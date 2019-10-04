 Ворог 24 рази порушив перемир'я 4 жовтня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- чотири рази поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новогнатівки - з автоматичних гранатометів;
- неподалік Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- в районі Богданівки - з автоматичного гранатомета;
- двічі неподалік Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
- поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Верхньоторецька - зі станкового протитанкового гранатомета;
- двічі неподалік Луганського - з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета;
- в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;
- неподалік Кримського - з озброєння БМП і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Миронівського - з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".
и на месте решать насущные проблемы мышебратьев - выборы, пенсии-льготы, коммуналку...
чтобы так сказать - один раз увидеть... ибо второго может и не быть!
найскорішого одужання пораненому !
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Шоб ты сдохла, Моника Шестая Криворожская со своей Вовородицей и папашей, который не засушил тебя на труселях
Скоро будет:
Слава Украине!!!
Героям Слава!!!
Aka DON
@AkaDON12
22 мин
#Донецк А на Трудяге херячево идет полным ходом, и стрлковое и ВОГи и пулеметы и минометы до80-к включительно... Формулу штейнмайера подтверждают???