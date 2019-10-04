 Не до $4000, але навіть на 4 тис. грн немає грошей у бюджеті-2020 підвищити зарплати вчителям, - Гончаренко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці "Європейської солідарності".
У повідомленні зазначається: "Сьогодні вся Україна святкує День учителя, що надходить. 500 тисяч українських вчителів, які створюють майбутнє нашої країни, справді заслуговують на слова вдячності.
Найращим подарунком для вчителів було б, якби уряд прийшов і сказав: "Ми хочемо підвищити вам матеріальне забезпечення. Нехай не до 4000$, як обіцяли на виборах, але хоча б на 4000 гривень, як це зробила попередня злочинна влада". Але таких планів у бюджеті 2020 року - немає - Олексій Гончаренко з трибуни ВР.
то и деньги были бы
А то у зебілів теж ва вьом вінавати папєрєднікі?
качество электората у нас так себе.... галоперидолу нуна попросить у Франции
Зеленский это апгрейд Порошка. В этой веросии мародер помолодел и взялся за раздербан земли, чего даже старик Порошок побоялся.
Во внешней политике он конечно полный шлимазл, но то таке...
Якщо продати всі підприємста Порошенка, то виручимо 600 000 000 долларів.
Якщо поділити ці гроші на ВСІХ українців включно, заробітчан, Крим і ОРДЛО то:
600 000 000 / 40 000 000 = 15 доларів НА КОЖНОГО ОДНОРАЗОВО.
(Ну, а про те що десятки тисяч людей, що працювали на підприємствах Порошенка, залишаться без роботи і заробітка, тобі звісно *****й.)
Щодо Амєтова, то порахуй сам. У нього статки у пять разів більші ніж у Порошенка.
15 доларів × 5 = ?
ОДНОРАЗОВО.
Чув такий школярський анекдот?
А, взагалі, ти вчився у школі?
Відомий факт, що є певний відсоток особин, десь 3% які не взмозі опанувати стандартну шкільну программу.
хотя, непонятно чего денег нет, уже ж никто не ворует?
Жаль, что его недоукрали ))