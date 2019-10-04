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Все про:застава (219) Антикорупційна прокуратура (975) Антикорупційний суд (460) Максим Микитась (12)

 Скандального забудовника Микитася відпустили під заставу 5,5 млн гривень

Прокуратура наполягала на тому, щоб колишньому главі "Укрбуду" призначили заставу 300 млн гривень.

Відпустити Микитася під заставу вирішив Вищий антикорупційний суд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.НЕТ". Рішення ухвалив суддя Сергій Мойсак.

Заставу Микитась зможе внести впродовж трьох днів.

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на арешті підозрюваного з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

Максим Микитась - бізнесмен, народний депутат восьмого скликання ("Воля народу"). Його підозрюють у махінаціях з квартирами, які мали отримати службовці Нацгвардії. За версією слідства, завдяки тому, що документи переписали на новобудову на околиці, компанія-забудовник заробила понад 81 млн гривень.

Читайте також: САП наполягає на арешті екснардепа Микитася з альтернативою застави в 300 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152215
 
 
 Топ коментарі
 
Ну шо поздравляю всех наконец то увидели работу этой новой шарашки
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Вот таких мЫкитасей хорошо бы потрусить, и не надо будет брать никаких кредитов.
Там с Шулявским мостом, где тоже фигурирует этот мЫкитась, тоже есть проблемка с почти на 1 млрд., а все начиналось с 400млн
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по другому и быть не могло..... откупился ......
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нужно было в залог оставить по одному органу- одно легкое, одно яйцо, одну руку и одну ногу
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Ну шо поздравляю всех наконец то увидели работу этой новой шарашки
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Я извиняюсь, а куда (или,- кому) пошли остальные 294,5 миллионов?
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по другому и быть не могло..... откупился ......
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Высший антикорупционный "суд" решил отпустить этого мутного типа,на котором пробы негде ставить. Просто прекрасно.
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Дивно якось виходить.Вкрав 81млн а залогу 5.5,.це щоб було чим хабарі давати?
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Що там дивного? Суудя що вирок на 5,5 млн виносила мабуть стільки ж і отримала.
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Как и сказал, лишь бы потужно реформированный суд не отпустил. Так и случилось. (иронически) Ура вашему Вилли-вонке!
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ой не пз-ди, что мешает монобольшинству зели хоть в конституции поменять всех судей на других, тем более прокурор уже 100% свой
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Скажу просто: если бы Порошенко сделал хоть половину от того, о чём отчитался, то ему уже был бы гоплык. Потому, что по-настоящему независмый суд все эти его пятилетние выкрутасы сократил бы до нескольких месяцев.
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сколько ещё будете на пороха кивать, чем дальше тем уже тупее выглядит. пыжились то как а сами не можете доказать что лучше
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Зачем на него кивать?Сажать его нужно. Бритва Оккама говорит именно об этом.
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если постараться, можно одними залогами бюджет пополнять.
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Лучше бы,чтобы они все ,как один в СИЗО сидели, как-то было бы спокойнее на душе, А спокойствие самая дорогая вещь в наше время.
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Свинарчуки нахапали 🐷 стільки ,що можуть собі дозволить відкупиться ! Вони думають , що і на Страшному Суді , все порішають 😆 !
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Вот таких мЫкитасей хорошо бы потрусить, и не надо будет брать никаких кредитов.
Там с Шулявским мостом, где тоже фигурирует этот мЫкитась, тоже есть проблемка с почти на 1 млрд., а все начиналось с 400млн
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295 млн. грн. оставили коррупционерам. Так на кого судьи работают?
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Просто смешно! Квартиры некоторые в доме построенные его компанией стоят дороже.
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Снова нужен перезапуск всего органа.
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Вот тебе и ВАКСа! Как совести не было, так и нет.
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Какой смысл ковыряться в суммах и цифрах? Суть новости в том, что наконец-то заработали антикоррозионные суды. Нужно радоваться за успехи
"Отпустить Микитася под залог решил Высший антикоррупционный суд... Решение принял судья Сергей Мойсак."
Новые судьи нового органа будут честно отмазыватьсудить по старым декриминализованным в 2011 г статьям УК
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От і весь ВАКС. Всіх вітаю. Боротьба з корупцією вчергове завершилася ще до її початку. Скандального забудовника Микитася відпустили під заставу 5,5 млн гривень - Цензор.НЕТ 9070
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