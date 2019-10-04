 Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру

Ведучого допитають у рамках розслідування за фактом перевищення службових повноважень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Главред".
"У рамках проходить розслідування за фактом перевищення службових повноважень проти законних інтересів "Руставі-2", привласнення грошей телекомпанії у великому розмірі з використанням службового становища, в Генеральну прокуратуру викликано на допит Георгія Габунію", - повідомили в грузинській Генпрокуратурі.
Допит Габунії відбудеться 7 жовтня, а в суботу, 5 жовтня, у відомстві чекають на допит ексглаву інформаційного відділу Руставі 2 Нодара Меладзе.
Обвинуваченим у справі про присвоєння грошей телекомпанії є її колишній гендиректор Ніка Гварамія. У серпні Генпрокуратура республіки звинуватила його в умисному заподіянні грошового збитку телеканалу на суму понад 6 млн ларі (понад $2 млн).
Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.
18 липня після зміни власника у відставку було відправлено директора "Руставі-2" Ніколоз Гварамію. Його місце зайняв Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.
Не треба валити з хворої голови на здорову. Пєця моряків на смерть в Керченську протоку посилав, а Вовік їх звільнив. Поки що так. Далі подивимось
Не треба притягувати за вуха те, чого не існує. Гоняв під Радою атовців російський шпигун Порошенко, а не Рябошапка.
Имхо
Хотя про моржовую вышло конечно очень по-восточному цветисто 😁
За что бы Саакашвили не взялся - ВСЁ пошло прахом. Войну с РФ проиграл вчистую. Из Грузии еле ноги унёс. Из Украины - тоже. С помпой вернулся, и вместо революции как то затерялся в толпе. Теперь вот мутит грандиозные планы где то за плинтусом. Поглядим на результат...
Хорошо, что в Украине *****, из обычного матного, стало именем нарицательным и даже на цензоре за это слово теперь не банят...
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У минулому місяці Трамп заявив, що США дуже скоро запросять Польщу до програми візових винятків. Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.
я радий за поляків. і як добре що кацапів зараз давить велика жаба. всі хто хоче кращого життя для своїх нащадків повинен забути російську мову для початку
Кстати, известная кличка - анаграмма к слову "холуй".
Читаем комменты и вникаем, кто есть кто на украинском сайте.
Зеленского так легко оскорблять, а тут свой язык себе в дупу засунули.
- Это к Медведеву. Я - х*йло.
Только фуйло прикажет своему офису в Украине депортировать честного приехавшегов Украину грузина то сразу по скорей всего договорняку с кацапами приедут российские кегебешники, как в БелОруССию и этого парня грузина сразу увезут на своих "Бобиках" через БелАруССию в кацапию.
И это уже факт для мировой общественности. Если следить за последними новостями, что у нас твориться в Украине, то подарок к дню рождения путина 7 октября два города продали кацапам. И с днем продажи украинских людей кацапам в Золотое и Петровское.
"Кацапы придут порядок наведут".
А что делать тем украинским детям с украинскими флагами и их родителям За Украину, которых ОЧЕНЬ СКОРО кацапы убьют когда в Золотое придут ?
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Альо, лизожопы при зеофисе, а почему-бы вам своих детей в Золотово при разграничении не привести туда и не оставить на время разграничения ? По вашему ведь все равно там будет Мир и счастье ? Так привезите из Англий и Америк своих детей в в Золотово и потом разраничивайте. Шо твари, бздошно ???