз поехала а когда дочь работала не могла подать на визу так как на работе низкая зп а давали в конверте и потвердить на работе не хотели что она действительно такая то работает и счета в банке для подачи распечатка за пол года движения денег не было были у нее наличные-а вы спрашиваете в чем проблема докум правилно и шенген-а кацапы с ума сходили акцентируя вот вам хохлам 35 евро жалко а нам нет-безвиз это свобода -я не должен американскому или европейскому дяди доказывать унижатся что я там не останусь-а безвиз сел и полетел
 показати весь коментар
 
 
тот же аргумент орали ватники в рашке.. "получить визу в ЕС - не проблема!".. А потом на пену исходили. когда украинцы стали ездить в ЕС - без заморочек с визами...
 показати весь коментар
 
 
в ЕС - это хорошо. Но в американских визах даже сейчас кацапам отказывают в разы реже, чем нам.
 показати весь коментар
 
ага скабеева акцентируя развалили страну свою за безвиз и за 35 евро но нужно все равно скабеева гавкала справка приглашение сума в сутки 50 евро и тд то есть делала обесценивание этого успеха Украины на практике скажу Италия Франция Испания пофигисты всех пропускают молча штамп ставят ни слова и велком а скандинавия нидерланды германия спрашивали меня с чистым паспортом цель визита я сказал туризм по английски и как долго назвал и все не проверяли отель доплнит вопросов не было то есть на практике никто не спрашивает отель деньги показать-возможно более детально если автобусом поляки укр границу так как много заробитчан а самолетом без проблем причем не только у меня
 показати весь коментар
 
И раньше заворачивали немало, а с приходом Трампа пришло указание сверху - заворачивать еще больше. Сейчас не редки случаи, когда даже человек по работе едет от солидной компании и компания все обеспечивает/оплачивает - дают отказы, либо вместо 10-летней визы дают на год. Такого раньше вообще не видел. Ну и всегда заворачивали тех у кого мало собственности тут и девушек с планами на замужество. И никакие подготовки документов не помогут. Есть знакомая, которой уже 3 раза отказали, опытные конторы подготавливали, но пролет.
 показати весь коментар
 
 
вот вот обидно когда обычный студент с голой жопой с Литвы или Венгрии свободно летит в сша так как безвиз а мы как 3 сорта унижатся доказывать
 показати весь коментар
 
Дело не в Трампе. Молодой, красивой и одинокой девушке и раньше было сложно получить визу в Штаты. Дело в том, шо у америкосов страшные жирные бабы, за очень редким исключением. А вот среди украинок - всё наоборот. Поэтому для украинки найти там себе мужика и выйти замуж - не проблема вообще. Вот и отказывают по этой причине. Слишком многие уехали и остались.
 показати весь коментар
 
в 13-м году и процент отказов был куда меньше... Я тоже тогда получал, тоже на 10 лет выдали.

Только вот подход у американских консулов скорее неформальный - твои документы их обычно не интересуют, 99% у тебя их смотреть не будут. Потому как они в курсе, шо в Украине можно нарисовать любую справку - о доходах, собственности и т.д. Если ты не имеешь высоко оплачиваемой стабильной работы - визы тебе не видать как своих ушей. И даже если ты сделаешь себе красивую справку с доходом 100500 гривень - тебе не поверят. Потому как такие доходы должны подтверждаться в первую очередь туристическими поездками в далёкие дорогие страны (то есть не Польша, не Турция и не рашка).
 показати весь коментар
 
Я отримував і отримав не туристичну, а бізнес візу.. Ніяких проблем не було.. Сам дивувався потім... Отримати наступну візу , після закінчення терміну нині діючої - після трьох перетинів кордону США - не бачу ніяких проблем..
 показати весь коментар
 
 
ты уже запарил со своей ошибкой выжившего. А я однажды с 20 метров мячом попал в баскетбольное кольцо. Внимание вопрос, теперь я должен на полном серьезе утверждать что любой с легкостью попадет с 20 метров в баскетбольное кольцо?
 показати весь коментар
 
 
шо за бизнес виза, какой тип ? На ней написан ? Если В1/В2 - то это та же туристическая (хотя она подходит и для поездок по бизнесу) - у меня такая же
 показати весь коментар
 
блин я работаю преводчиком но зп в конверте(очень хорошая)а официально получ 6000 всего грн до безвиза шенген не мог подать так как нужно с работы справка движение денег за пол года а уменя нал но справок не собрал бы а теперь в европу без проблем в сша не дадут так как квартиры нет но я снимаю в центре сам с Днепра обеспеченый авта тож нет в сша охота туризм вот и тупик деньги то есть но не докажеш а какой то безработный с Литвы или Венгрии если есть накопление или кто то спонсировал например взял билет в сша и полетел без проблем-обидно
 показати весь коментар
 
Если хочешь поехать в Штаты, есть старая проверенная схема, срабатывает почти всегда. Если доходы позволяют, поезди по дальним странам - например Мексика, ЮАР, Сингапур, Индонезия. Хотя бы года два-три. Европа не прокатит (они в курсе про безвиз и лоукостеров). Далее - смело подаешь на американскую визу, и тебе её одобрят, с очень большой долей вероятности.

Зарплату, кстати, надо указывать в анкете всю какая есть - никаких справок у тебя не спросят. Они знают, шо ты им нарисуешь любую справку при необходимости. А подтверждением твоего дохода будут именно далёкие туристические поездки. Они этому верят, в отличие от справок. До твоей квартиры им тем более никакого дела нет - сами америкосы по большей части живут в съёмных
 показати весь коментар
 
Еще какая проблема... Клерку в посольстве легче отказать, чем дать визу украинцу.
 показати весь коментар
 
 
Такое.. надо бы и нам, украинцам, визы отменить на 90 дней...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну нам такое еще долго светить не будет. Зато в Историю Моника Зелински уже вошла. Вот такие дела....
 показати весь коментар
 
 
а почему.. наши друзья-американцы за визы не платят..Давайте изымать с них 100 баксов по прилету за визу..Деньги для них небольшие..
 показати весь коментар
 
для американцев безвиз вообще в ЕС И Украину
 показати весь коментар
 
так отож.. а мы им, так понимаю, платим и немало .. и бритам тоже ..несправедливо..мы же беднее за американцев и бритов..
 показати весь коментар
 
так если б это деньги то были за визу только то фигня а то куча документов нереальных недвижимость жирная работа авто счета в банке
 показати весь коментар
 
От народ,вибрали колись простого електрика в Президенти,а не досвідченного прохвесіонала,як ми 28 років вибирали і тепер живуть як люди
 показати весь коментар
 
 
Егеж. Український народ вперше сплохував, коли не вибрав Чорновола.
 показати весь коментар
 
 
Ну да,саме з того все і почалося,спочатку партійна номенклатура грабувала.потім підключились комсомольці
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Верните Петю, он пообещает и украинцам не хуже
 показати весь коментар
 
 
Только вот не надо рассказывать про этого агента КГБ.
Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил подлинность документов, указывающих на то, что экс-президент Польши и лидер профсоюзного движения "Солидарность" Лех Валенса был тайным осведомителем госбезопасности ПНР. Об этом объявил на пресс-конференции в Институте национальной памяти (ИНП) Польши прокурор Анджей Позорский.
 показати весь коментар
 
 
В ті часи всі були агентами КГБ.Коли відкриють та оприлюднять може колись про наших освідомітєлєй,то буде великий сюрприз.
Наші всі 4 прези агенти,ну і що?
Головне не ким він був,а що зробив для країни,для її старту у велике майбутнє.
 показати весь коментар
 
 
Кучма був точно агентом. Якщо Чорновола прибрали. Та й з Гонгадзе все овіяно туманом.
Ще того рудого таргана і поховають як героя підписанта України...
 показати весь коментар
 
 
Послужной список вашего электрика(за много лет): 154 доноса, 17 расписок о получении денежного вознаграждения "за особо ценные сведение". Стукач он и в Африке стукач.
 показати весь коментар
 
Його вибрали в 1990 році,а ці розписки та доноси були в 70-х,це одне,а по друге його тодішній суперник,ярузельський здаєтся,був не донощиком,а мабуть штатним сексотом.
Та й взагалі мова куди Польща стартонула при ньому,а не про його минуле
 показати весь коментар
 
не в электричестве дело
там весь народ по воскресеньям в костелах молится
" а у нас як барани" (цитата)
 показати весь коментар
 
 
Я радий за поляків. І як добре що кацапів зараз давить велика жаба.
Завжди насолоджуюся у Польщі повною відсутністю російської на вулицях і у медіапросторі.
Всі хто хоче кращого життя для своїх нащадків повинен забути російську мову для початку.
 показати весь коментар
 
 
Вітаю. До того ж українці-заробітчани, які стали громадянами Польщі зможуть без проблем поїхати до США. США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 8676
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Поляки и в США брекзит устроят,советуюсь,как правильно назвать.
 показати весь коментар
 
для Украины это прекрасная новость и перспектива.
 показати весь коментар
 
 
Теперь польские сантехники будут осваивать Новый Свет. В ЕС и Британии появятся вакансии для рабочих из других стран. Это гуд!
 показати весь коментар
 
 
туризм, бизнес, а не работа (если нет договора тогда нужна рабочая виза)точно как в ес споймают вообще на 10 лет запрет втулят
 показати весь коментар
 
 
А Дуда будет ленточки перерезать и в камуфляже рассказывать что это его потужна перемога?
 показати весь коментар
 
 
В Польше и вне её все Поляки патриоты своей страны!!!
 показати весь коментар
 
 
Упс... Це ше половина заробітчан, які стануть в чергу за польським громадянством....

Зелебобіки....Не за Донбасс, Штанмаєра і велику геополітику з Путіном потрібно дбати.... а про власну пісочницю.... Укріплюйте армію, розбудовуйте економіку, піднімайте рівень життя українців...... ***** з тим Донбассом і з тими русскіми.......
 показати весь коментар
 
Замечательная новость!
Нам бы такую))
У меня виза через два года заканчивается.
Давайте, зелененькие, пусть кацев порвёт от зависти, договаривайтесь про безвиз для Украины !
 показати весь коментар
 
 
Будут реформы и повысится уровень жизни - все будет ✌🏻
 показати весь коментар
 
 
Договорятся. С Северной Кореей и Венесуэллой. США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 1241
 показати весь коментар
 
 
Не путай ваш мордор с Украиной
Это ваши неизменные партнеры и друзья
 показати весь коментар
 
 
Судя по политике Зеленского- ты глубоко заблуждаешься.
 показати весь коментар
 
 
Тоже мне достижение, можно подумать поляки только об этом и мечтают, как поехать в США.
 показати весь коментар
 
Класс! Поздравляю братьев-поляков!!!
Порох нам успел только безвиз сделать, спасибо ему большое за это. Жалко, что зелёный лохторат оказался неблагодарным, но при этом пользуется безвизом с большим удовольствием, знаю таких, которые уже даже успели привыкнуть к такому удовольствию. Сели в машинку и поехали в Италию, Францию или Германию. Но, голосовали - абы не Порох.
 показати весь коментар
 
 
НЕ ЗАБЫЛА ЕМУ СРАКУ ВЫЛИЗАТЬ. МОЛОДЕЦ! США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 8311
 показати весь коментар
 
 
ЗЕБІЛКА - не ******** так руками,застудишся. 😎
 показати весь коментар
 
Ой вей, какие неблагодарные США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 6120 да, кстати, при этом вашем Пе я поехал заробитчанить в Польшу, при Зе-собираю помаленьку деньги на покупку квартиры. А теперь вопрос, почему Пе-курва? США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 6120
 показати весь коментар
 
 
Открой зенькі, задурок. Скоро кацапіи тебе з жінкой та дітьми вивезуть в ГУЛАГ чи Соловки, зебонат.
 показати весь коментар
 
долго шли поляки, но таки дошли до безвиза с США, почему долго, если не ошибаюсь, с своим паспортом гражданина Латвии уже так лет 10 навено можем ехать без виз Канада и США.
 показати весь коментар
 
 
Зачем так нагло врать. Гражданам Латвии как и Литвы и Эстонии виза в США нужна.
 показати весь коментар
 
 
НЕГРА, вам нужна а мы просто электронно пишем- еду в Америку и всё и чтоб тебя чучело утереть морду - на читаи - страны где гражданам Латвии не надо визы:

https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celo-drosi-2/10-atgadinajumi-veiksmigam-celojumam/valstis-uz-kuram-var-doties-bez-vizas-vai-ieprieks-sanemot-iecelosanas-atlauju
 показати весь коментар
 
Для таких безмозглых граждан Латвии как ты, посольство США в Латвии даже на русском языке сделало инструкцию о визах https://lv.usembassy.gov/ru/visas-ru/
10 лет он без визы в США может ага США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 7173
Постоянно тут украинцам на уши лапшу вешаешь гражданин?
 показати весь коментар
 
20 років вони засилали прохання про безвіз з US і нарешті то отримали ... Поздоровляю панi та панове !
 показати весь коментар
 
Поляки молодці: обігнали Португалію за рінем життя, за прогнозами за 5 років наздоженуть Італію, безвіз до США, з Україною нема що порівнювати обігнали на 50 років
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору