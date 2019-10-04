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 Суд визнав незаконними обмеження Мін'юсту на копіювання архівних документів

Окружний адміністративний суд Києва 3 жовтня частково задовольнив позов проти Міністерства юстиції України та відновив право користувачів архівів на самостійне копіювання документів в архівних установах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Історичну правду.

Суд визнав протиправними та зобов'язув Міністерство юстиції вилучити з наказу №2438/5 "Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам" норми, які стосуються:

  • заборони копіювання власними технічними засобами документів більше від формату а4, справ з товщиною корінця понад 4см, а також рукописи, стародруки, архівні фонди та колекції;
  • обмеження типів власних технічних засобів (в наказі були дозволені лише телефони, планшети і фотоаппарати);
  • заборони копіювання з автоматизованих інформаційно-пошукових систем, баз даних архіву, облікових та довідкових документах архіву (неопубліковані описи, каталоги, картотеки).

Позивач дослідник Олександр Краковський просив суд повністю скасувати наказ Міністерства юстиції №2059/5 від 27.06.2018, як такий, що суттєво обмежує права користувачів архівів і прийнятий з порушенням процедури, оскільки не проходив громадського обговорення і регуляторного погодження. Дослідник планує продовжити боротьбу за скасування цього наказу в апеляційній інстанції.

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В коментарі "Історичній правді" Краковський нагадав, що в чинній версії наказу є норма, яка може бути інструментом цензури. "Збереглась норма, що при самостійному копіюванні дослідник заповнює анкету, яку буде підписувати директор. Директор на власний розсуд може погодити, а може й не погодити, з будь яких мотивів, що створює простір для зловживань. Фактично це є цензурування.

Там ще є різні бюрократичні моменти, які суперечать європейським підходам роботи архівів, і загалом якість цього наказу дуже низька. Але найбільш одіозні норми наказу вдалося прибрати" - розповів Краковський.

Нагадаємо, вищезгаданий наказ Мінюсту викликав обурення користувачів архівів. Заяву щодо незаконного обмеження доступу до архівів з вимогою скасувати цей наказ Мінюсту підписали 863 особи, серед яких 52 колективних підписанти (громадські організації і рухи).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152222
 
 
 Топ коментарі
 
Кто что, а вшивый о бане, и где ж вы берётесь, в каком инкубаторе....
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Кто что, а вшивый о бане, и где ж вы берётесь, в каком инкубаторе....
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Да за пять лет общения, с такими как тьі.
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Ау, человече, ещё год назад кто слышал о том, что Зеленский пойдёт в президенты?Или кто мог себе такое представить?Так откуда же взялись те, кого ваши называют зелеботами? Суд признал незаконными ограничения Минюста на копирование архивных документов - Цензор.НЕТ 1254
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Я так понимаю это относиться и к историческим документам, например архивным?
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например с 30 года до 46 года Уничтожены!
Официальный Ответ в Украине!)))
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"...приказ Министерства юстиции №2059/5 от 27.06.2018"

Любопытно что же хотели прятать петины барыги?
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