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 Ворог 24 рази порушив перемир'я 4 жовтня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, в порушення мінських угод, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пункту Богданівка. Під час цього обстрілу озазнав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • чотири рази поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Павлополя - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Новогнатівки - з автоматичних гранатометів;
  • неподалік Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • в районі Богданівки - з автоматичного гранатомета;
  • двічі неподалік Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
  • поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;
  • неподалік Верхньоторецька - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • двічі неподалік Луганського - з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета;
  • в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;
  • неподалік Кримського - з озброєння БМП і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Миронівського - з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

Читайте також: Найманці РФ з 120 і 82-мм мінометів обстріляли українські позиції біля Луганського, Троїцького і Новолуганського, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152229
 
 
 Топ коментарі
 
Значит зеле еще дальше надо отводить войска.Чем дальше отойдут,тем меньше достанут. Можно к Днепру,Полтаве,Запорожью. А че? Зато миржыж.
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Значит зеле еще дальше надо отводить войска.Чем дальше отойдут,тем меньше достанут. Можно к Днепру,Полтаве,Запорожью. А че? Зато миржыж.
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Зєля в нас мирнік любою ціною. Я розумію, що в наступному році танкістам з Народної Міліції Лугандону будуть платити зарплату з українського бюджету, тай соляру для їх танків буде заправляти вже не Ерефія , а УКраїна. Одне лише не розумію, чому гроші здеруть для цього не з Каламойші, а і з мене?
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Когда в 200 раз нарушают "перемирие" это говорит о том, что никакого перемирия нет
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Це розуміють люди, у яких присутній здоровий глузд. Особи, де він відсутній, навіть на здогадуються, що коли стріляють майже кожг'ної години, то це не перемир'я, а війна.
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предлагаю всех тех кто решил втюхать формулу штайнмайера... переехать в серую зону...
и на месте решать насущные проблемы мышебратьев - выборы, пенсии-льготы, коммуналку...
чтобы так сказать - один раз увидеть... ибо второго может и не быть!
найскорішого одужання пораненому !
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Всё-таки Зеленский молодец! Как только наступила его каденция на Донбассе наступил устойчивый мир! Скоро выборы проведём на Донбассе и заживём!!!
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Шоб ты сдохла, Моника Шестая Криворожская со своей Вовородицей и папашей, который не засушил тебя на труселях
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При Пороху регулярно дохли сєпари. Чому вже три місяці нема такої інформації?
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Тому що гинуть лише українці. Для мокшів настала ляпота. Сафарі на укрів у розпалі.
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После первого нарушения: (внимание), сразу применять всё оружие которое есть, пусть дохнут кацапы, а так не окончится война с кацапами никогда, джавелины на передовую, которые есть, даже не на танки, а просто на ихним позициям, так тоже можно, а так кацапы никогда не окончат войну...
Скоро будет:
Слава Украине!!!
Героям Слава!!!
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Aka DON

@AkaDON12
22 мин
#Донецк А на Трудяге херячево идет полным ходом, и стрлковое и ВОГи и пулеметы и минометы до80-к включительно... Формулу штейнмайера подтверждают???
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А в .это время Кива предложил собрать пресс-конференцию для своего...члена...да-да именно так он и сказалВраг 24 раза нарушил перемирие 4 октября, ранен один украинский воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2083
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нужно ответ давать туда откуда прилетает.
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Цензор, чому відключені коментарі до статті де говориться про загиблог від кулі козломордого снайпера українського бійця???? Чому люди не можуть висловити слів співчуття та проклясти підступного ворога та його ********* на віки?!
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїну України скорішого одужання!!!
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