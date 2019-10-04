 Терористи з незаконного збройного формування "ДНР" "засудили" командира танка Пантюшенка до 18 років ув'язнення

Про "вирок" повідомила "генпрокуратура ДНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Новости Донбасса".
Пантюшенка звинуватили в підриві моста на дорозі Донецьк - Авдіївка.
Зазначається, що "вирок" набрав чинності.
Командир танка 1-ї окремої танкової бригади з позивним "Броня" Богдан Пантюшенко перебуває в полоні бойовиків "ДНР" з 18 січня 2015 року. Він потрапив у полон під час операції біля села Спартак, що в районі Донецького аеропорту.
За словами дружини танкіста, перед обміном у грудні 2017 року ім'я Богдана Пантюшенка було викреслено зі списку "тією стороною без пояснення причин". Пізніше НЗФ "ДНР" знову відмовилися обміняти Пантюшенка.
Вчера боевики самопровозглашенной Донецкой Народной Республики взорвали Путиловский мост, в результате чего въезд в город со стороны аэропорта заблокирован. Об этом происшествии сообщило агентство «Новости Донбасса».
19-01-2015, 16:00
"пачиму не в окопах"
тебя это ипет? чо ты прыгаешь дешевка? думаешь на "слабо" взять? хер ты угадал. если сюда придут кацапы то ты будешь им прислуживать, а порохоботы на которых ты тявкаешь - будут бороться. потому что вам "лишь бы не порох". а нам - Украина.
він готовий надати амністію бойовикам і годувати та відбудовувати дамбас.
зебилы, подхватывайте!
вы конечно же устали, но сделайте усилие, ОБОСРИТЕСЬ ЕЩЕ РАЗ!