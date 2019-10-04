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Все про:полон (640) вирок (552) Спартак (4) тероризм (2143) донецький аеропорт (101)

 Терористи з незаконного збройного формування "ДНР" "засудили" командира танка Пантюшенка до 18 років ув'язнення

Богдан Пантюшенко перебуває в полоні з січня 2015 року. За версією "слідства", яке нібито провели терористи, він підірвав міст на дорозі Донецьк - Авдіївка.

Про "вирок" повідомила "генпрокуратура ДНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Новости Донбасса".

Пантюшенка звинуватили в підриві моста на дорозі Донецьк - Авдіївка.

Зазначається, що "вирок" набрав чинності.

Читайте також: "Суд" донецьких терористів засудив українського воїна Воскобойника, який потрапив у полон, до 30 років в'язниці

Командир танка 1-ї окремої танкової бригади з позивним "Броня" Богдан Пантюшенко перебуває в полоні бойовиків "ДНР" з 18 січня 2015 року. Він потрапив у полон під час операції біля села Спартак, що в районі Донецького аеропорту.

За словами дружини танкіста, перед обміном у грудні 2017 року ім'я Богдана Пантюшенка було викреслено зі списку "тією стороною без пояснення причин". Пізніше НЗФ "ДНР" знову відмовилися обміняти Пантюшенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152231
 
 
 Топ коментарі
 
Им теперь всё можно, у них амнистия на носу
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Троль пишы лучше за зебила
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Им теперь всё можно, у них амнистия на носу
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Схвалюєш "судові вироки" днр щодо українських громадян? Молодчинка, гарних громадян 95 квартал виховує... Homo Kvartalicus 95....
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Не даёт вам Порох спокойно существовать на земле грешной. Наверное, каждую ночь в снах приходит, Шалену бджилку предлагает. Вы попробуйте взять у него одну и при нём скушать, поговаривают, перестаёт приходить. Ну на крайняк-психотерапевт.Сочуствую...
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Порох вообще последняя тварь. Зеленский только предатель оказался. А Порох и вор и предатель. Лет по 10 получит и за то, и за другое.
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А суди в Україні , найгуманніші із найгуманніших ! Сепаратистів відпускають !😈
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А Моника Зеленски с ними переговоры ведет в Минске и выдает какие то обязательства. Зато, те кто сдал свои катера без единого выстрела, герои. Им уж и квартиры дали....
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****** кацапские,как всегда липовое обвинение

Вчера боевики самопровозглашенной Донецкой Народной Республики взорвали Путиловский мост, в результате чего въезд в город со стороны аэропорта заблокирован. Об этом происшествии сообщило агентство «Новости Донбасса».

19-01-2015, 16:00
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Зеля,построй этим лугандонским отморозкам еще что-нибудь за счет бюджета Украины. Они заслужили.
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Это они злые, потому что у них выборов не было. А потом они всех наших пленных сразу отпустят! Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения - Цензор.НЕТ 3243
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У оккупанта должна земля гореть под ногами! Никакие переговоры глупых комиков не помогут!
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знаешь, я такие вопли читал все это время от кацапов. теперь от вас. совпадение? уверен что нет
"пачиму не в окопах"
тебя это ипет? чо ты прыгаешь дешевка? думаешь на "слабо" взять? хер ты угадал. если сюда придут кацапы то ты будешь им прислуживать, а порохоботы на которых ты тявкаешь - будут бороться. потому что вам "лишь бы не порох". а нам - Украина.
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пасть закрой сопля зеленая. я все сказал. ты - холуй не имеешь права вообще раззевать свой вафлеприемник на тему "пачиму не в окопах". не доходит?
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короче у тебя - тут ты прав. ото взял свою пипирку в кулачок и на портрет вазелина шестого ать два ать два...
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крови испугался? так сиди молча. уставший нахер.
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"Выборы будут проходит по укр. законам". Это они и есть, то есть посадки на 18 лет?Обмена всех на всех нет, а мы подписываем хвормулы штрейбрехера. Панове, хто мы после этого?
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Вот этих(!!!) ребят и надо вытаскивать из ада, а не «леваков», которые в большинстве случаев искали «приключений» на пятую точку........
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Нажаль ! Ці герої не вписуються в многоходовочки ! В які граються українські політикани з путлером !😈
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Что Зюзе прицепом втулили, то он и взял...
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им в таких темах не комфортно. вазелина не хвалят. одни "порохоботы". пинаются больно...
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чепушилин и пусечник опять думают, что они властелины лифтов..))
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надеюсь власть после его освобождения и других мучеников гестапо донбасяо также купит всем 2 комнатные квартиры как морякам все и собираются купить ещё 11 освобождённым! люди маются уже по 5 лет в концлагерях донбасяо...это не 10 месяцев что морячки наши. где были обуты и накормленны вкусностями с посылок и передач .сами заявляли что было нормально всё! это ошибка дать им всем без разбора 35 человекам квартиры. чем другие по настоящему мученики хуже ? особенно дать квартиру (мученику-узнику жениху невдахе ГРИБУ) это издевательство..дать ему сопляку 2 комнатную квартиру и 100.тысяч гривен на карманные расходы так сказать...! шопопало...
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Мы приедем на танках в донецк и освободим нашего героя!
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Боюсь, шо он не дождётся тебя, герой танчиков
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амнистия! мир! любой ценой! потеплело!
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Самое смешное и грустное: пидоросня шахтерня которая этому радуется получает пенсию
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сдавшие интересы Украины, проживающее там быдло подлежат каждодневному наказанию. а не примирения с ними.
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Нужно не "забьіть" следователей , прокуроров и судей , участвующих в подобньіх судилищах в ОРДЛО. Они не из РФ приехали , местньіе кадрьі . Вот єтим предателям никаких амнистий , только тюрьма !
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а наш люд втомився від війни.
він готовий надати амністію бойовикам і годувати та відбудовувати дамбас.
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Після амністії почнуться розбірки , там куди вони поприлазять !
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формулу, формулу, формулу Шаурмаера!
зебилы, подхватывайте!
вы конечно же устали, но сделайте усилие, ОБОСРИТЕСЬ ЕЩЕ РАЗ!
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