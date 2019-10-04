 Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру

Ведучого допитають у рамках розслідування за фактом перевищення службових повноважень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Главред".

"У рамках проходить розслідування за фактом перевищення службових повноважень проти законних інтересів "Руставі-2", привласнення грошей телекомпанії у великому розмірі з використанням службового становища, в Генеральну прокуратуру викликано на допит Георгія Габунію", - повідомили в грузинській Генпрокуратурі.

Допит Габунії відбудеться 7 жовтня, а в суботу, 5 жовтня, у відомстві чекають на допит ексглаву інформаційного відділу Руставі 2 Нодара Меладзе.

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Обвинуваченим у справі про присвоєння грошей телекомпанії є її колишній гендиректор Ніка Гварамія. У серпні Генпрокуратура республіки звинуватила його в умисному заподіянні грошового збитку телеканалу на суму понад 6 млн ларі (понад $2 млн).

Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

18 липня після зміни власника у відставку було відправлено директора "Руставі-2" Ніколоз Гварамію. Його місце зайняв Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.

22 серпня Габунію запросили на роботу на інший телеканал.