 Законопроєкт 1210 обернеться скороченням металургії на 70% - нардеп Магомедов

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив народний депутат України Муса Магомедов.

"Зміни самої ставки рентного платежу та одночасне розширення бази оподаткування може призвести до того, що продукт під назвою руда, концентрат, агломерат, окатиші, який експортується на далеке зарубіжжя, буде абсолютно неконкурентоспроможним. Те, що пропонується зараз, створить ситуацію, за якої рентні платежі для українських компаній будуть у десять разів вищими, ніж для їхніх прямих конкурентів російських: 2,5 долара і 25 доларів. Про що це свідчить? Про те, що собівартість може виявитися вищою за ціну реалізації і Україні доведеться піти з ринків, на яких збувається велика кількість продукції", - переконаний Магомедов.

Нардеп розкритикував поспіх, з яким Верховна Рада має намір ухвалити законопроєкт, що містить 430 аркушів порівняльних таблиць і який стосується дуже багатьох питань з оподаткування. І висловив сподівання на те, що глава парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дотримає слово і перед другим читанням у законопроєкт 1210 буде внесено зауваження, які допоможуть досягти компромісу між інтересами держави і бізнесу.

"Якщо ж цю обіцянку дотримано не буде, це погано позначиться і на бізнесі, і на державі. Тому що зниження обсягів виробництва і експорту приблизно на 70% - це те, про що говорять аналітики, - призведе до зменшення надходжень до бюджету десь на 2 з гаком мільярди. Тобто те, що робиться для того, щоб ці надходження збільшити, призведе до кардинально протилежного результату. Саме тому дуже важливо знайти правильний баланс між інтересами держави та інтересами бізнесу", - підкреслив Магомедов.

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