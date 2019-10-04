 35 російських найманців з угруповання "Вагнера" ​​загинули від авіаудару в Лівії, - The Times

Російські найманці загинули у вересні під час атаки сил визнаного ООН уряду в Тріполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times. Але відомо про це стало тільки зараз.
Лівійські військові показали відео розбитих позицій, на якому видно особисті речі російських найманців. Серед них банківська картка на ім'я Вадима Бекшенєва. Він командував загоном "Вагнера". Бійців, поранених у результаті лівійського удару, відвезли в Росію. Серед них і Олександр Кузнєцов, якого Путін особисто нагородив у Кремлі в 2016 році, стверджує The Times.
За даними видання, росіяни підтримують у Лівії самопроголошеного маршала Халіфі Хафтара, який за часів режиму Муаммара Каддафі був військовим генералом. Джерело в уряді Великої Британії повідомило, що в Лівії перебувають сотні російських найманців, які забезпечують Хафтара артилерією, безпілотниками і логістичними можливостями.
Росія заперечує будь-яке своє військове втручання в події в Лівії. Але загиблі на території цієї країни росіяни були бійцями групи "Вагнер", яку контролює заможний російський бізнесмен Євген Пригожин. Його також називають "особистим кухарем Володимира Путіна" через контракти з Кремлем щодо забезпечення харчування.
Видання пише, що російські найманці воюють на боці Хафтара, тому що той пообіцяв Кремлю контроль над лівійською нафтою, а також іншими природними ресурсами в обмін на підтримку. The Times також нагадує, що найманці з групи "Вагнера" брали участь у війні проти України, а також у російській операції на території Сирії. Кремль використовує їх у своїх військових авантюрах, щоб можна було все заперечувати і зменшити кількість офіційних жертв.
Гип- Гип - ?
Ну зачем вам надо было вмешиваться в выборы в США ?
http://www.newsru.co.il/world/03oct2019/hat444.html
Хлопин подтвердил «Медузе», что получил информацию о гибели Боричева и Невьянцева, и уточнил, что «[погибших] будет больше». Минобороны к моменту публикации не ответило на запрос «Медузы».
Екатеринбуржец Артем Невьянцев с позывным «Халк» упоминается на сайте «Миротворец»: согласно этим данным, Невьянцеву 38 лет, он ветеран второй чеченской кампании, на Донбассе с 2014 года был военным разведчиком, пулеметчиком и участвовал в штурмах. Когда Невьянцев уехал с юго-востока Украины, неизвестно, но во время своего присутствия на Донбассе россиянин состоял в подразделении «Казачий корпус» самопровозглашенной Донецкой народной республики и в батальоне «Степь». Собеседники «Медузы» называют «Степь» «казачьим подразделением», «Радио Свобода» упоминало, что так называлась одна из двух первых тактических групп в составе ЧВК «Вагнера».
Указанные на «Миротворце» страницы Невьянцева в социальных сетях закрыты, но сервис распознавания лиц FindClone нашел фотографии ветерана в аккаунтах трех пользователей «ВКонтакте» - на снимках Артем Невьянцев и его спутники в военной экипировке, и, по всей видимости, эти фотографии сделаны в зоне боевых действий на Украине. На других фото, доступных только через FindClone, Невьянцев стоит в кубанке и камуфляже, на шевроне которого различим его позывной - «Халк». На нескольких снимках он вместе с семьей: женой Оксаной Чумаковой и ребенком.
Собеседник в ЧВК «Вагнер» рассказал «Медузе», что «командир первого отряда [ЧВК "Вагнер" с позывным] "Ратибор" тяжело ранен и находится в Питере, куда его быстро вывезли [из Ливии]». «Ратибор» - это позывной Александра Кузнецова, одного из командиров военной компании, который есть на фото с приема в Кремле в декабре 2016 году, который давал президент Владимир Путин в честь кавалеров Георгиевского ордена, орденов Героя России и Советского Союза. Еще один знакомый с ситуацией источник утверждает, что «с "Ратибором" попали под замес люди из "Русича" [диверсионного отряда, участвовавшего в конфликте на Донбассе]».
а не шастайте, бл**ь, буряты
по ливийским мирным хатам
Смешно, Москва забирает Ливию после устроенного Западом хаоса. Все как всегда.