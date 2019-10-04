 "Це здача національних інтересів і початок капітуляції", - міськрада Сум виступила проти імплементації "формули Штайнмаєра"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Відповідне звернення до президента та Верховної Ради України було прийнято у п’ятницю, 4 жовтня, на позачерговій сесії.
Депутати заявили, що рішуче заперечують "спроби через реалізацію так званої "формули Штайнмаєра" розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії".
На їхню думку, наміри з реалізації "формули Штайнмаєра" є неприхованою "здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні".
Також депутати закликали президента розірвати дипломатичні відносини з РФ та не відновлювати їх до повної деокупації всіх українських територій, домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку та недоторканість її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї.
Депутати пропонують керівництву держави та провідним політичним силам організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах.
1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна узгодила текст формули Штайнмаєра, яка в подальшому увійде в новий закон про статус Донбасу.
Також Зеленський заявив, що підписання усунуло останні перешкоди для проведення зустрічі в нормандському форматі.
Формула Штайнмаєра регулює набрання чинності закону про особливий статус Донбасу.
Кому вірити?
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але я не дурень(споряджає ""кравчучку")
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дураки - нету таких "ликов" шоб я не плюнул, стадо.
Стадо козлов!
Филатов действуй