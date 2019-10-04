 Податкова міліція вилучила на Львівщині з незаконного обігу 44 тонни дизпального на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
Під час проведення операції "Акциз-2019" на території Львова та Львівської області було задокументовано незаконну діяльність низки АЗС, через які здійснювалася реалізація підакцизних товарів - паливно-мастильних матеріалів без відповідних дозвільних документів.
За результатами вжитих заходів припинено протиправну діяльність чотирьох АЗС та вилучено з незаконного обігу 44 тонни дизельного пального орієнтовною вартістю понад 1,3 млн грн. Крім того, описано і опечатано обладнання для заправки транспортних засобів орієнтовною вартістю 400 тис. грн.
Проти правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.