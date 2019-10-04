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Все про:вчитель (105) Гончарук_Олексій (140) Європейська Солідарність (126)

 Не до $4000, але навіть на 4 тис. грн немає грошей у бюджеті-2020 підвищити зарплати вчителям, - Гончаренко. ВIДЕО

Нардеп з фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко розкритикував правлячу коаліцію за відсутність планів щодо підвищення зарплат учителям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці "Європейської солідарності".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні вся Україна святкує День учителя, що надходить. 500 тисяч українських вчителів, які створюють майбутнє нашої країни, справді заслуговують на слова вдячності.

Найращим подарунком для вчителів було б, якби уряд прийшов і сказав: "Ми хочемо підвищити вам матеріальне забезпечення. Нехай не до 4000$, як обіцяли на виборах, але хоча б на 4000 гривень, як це зробила попередня злочинна влада". Але таких планів у бюджеті 2020 року - немає - Олексій Гончаренко з трибуни ВР.

Читайте також: Новосад знає, як підвищити зарплати вчителям: "У мене особисто є кілька варіантів"


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152223
 
   
 Топ коментарі
 
Твоя брехня может мешала, так как ЗП повышали. Хотя в новости об этом сказано, но ты конечно её не читала беженка.
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Та фига вааще учиться? Закрыть все школы, оставить обучающие мастерские, ВУЗ закрыть! Дети околокорытных учатся за границей!
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было бы поменьше таких поддонков как Гончаренко
то и деньги были бы
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Гончаренко чи Гончарук?
А то у зебілів теж ва вьом вінавати папєрєднікі?
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Вот что значит верить в свою мечту, у говорящей жопы бабломойского всё получилось!
Не до $4000, але навіть на 4 тис. грн немає грошей у бюджеті-2020 підвищити зарплати вчителям, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8262
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всех бюджетников поздравляю с новым кидаловом от вашего кумира, рад за вас,, лохов учат
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этот прикол еще и теперь обсасывают.......
качество электората у нас так себе.... галоперидолу нуна попросить у Франции
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Скажу честно , в какой ещё европейской стране есть больше лохов чем в Украине?
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Неямно че порохоботы топят против.
Зеленский это апгрейд Порошка. В этой веросии мародер помолодел и взялся за раздербан земли, чего даже старик Порошок побоялся.
Во внешней политике он конечно полный шлимазл, но то таке...
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Порохоботи топят проти здачі України раскє *********.
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Украинцы , запомните истину , пока учитель будет нищей , вы будете жить в нищете! Ваш добробут начитается с того , какое вы получите образования.
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ФОПы свое получили, учителя, кто следующий из ЗЕлохтората?
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просто врёт гончаренко, он просто математику не учил, просто надо взять цыфри и посчитать, просто потрести одного алигарха и училкам просто хватит на несколько лет, это же так простоооо.
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За Коломойского не пишешь? Страшно ? Морда не кирпична , не ?
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Эти двое мне больше всего противны... А так конечно провести полную проверку как олигархи заработали свои ярды и воздать по заслугам ВСЕМ олигархам....
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Я могу сам себе заработать честно ... а вот за других обидно...
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тогда просто будет 8000 но это просто не считали вяликие математики из ******** Зе.
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Чувак. Трохи арифметики.
Якщо продати всі підприємста Порошенка, то виручимо 600 000 000 долларів.
Якщо поділити ці гроші на ВСІХ українців включно, заробітчан, Крим і ОРДЛО то:
600 000 000 / 40 000 000 = 15 доларів НА КОЖНОГО ОДНОРАЗОВО.
(Ну, а про те що десятки тисяч людей, що працювали на підприємствах Порошенка, залишаться без роботи і заробітка, тобі звісно *****й.)


Щодо Амєтова, то порахуй сам. У нього статки у пять разів більші ніж у Порошенка.
15 доларів × 5 = ?
ОДНОРАЗОВО.

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Жалко пороха? А почему сразу раздать? И статья об учителях а не о 40 млн, которых нет...
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«- АлгЄбру жалко».
Чув такий школярський анекдот?
А, взагалі, ти вчився у школі?
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Нет, не учился... А ты не знал, что так можно?
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Чому не знав?
Відомий факт, що є певний відсоток особин, десь 3% які не взмозі опанувати стандартну шкільну программу.
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Да, не смог букварь освоить... Переживаешь?
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А металлургия пусть катится в тар-тарары. Металлургов можно и на улицу выгнать.
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Вы слышали от Моники Зеленски и компании об этом ? В ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли
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ОО, Алешка рыгоАнал запел , а **** ты делал 5 лет .что денег нет . Или ждал пока тесть -водитель подарит тебе 800К Долл ?
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Зробили їх всі разом...та своїх дітей жебраками...
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одно дело обещать перед выборами, а теперь наступила реальность.
хотя, непонятно чего денег нет, уже ж никто не ворует?
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До Свина далеко, он как минимум в два раза, за пять лет, сократил доходы украинцев.
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Воно не рахувало, що написано то й белькоче з методички.
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Петин и овоща клоун,переживает за учителей и их зп.https://novosti-n.org/ukraine/read/240805.html Не до $4000, але навіть на 4 тис. грн немає грошей у бюджеті-2020 підвищити зарплати вчителям, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4336
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Гончаренко в Одессе имеет хорошие деньги, начиная от таможни и до торговли должностями и местами в облсовете.
Жаль, что его недоукрали ))
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