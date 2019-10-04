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 "Гетманцев помиляється", - фінансовий директор "Метінвесту" Данкова про закон 1210, що збільшує податки для металургів

В Україні далеко не найнижче оподаткування на видобуток руди, як про це заявляє глава податкового комітету Данило Гетманцев.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данкова в інтерв'ю Обозревателю.

"Гетманцев або помиляється, бо не розбирається в предметі або просто хоче так говорити. Якщо брати ставку 8,8% (застосовується в Україні, - Ред.), то, наприклад, в Росії вона дорівнює 4,8%, в Казахстані 2,8%, в Південній Африці від 1% до 7%. При цьому, поняття "ставка" ні з чим не можна порівняти. Якщо апелювати більш правильними термінами - навантаження на галузь або податкові відрахування порівняно з комерційним прибутком - то зараз серед дев'яти великих залізорудовидобувних країн Україна перебуває посередині, на третьому місці з кінця", заявила Данкова.

Також експерт розповіла, що оподаткування нижче не тільки в Росії, а й у Китаї.

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"Краще йдуть справи у Росії (тобто вони вже вдвічі нижче оподатковуються, а вони наші конкуренти) і у Китаю. Тобто у тих країн, які видобувають руду, схожу на нашу. У них податкові відрахування нижчі", заявила Данкова.

Як відомо, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Також читайте: Законопроєкт 1210 знищує українську металургію на користь Росії, - експерт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152234
 
 
 Топ коментарі
 
Не сложилось у Ахметова с этой властью, со всеми дружил, даже с Петей, никто не трогал, а тут надо платить не на офшорные счета президенту, а бюджет, спецы все в шоке
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Любой школьник знает, что торговать сырьем могут только банановые республики.Нужно развивать ПРОИЗВОДСТВО товаров исулуг!!!!
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А вспомните Великий Гудок Донбасса. Много эта рыжая гадина нагудела?
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Да гори всё синим пламенем эта рудокопка. Пусть отсталая паРашка руду продаёт.
Будем делать компьютеры и автомобили.
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Ніщий Ахмєтка. Злидень Живаго. А от коли Каломойша впаде при правлінні Зєлі в сухоти?
Адже , якщо по чесному, то всі вони кровосісі.
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ну и фото подобрали... Теперь ночью кошмары снится будут.
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Да ладно.... Мужик как мужик... Кстати, а что это за мужик? Я из статьи не понял
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Только возникает простой вопрос. А кто себе кладет в карман супер прибыли. Зарплата в России в 3 раза выше, технологии те же, если не хуже. Так, что пусть эта курица заткнется....
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Ну, там и руда другая и прочее... Все это чушь.
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Насчёт зп я бы ещё поспорил, но ведь можно подумать и о ценах, которые там не дешевле украинских.
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Ок. У меня зп (если отрабатываю свою норму часов в месяце) 16. У моей бывшей, ныне проживающей у касабов в Брянске - 27 (российскими), ну то хрен с ней. Внимание, ва-апрос: кто из нас больше получает (уточняю, она мне глаголит, дескать у них там такая средняя зарплата)?
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и где там з.п выше? 25-35 тыщ средняя з.п это наши 10-13 тыщ
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Пусть эта специалистка расскажет, сколько у нас этой руды и сравнит с Рашей.
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А почему же они не напишут сколько заплатил налогов метинвест например за 2018 год?
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Можна всі елементи добувати з неекономічної руди, як то роблять в Китаї. Бо технологій багато, потреби велетенські, і ресурсів хоч відбавляй. А на виході мати продукцію, реалізація якої повністю компенсує затрати на збагачення "неекономічної" руди. Тому такими цифрами, як порівняння зі ставками сусідніх країн оперують тільки зовсім дурні голови з безголових недорозвинутих в повному сенсі того слова республік.
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это если производство работает, а в случае с экспортом нас просто заменит рф.
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Зачем пугать народ очень скромными цифрами....
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Не сложилось у Ахметова с этой властью, со всеми дружил, даже с Петей, никто не трогал, а тут надо платить не на офшорные счета президенту, а бюджет, спецы все в шоке
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Любой школьник знает, что торговать сырьем могут только банановые республики.Нужно развивать ПРОИЗВОДСТВО товаров исулуг!!!!
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і заодно створити спеціалістів і робочі місця.
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Это да. Отсталая Австралия продаёт железной руды в 5 раз больше Украины и еле еле сводят концы с концами.
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Австралия это КОНТИНЕТ! Может себе позволить, также как и Раша.
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"Курская магнитная аномалия - самый мощный на Земле железорудный бассейн". Это три области граничащие с Украиной. Причем здесь континент.
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Каждый день Ахметов тут плачет с новой темы .На 10 ый самолет не хватает и яхта у Абрамовича круче .а так завидно .аж до слез .
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Ахметка з жеваго стогнуть,значить все правильно робится,а то звикли своїми надприбутками щиголяти,та одно у "Форбс" заглядати,чи піднявся по сходинці найбагатших
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Я уже писал недавно о разнице между рашкой и Украиной. У них власть захватила гэбня, деньги-лишь приложение к ней. У нас-олигархи, им главное деньги, а власть лишь средство для достжения денег. Сделайте им невыгодно экономически и их не будет. Эти ребята, вроде, понимают это.
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Ох,много еще говорящих ртов у ахметки в рукаве. Вселенский плач из-за нескольких лишних миллионов изъятых из его кармана будет стоять неделями.
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А вспомните Великий Гудок Донбасса. Много эта рыжая гадина нагудела?
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Усьо пропало.Пусть эти страдальцы обьяснят как у торгуя на мировом рынке по общемировым ценам зп меньше чем в польше даже?Ответ прост,все себе.
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чи не хоче пані фінансовий директор дати розклад по офшорам?
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Ставку ренты повышают всего на 2% а крику как о конце света и минусовой рентабельности заводов Ахметова. Как пример суют не европейскую ренту на добычу а рашку и Африку.
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Ахметов продает металл по мировым ценам, при этом рента на добычу и зарплаты у него меньше чем в ЕС, так что ему стоит прекратить рыдать о небольшой потери сверхприбыли.
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Оно ж понятно плачет... Рыжый гудок привык добывать руду, платить за народное добро копейки (если кто не в курсе, надра - достояние народа по Конституции) и тупо продавать на восток. Это вместо загрузки на полную мощность мет.комбинатов, своих и чужих, что даст рабочие места, налоги и дальше экономика по цепочке. Дело тут не в 2% повышения - падла привыкла брать на шару, любое ущемление - удар, выбивание карт из рукава (ведь лох должен платить дважды). Нужно ещё пересмотреть передачу ГОКов и карьеров в руки "спасителя и памагителя всяго дамбасса" !
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Якщо таки не відмінять закон 1210 , то хоча б триденну жалобу по Іхтамнєтову нехай приймуть ! Не можна так з отцом бамбаса ! Бо дасть гудок !😆
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Коломойский сказал: 230% чистой прибыли, а ему в этих вопросах можно доверять. Вот и борьба идёт не за жалкие проценты, а за миллиарды долларов, и не для Украины.
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