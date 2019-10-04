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Все про:Закарпаття (811) податкова міліція (1300) Правоохоронні органи (198) цигарки (407) ДФС (2332)

 На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Закарпатській області спільно з працівниками Нацполіції запобігли незаконному "експорту" цигарок вартістю 4 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 01

В рамках операцій "Акциз-2019" і "Рубіж" на КПП "Нижні Ворота" у вантажному мікроавтобусі було виявлено 100 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України, призначених для незаконного переміщення через державний кордон України.

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 02
На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 03

Читайте також: Серб намагався вивезти до Румунії 38 тисяч пачок контрабандних сигарет, захованих у подвійній стінці причепа вантажівки, - ДФС. ФОТОрепортаж

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 04

За результатами проведеного огляду виявлені тютюнові вироби загальною орієнтовною вартістю 4 млн грн і автомобіль, яким продукцію перевозили, вартістю 650 тис. грн, вилучено.

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 05
На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 06

На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 07
На Закарпатті податкова міліція вилучила призначені для контрабанди 100 тис. пачок сигарет, вартістю 4 млн грн 08

Зараз вирішується питання про внесення в ЄРДР відомостей за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.204 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152218
 
 
 Топ коментарі
 
ща буду верещать из всех утюгов ни капитуляции))
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Гавнюуи зти налогоовики. От такой контрабанды Украине - один профит. Сигареты явно не собирались продавать в Украине, а в какой то арабской стране.
Лучше бы лес кругляк отлавливали на путях.
А этим сигаретным "контрабандистам" я бы ещше благодарность дал, за стимулирование нашего производителя
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ща буду верещать из всех утюгов ни капитуляции))
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Самим, конечно, не скурить. Пришлось сдать
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целые села живут контрабандой. Не сигареты так бензин. Там уже поколение "патриотов" выросло, которое больше ничего не умеет делать. На Закарпатье налоговиками изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн - Цензор.НЕТ 8980
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А тебе шо? Завидуешь? Где граница- там контрабас.
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Так он же не с тем контрабасом борется. Тот он уже поборол и применил. А это.. мелочи
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Гавнюуи зти налогоовики. От такой контрабанды Украине - один профит. Сигареты явно не собирались продавать в Украине, а в какой то арабской стране.
Лучше бы лес кругляк отлавливали на путях.
А этим сигаретным "контрабандистам" я бы ещше благодарность дал, за стимулирование нашего производителя
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Та хз... Эти контрабас сигареты точно не табаком набиты - у нас их на каждом углу продают и это яд
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На Нижних воротах взяли? И водитель так и сказал: Я везу сигареты для контрабандной отправки в ЕС? )))
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