 Не до $4000, але навіть на 4 тис. грн немає грошей у бюджеті-2020 підвищити зарплати вчителям, - Гончаренко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці "Європейської солідарності".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні вся Україна святкує День учителя, що надходить. 500 тисяч українських вчителів, які створюють майбутнє нашої країни, справді заслуговують на слова вдячності.

Найращим подарунком для вчителів було б, якби уряд прийшов і сказав: "Ми хочемо підвищити вам матеріальне забезпечення. Нехай не до 4000$, як обіцяли на виборах, але хоча б на 4000 гривень, як це зробила попередня злочинна влада". Але таких планів у бюджеті 2020 року - немає - Олексій Гончаренко з трибуни ВР.

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