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Все про:Лівія (50) Росія (20091) найманці РФ (884) ПВК_Вагнера (89)

 35 російських найманців з угруповання "Вагнера" ​​загинули від авіаудару в Лівії, - The Times

Пов'язані з Кремлем найманці воювали в Лівії на стороні самопроголошеного маршала Халіфі Хафтара. Москва користується війною, що триває в Лівії, намагаючись закріпитися в цій країні.

Російські найманці загинули у вересні під час атаки сил визнаного ООН уряду в Тріполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times. Але відомо про це стало тільки зараз.

Лівійські військові показали відео розбитих позицій, на якому видно особисті речі російських найманців. Серед них банківська картка на ім'я Вадима Бекшенєва. Він командував загоном "Вагнера". Бійців, поранених у результаті лівійського удару, відвезли в Росію. Серед них і Олександр Кузнєцов, якого Путін особисто нагородив у Кремлі в 2016 році, стверджує The Times.

За даними видання, росіяни підтримують у Лівії самопроголошеного маршала Халіфі Хафтара, який за часів режиму Муаммара Каддафі був військовим генералом. Джерело в уряді Великої Британії повідомило, що в Лівії перебувають сотні російських найманців, які забезпечують Хафтара артилерією, безпілотниками і логістичними можливостями.

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Росія заперечує будь-яке своє військове втручання в події в Лівії. Але загиблі на території цієї країни росіяни були бійцями групи "Вагнер", яку контролює заможний російський бізнесмен Євген Пригожин. Його також називають "особистим кухарем Володимира Путіна" через контракти з Кремлем щодо забезпечення харчування.

Видання пише, що російські найманці воюють на боці Хафтара, тому що той пообіцяв Кремлю контроль над лівійською нафтою, а також іншими природними ресурсами в обмін на підтримку. The Times також нагадує, що найманці з групи "Вагнера" брали участь у війні проти України, а також у російській операції на території Сирії. Кремль використовує їх у своїх військових авантюрах, щоб можна було все заперечувати і зменшити кількість офіційних жертв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152235
 
   
 Топ коментарі
 
Вечер становится веселее
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Ну вот ... Хорошая Новость, иду спать Спокойно
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А в балалалалайки траур, приспущений не рідний чорно-червоно-жовтий прапор
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35 российских наемников из группировки "Вагнера" погибли от авиаудара в Ливии... Надобраніч...
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Пастырь сейчас у Шустрого выступает все туда , Алиллуйя
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Турчинов молодець, слідуючий президент на дострокових виборах це він !
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Йому це нахрін не потрібно. Хотів би, то балотувався би в 2014 році. І був би обраний.
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у приватну військову компанію не беруть бомжів чи алкашів це підготовлені спецпризначенці, тому можна вважати що мінімум рота загинула каців у пустелі Лівії.
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Об этом написала "Медуза" пару дней назад. Ссылаясь на "собственные источники". Остальные просто это распостраняют. Так что может все это фейк.
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Якщо це правда, то скажу одне - дуже добре, але дуже мало!
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Вже не курви, то є вже біологічний матеріал. 35 российских наемников из группировки "Вагнера" погибли от авиаудара в Ливии, - The Times - Цензор.НЕТ 7389
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В Калифорнии в туалете ресторана был избит ногами посетитель - за красную бейсболку с лозунгом Трампа на русском языке 😂
Ну зачем вам надо было вмешиваться в выборы в США ?

http://www.newsru.co.il/world/03oct2019/hat444.html
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Ну хоть одна хорошая новость за последее время......
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Лично знакомый с погибшими собеседник «Медузы» утверждает, что информация о потерях поступила непосредственно с фронта: руководитель уральского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Максим Хлопин «созвонился с [находящимся в Ливии] командиром [ЧВК], на чьих глазах это произошло, и подтвердил имена: Артем Невьянцев [с позывным] "Халк" и "Беня" - Игнат Боричев. У "Бени" брат погиб в "личке" [личной охране] у "Бэтмена" [начальника штаба 4-й бригады Луганской народной республики Александра Беднова]».
Хлопин подтвердил «Медузе», что получил информацию о гибели Боричева и Невьянцева, и уточнил, что «[погибших] будет больше». Минобороны к моменту публикации не ответило на запрос «Медузы».
Екатеринбуржец Артем Невьянцев с позывным «Халк» упоминается на сайте «Миротворец»: согласно этим данным, Невьянцеву 38 лет, он ветеран второй чеченской кампании, на Донбассе с 2014 года был военным разведчиком, пулеметчиком и участвовал в штурмах. Когда Невьянцев уехал с юго-востока Украины, неизвестно, но во время своего присутствия на Донбассе россиянин состоял в подразделении «Казачий корпус» самопровозглашенной Донецкой народной республики и в батальоне «Степь». Собеседники «Медузы» называют «Степь» «казачьим подразделением», «Радио Свобода» упоминало, что так называлась одна из двух первых тактических групп в составе ЧВК «Вагнера».
Указанные на «Миротворце» страницы Невьянцева в социальных сетях закрыты, но сервис распознавания лиц FindClone нашел фотографии ветерана в аккаунтах трех пользователей «ВКонтакте» - на снимках Артем Невьянцев и его спутники в военной экипировке, и, по всей видимости, эти фотографии сделаны в зоне боевых действий на Украине. На других фото, доступных только через FindClone, Невьянцев стоит в кубанке и камуфляже, на шевроне которого различим его позывной - «Халк». На нескольких снимках он вместе с семьей: женой Оксаной Чумаковой и ребенком.
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Спасибо за подробный анализ. Приятно читать вечером биографию подохшего врага.
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понравилось- уральского отделения «Союза добровольцев Донбасса»)))))))))

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Три собеседника «Медузы» рассказывают о погибших из Краснодарского края. Фамилию первого из них изданию выяснить не удалось, хотя известно имя и позывной. «Денис (позывной "Вектор") родом из станицы Кущевской. У него остались жена, дети в первый-второй класс пошли», - рассказывает боец «Вагнера». Другой наемник на вопрос, знает ли он о гибели в Ливии уроженца Кущевской Дениса «Вектора», ответил утвердительно - и положил трубку. Также гибель человека с позывным «Вектор» подтверждает близкий к ЧВК «Вагнер» источник: «Когда-то я всю эту ******* [сволоту] готовил на юго-восток [Украины]».
Собеседник в ЧВК «Вагнер» рассказал «Медузе», что «командир первого отряда [ЧВК "Вагнер" с позывным] "Ратибор" тяжело ранен и находится в Питере, куда его быстро вывезли [из Ливии]». «Ратибор» - это позывной Александра Кузнецова, одного из командиров военной компании, который есть на фото с приема в Кремле в декабре 2016 году, который давал президент Владимир Путин в честь кавалеров Георгиевского ордена, орденов Героя России и Советского Союза. Еще один знакомый с ситуацией источник утверждает, что «с "Ратибором" попали под замес люди из "Русича" [диверсионного отряда, участвовавшего в конфликте на Донбассе]».
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***
а не шастайте, бл**ь, буряты
по ливийским мирным хатам
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Москва пользуется идущей в Ливии войной, пытаясь закрепиться в этой странеИсточник: https://censor.net.ua/n3152235

Смешно, Москва забирает Ливию после устроенного Западом хаоса. Все как всегда.
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Москва пользуется идущей в Ливии войнойИсточник: https://censor.net.ua/n3152235 - там й досі війна ?
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Вітаю Лівійські армію, продовжуйте, не зупиняйтеся!!! дохлий кацап, гарний кацап!!
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А почему бы США не помочь Украине своим каким небудь ЧВК имени "Обамы" с тамогавками и джавелинами на вооружении,по установлению контроля на временно оккупированных территориях!? И совесть была бы чиста перед мировой общественностью и дело полезное для мира сотворили, а на все обвинения русни отмазка есть - их там нет!
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Америка не бандитская, тем более не террористическая страна, госбандформирования она не изготовляет
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Не усе для Росії - гра Зеленського! Десь є і реальні хлопці! Хай їм бог допомагає!
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Х.уйла может остановить только такое же ху..йло . Но в Европе никто не хочет быть похожим на путина ... . Но вы ждите и очень скоро оно будет на ваших улицах . ((
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