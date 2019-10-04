 США скасовують візи для громадян Польщі, - "Reuters"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця Трамп заявив, що США дуже скоро запросять Польщу в програму візових винятків.

Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду в США з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.

Одна з умов включення країн у цю безвізову програму - відсоток відмов для в'їзду в США для громадян певної країни має бути менше 3%. Польща вже відповідає цьому показнику.

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