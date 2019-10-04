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Все про:Грузія (606) допит (528) журналістика (868) прокуратура (1908) телебачення (371)

 Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру

Тележурналіста Георгія Габунію, який під час роботи на телеканалі "Руставі-2" у прямому ефірі назвав президента Росії Володимира Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит.

Ведучого допитають у рамках розслідування за фактом перевищення службових повноважень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Главред".

"У рамках проходить розслідування за фактом перевищення службових повноважень проти законних інтересів "Руставі-2", привласнення грошей телекомпанії у великому розмірі з використанням службового становища, в Генеральну прокуратуру викликано на допит Георгія Габунію", - повідомили в грузинській Генпрокуратурі.

Допит Габунії відбудеться 7 жовтня, а в суботу, 5 жовтня, у відомстві чекають на допит ексглаву інформаційного відділу Руставі 2 Нодара Меладзе.

Читайте також: Двоє ведучих "Руставі-2" пішли на знак протесту проти звільнення їхнього колеги, який обізвав Путіна "п#здою моржовою"

Обвинуваченим у справі про присвоєння грошей телекомпанії є її колишній гендиректор Ніка Гварамія. У серпні Генпрокуратура республіки звинуватила його в умисному заподіянні грошового збитку телеканалу на суму понад 6 млн ларі (понад $2 млн).

Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

18 липня після зміни власника у відставку було відправлено директора "Руставі-2" Ніколоз Гварамію. Його місце зайняв Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.

22 серпня Габунію запросили на роботу на інший телеканал.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152221
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что нечего Хуйло называть пи.дой
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Неужели за разглашение гос тайны?
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Це як зелену плісняву назвати зеленим блювотінням?
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Потому что нечего ***** называть пи.дой
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Можно было бы проявить чуток толерантности и назвать моржовым этим, как его...усом.
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Це як зелену плісняву назвати зеленим блювотінням?
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вот эту самую моржовую как бы на голову теперь ему не натянули))
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Я верю. Я надеюсь. Если что-пусть приезжает в Украину, адекватные сейчас нужны как никогда. Вот чтобы ему помочь с переездом я бы точно перечислил бы денег, а не на какого-то Бабченко.
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просто там бабушка, дедушка.. не все так однозначно
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если не однозначно, то это называется гермафродит
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А от Саакашвілі, ані чичирк, щодо цього. От як Порошенка «баригою» прозвати, то він це льогко, а от співітчизника підтримати, так ні пари з вуст.
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Власть Грузии вообще -то ведет себя непонятно. Кацапия недавно вела войну с этой страной, а они сейчас что творят? Лижут зад Путину. А люди смотрят и молчат. Странные грузины.
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Так от і у нас, щось схоже починається...
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Советую грузинам запатентовать эту погремуху Тупина.Слегкой руки харьковских ультрас Путин-)(уйло(Дещиця не даст соврать).Теперь в рашке 40% населения иначе как )(уйло Путлера не называют.Грузины сделали не плохой финт назвав )(уйла всея росеи "3.14здой моржовой".Креативно. Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру - Цензор.НЕТ 5059
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Фуйло, як орган "дедушки" образився, на "орган бабушки"?
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А назвав би ****** ,як повинно бути,ніхто б не викликав.
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Вот он и признает свою вину и скажет прости батя попутал он таки да ***** Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру - Цензор.НЕТ 1068
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Там у владі свої капітулянти шо перестали стрєлять Кацапи просуваються, мовчки займають висоти, нп. А в Тбілісі на фоні столичного гламуру ділять владу.
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Та не... Вручать почетную грамоту и орден Героя Грузии
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Чекаємо грузинського журналіста в Києві. Тут він буде популярним
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Кого він пуйлу здав, як Порошенко здавав Тумбаєва? Де зараз Тумбаєв, знаєте? Чи живий?
Не треба валити з хворої голови на здорову. Пєця моряків на смерть в Керченську протоку посилав, а Вовік їх звільнив. Поки що так. Далі подивимось
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Пепа свинья сдал Параше много бойцов с Кавказа и Ср Азии . за это суке не будет прощения , это ППЦ только представить такое .
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В Киеве, прокурор твоего *********** Рябошапка, за такое тоже садить скоро будет.
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рябошапка хай з батьком своїм іх заплаз розбереться, там висяк проти нього й сестри
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Під ОП Вовіка збираються тисячі розлючених молодиків і їх ніхто не гатить по голові кійками, не загороджують Банкову автівками і спецзагороженнями. Кого Рябошапка вже посадив з патріотів, як було посаджено Хорта за розірваний портрет Мародера на 4,5 років?
Не треба притягувати за вуха те, чого не існує. Гоняв під Радою атовців російський шпигун Порошенко, а не Рябошапка.
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Та от, скоріш ти тут, русскій провокатор...
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Ванятко, не вАняй. Ты расскажи еще что это Порох, сейчас, Украину сливает, а не ТВОЙ **********.
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Я так понимая, что в Грузии, свой Портнов есть.
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Ось що може статися якщо владу захоплюють про москальські виродки☹️
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Уже 2019 год уже можно не обзывать а действовать
Имхо

Хотя про моржовую вышло конечно очень по-восточному цветисто 😁
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Ничего сним не будет. Миша обешал вернутся до парламенских выборов 2020г. Все прихвости кремлевские дернут так , что пятки будуд сверкать
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Саакашвили мне напоминает царя Мидаса. Только если Мидас всё превращал в золото, то этот - в говно.

За что бы Саакашвили не взялся - ВСЁ пошло прахом. Войну с РФ проиграл вчистую. Из Грузии еле ноги унёс. Из Украины - тоже. С помпой вернулся, и вместо революции как то затерялся в толпе. Теперь вот мутит грандиозные планы где то за плинтусом. Поглядим на результат... Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру - Цензор.НЕТ 1248
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Интересно, если пол Грузии повторит его слова, их тоже вызовут все на допрос ?
Хорошо, что в Украине *****, из обычного матного, стало именем нарицательным и даже на цензоре за это слово теперь не банят...
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Только с большой литеры следует писать - *****, всё же имя собственное!
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трамп, в своих попытках давления на неугодных, идёт следом старшего *****. ***** пришлось заплатить большие деньги за то чтобы начали расследование. но он не жалеет. )
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Сомневаюсь что он платил. Из за этого скандала существенно упал экспорт из Грузии в РФ, и уменьшился поток туристов. Грузия потеряла десятки если не сотни млн $. Если каждый будет так болтать языком - Грузии придётся переходить на голодный паёк. На примере сего болтуна власти Грузии показали остальным потенциальным болтунам, что иногда следует фильтровать базар... Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру - Цензор.НЕТ 9048
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Да, да...А потом они голодньіе замерзнут без русского газа....
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Ну как показывает практика, властям Грузии СИЛЬНО не понравилось то что кто то устроил скандал с РФ. Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру - Цензор.НЕТ 4665
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у ***** есть слабое место, - эго. он пойдёт на любые жертвы, только бы удовлетворить его запросы. рядовые крепостные - те вообще расходники. немцов&K° мёртвые свидетели его болезни. шаман - одно из последних доказательств. но это и подсказка, как извести этого кощея смертного. и если это пока не сделано, значит комуто эта дрянь надо.
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Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у п'ятницю, що офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У минулому місяці Трамп заявив, що США дуже скоро запросять Польщу до програми візових винятків. Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.
Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру - Цензор.НЕТ 340Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру - Цензор.НЕТ 340Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру - Цензор.НЕТ 340
я радий за поляків. і як добре що кацапів зараз давить велика жаба. всі хто хоче кращого життя для своїх нащадків повинен забути російську мову для початку
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Надо вызвать в суд голого Путина, привезти моржиху и провести сравнительное обследование с участием доктора биологических наук.

Кстати, известная кличка - анаграмма к слову "холуй".
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И шо ??? Я теперь пожизненно должен сидеть? пУтин ***** и *******.
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Назовите имя етого генпрокурора и из какой он сраны?
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Очень интересно читать комменты и понимать, кто есть кто не спешат ольгинские и скулковские обсуждать ху#ло и его теперь славу на Кавказе, п#зда моржовая это на Кавказе самое из серьёзных оскорблений.
Читаем комменты и вникаем, кто есть кто на украинском сайте.
Зеленского так легко оскорблять, а тут свой язык себе в дупу засунули.
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Пригожин вафел.Ольгинские вперед,фас Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", викликали на допит у прокуратуру - Цензор.НЕТ 8058
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- Владимир Владимирович, тут бандеровцы звонят, 3.14дараса московского спрашивают.
- Это к Медведеву. Я - х*йло.
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Жаль, что этому честному смелому человеку сейчас в Украине тоже не найти защиты от российского фашизма.
Только фуйло прикажет своему офису в Украине депортировать честного приехавшегов Украину грузина то сразу по скорей всего договорняку с кацапами приедут российские кегебешники, как в БелОруССию и этого парня грузина сразу увезут на своих "Бобиках" через БелАруССию в кацапию.

И это уже факт для мировой общественности. Если следить за последними новостями, что у нас твориться в Украине, то подарок к дню рождения путина 7 октября два города продали кацапам. И с днем продажи украинских людей кацапам в Золотое и Петровское.
"Кацапы придут порядок наведут".
А что делать тем украинским детям с украинскими флагами и их родителям За Украину, которых ОЧЕНЬ СКОРО кацапы убьют когда в Золотое придут ?
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Альо, лизожопы при зеофисе, а почему-бы вам своих детей в Золотово при разграничении не привести туда и не оставить на время разграничения ? По вашему ведь все равно там будет Мир и счастье ? Так привезите из Англий и Америк своих детей в в Золотово и потом разраничивайте. Шо твари, бздошно ???
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В Грузии у путинцев руки такие же длинные как и в Украине. В Украине из него при Порошенко быстро бы ремни нарезали. Саакашвили случайно остался в живых тогда.
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