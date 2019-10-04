 Ворог 24 рази порушив перемир'я 4 жовтня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

двічі поблизу Новогнатівки - з автоматичних гранатометів;

неподалік Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

в районі Богданівки - з автоматичного гранатомета;

двічі неподалік Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Верхньоторецька - зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі неподалік Луганського - з міномета калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета;

в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;

неподалік Кримського - з озброєння БМП і стрілецької зброї;

двічі поблизу Миронівського - з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

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