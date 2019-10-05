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 Економіка
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Все про:металургія (133) Магомедов Муса (2)

 Законопроєкт 1210 обернеться скороченням металургії на 70% - нардеп Магомедов

Непродумані податкові зміни, зокрема, із запланованим підвищенням ренти на залізну руду і газ спровокують скорочення виробництва і експорту продукції металургійної галузі на 70%. При цьому державний бюджет недоотримає понад 2 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив народний депутат України Муса Магомедов.

"Зміни самої ставки рентного платежу та одночасне розширення бази оподаткування може призвести до того, що продукт під назвою руда, концентрат, агломерат, окатиші, який експортується на далеке зарубіжжя, буде абсолютно неконкурентоспроможним. Те, що пропонується зараз, створить ситуацію, за якої рентні платежі для українських компаній будуть у десять разів вищими, ніж для їхніх прямих конкурентів російських: 2,5 долара і 25 доларів. Про що це свідчить? Про те, що собівартість може виявитися вищою за ціну реалізації і Україні доведеться піти з ринків, на яких збувається велика кількість продукції", - переконаний Магомедов.

Нардеп розкритикував поспіх, з яким Верховна Рада має намір ухвалити законопроєкт, що містить 430 аркушів порівняльних таблиць і який стосується дуже багатьох питань з оподаткування. І висловив сподівання на те, що глава парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дотримає слово і перед другим читанням у законопроєкт 1210 буде внесено зауваження, які допоможуть досягти компромісу між інтересами держави і бізнесу.

"Якщо ж цю обіцянку дотримано не буде, це погано позначиться і на бізнесі, і на державі. Тому що зниження обсягів виробництва і експорту приблизно на 70% - це те, про що говорять аналітики, - призведе до зменшення надходжень до бюджету десь на 2 з гаком мільярди. Тобто те, що робиться для того, щоб ці надходження збільшити, призведе до кардинально протилежного результату. Саме тому дуже важливо знайти правильний баланс між інтересами держави та інтересами бізнесу", - підкреслив Магомедов.

Читайте також: Найбільші податки серед конкурентів: в PwC назвали наслідки від законопроєкту 1210, який збільшує податки на металургію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152224
 
 
 Топ коментарі
 
Джинса.. Чим більше вереску ахметовської челяді проти законопроекту 1210 - тим більше пересвідчуюсь в необхідності прийняття цього законопроекту.
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Пусть Ахемтов продаст пару футболистов и успокоится.
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Еще один заныл о "конце света" если ахметку немного пощипают. Подстилка.
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Що ж робити? То ж був вибор металургів, разом з продавцями на базарі. Їште тепер, не обляпайтесь☹️
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Джинса.. Чим більше вереску ахметовської челяді проти законопроекту 1210 - тим більше пересвідчуюсь в необхідності прийняття цього законопроекту.
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Я всё жду, когда он выпустит своего ручного зверька Волынца повернякать, типа нам эта, ниринтабельна дабывать уголь, и ваще.
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Еще один заныл о "конце света" если ахметку немного пощипают. Подстилка.
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Пусть Ахемтов продаст пару футболистов и успокоится.
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Еще один эксперт нашелся, как же не хочет Ахметов свои сверхприбыля терять.
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И опять нам для сравнения рашку суют, ты давай сравни ренту на руду в ЕС и в Украине сравнивай.
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Ну главный конкурент Украины на том рынке - таки РФ. И прочие условия вполне сопоставимы. Так что быть в чём то хуже чем РФ - сразу же минус к конкуренции.
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Все эти эксперты нагло врут, проект закона предусматривает повышение ренты с 8 до 10%, и я очень сомневаюсь что это 2% разницы могут иметь прям такое огромное значение для рентабельности как они тут втирают который день.
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Вы в другом проигрываете (уровень з/п, цена транспортировки)
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Мене цікавить, що буде з тими ідіотами, які працюють на Ахметку і голосували за Моніку. До відома зебілів, сам тато Беня засвідчив, що Ахметка підтримував Вовочку. Ну й кацапські компанії зайдуть, але ж зебілів це не турбує. З 1 жовтня, вперше за 4 роки, Україна почала купувати електроенергію у вбивць українців. "Компания из орбиты Коломойского начала импорт электроэнергии из России"
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Там делали закупки 5 компаний, никто же не запрещает покупать например нефть или уголь, так почему энергию нельзя, это такой же товар.
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То зараз це вже не загроза енергетичній безпеці України, не торгівля на крові, а співпраця з "партнерами"? Як швидко все міняється.
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розчищають зовнішній ринок для московії ?
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Это нужно чтобы порезать заводы на металлолом и продать. У наших властей такая политика - всё продать.
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Так бабки не скапливайте у себя, а создавайте предприятия по изготовлению стали или модернизируйте старые, что ж вы сырье экспортируете? Это с начала 90-х кормятся на останках советской промышленности, ну чисто свиньи у корыта, а сделать из него что-нибудь новое, конкурентоспособное, не хотят, потому и дрочат до сих пор на рашку, которая скоро в 19 век скатится, и наш металл им был по нраву
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"себестоимость может оказаться выше цены реализации" Источник: https://censor.net.ua/n3152224

То есть МОЖЕТ а не станет. . А еще может прилететь метеорит, налететь ураган, ....
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Это нужно было сделать давно. Тороговать каманями много ума не нужно, пусть Ахметов осваивает новые энергоемкие технологии, а не футболисотв покупает.
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Законопроект 1210 обернется сокращением металлургии/что станет хуже народу это точно. Станет ли хуже олигархам-вряд ли. В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах ."В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского", - заявил олигарх.На вопрос, поддерживал ли Зеленского Ахметов, Коломойский ответил: "Да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше".
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Не может влиять стоимость ренты руды на производство, только на троговлю этой рудой.
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по мнению Ивана Петровича Сидорова Законопроект 1210 снизит жизненный уровень народа , а по опыту ваучеризации продажа земли жизненный уровень народа тоже снизит .Такой вывод согласуется с приведенными в проекте бюджета следующего года доходами, меньшими чем доходы бюджета этого года.-Теленовости Украины.
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Ох как не хотят олигархи делится с народом Украины!
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С каким народом? Тем, что окажется без работы, когда тот же Ахметов закроет половину своих ГОКов и начнёт покупать руду у Расии?
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Вспомним Железную Леди, там тоже похожая ситуация быда. И что же, британцы Марджи сейчас ее проклинают? И кто сейчас помнит тех шахтеров?
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Не нравится, найдем других. Свято место пусто не бывает. Только свистни!
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