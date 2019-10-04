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 "Це здача національних інтересів і початок капітуляції", - міськрада Сум виступила проти імплементації "формули Штайнмаєра"

Депутати Сумської міськради виступили проти імплементації "формули Штайнмаєра".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Відповідне звернення до президента та Верховної Ради України було прийнято у п’ятницю, 4 жовтня, на позачерговій сесії.

Депутати заявили, що рішуче заперечують "спроби через реалізацію так званої "формули Штайнмаєра" розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії".

На їхню думку, наміри з реалізації "формули Штайнмаєра" є неприхованою "здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні".

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Також депутати закликали президента розірвати дипломатичні відносини з РФ та не відновлювати їх до повної деокупації всіх українських територій, домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку та недоторканість її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї.

Депутати пропонують керівництву держави та провідним політичним силам організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах.

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1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна узгодила текст формули Штайнмаєра, яка в подальшому увійде в новий закон про статус Донбасу.

Також Зеленський заявив, що підписання усунуло останні перешкоди для проведення зустрічі в нормандському форматі.

Формула Штайнмаєра регулює набрання чинності закону про особливий статус Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152211
 
   
 Топ коментарі
 
всё верно, заигрался зе в миротворца и в этой игре поставил на кон суверенитет Украины.
офф топ
Андрей Илларионов
подписание Украиной «формулы Штайнмайера» в Минске и заявления президента Зеленского о том, что «формула Штайнмайера» - это не заслуживающая внимания «страшилка», что она не представляет собой чего-либо особенного, что она - всего лишь два ничего не значащих предложения, свидетельствуют либо о глубокой некомпетентности украинского президента, либо о его намеренной попытке скрыть от общественности осуществляемую им капитуляцию Украины перед Путиным.

На вчерашнем брифинге В.Зеленский сказал, в частности, следующее:
«Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита «Нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все». По словам президента, положения «формулы Штайнмайера» заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.

Если бы «формула Штайнмайера» была ничего не значащей «страшилкой», то Путин и Кремль не предпринимали бы столь беспрецедентных усилий, чтобы добиться подписания этой формулы Украиной и дальнейшего ее применения в Украине. Если бы в формуле Штайнмайера «ничего не было», то ни Песков, ни Лавров, ни Путин не устраивали бы в течение последних недель столь откровенный шантаж украинских властей.

Принятые Зеленским «два предложения», о которых он сказал на брифинге, означают отказ Украины:
во-первых, от унитарного характера государства и
во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории.

Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса других украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны в виде, энергично проталкиваемом Путиным, как минимум, с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.

Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.

По сути это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.

Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация - ОБСЕ - нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб. Как российская агентура в ОБСЕ работала и работает на Кремль, хорошо известно по примерам деятельности ОБСЕ в грузинских Абхазии и Южной Осетии, в молдавском Приднестровье, в украинском Донбассе. Иными словами, господин Зеленский намеревается напрямую передать государственную власть в Украине агентуре российских спецслужб, прикрывающихся корочками и аббревиатурой ОБСЕ.

Ликвидация унитарного характера государства Украина и сдача государственного суверенитета Украины российским спецслужбам - вот что означает реализация «формулы Штайнмайера», и вот о чем на самом деле заявил на вчерашнем брифинге президент Зеленский.

Предположение о том, будто бы подписание украинской стороной «формулы Штайнмайера» - это некий хитрый ход, сделанный в расчете на то, чтобы затянуть время, не выдерживает критики. Во второй раз, как это было уже однажды с Минскими соглашениями, этот номер не пройдет. Путин - не такой простак, чтобы позволить обмануть себя во второй раз и согласиться, например, на новый обмен пленными без получения теперь уже не только гарантий, но и реальных результатов по уничтожению суверенитета Украины.

Более того, у Путина есть возможность повторить с формулой Штайнмайера тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями. Он может передать текст формулы на международные площадки - в ту же ОБСЕ или же ООН - и дополнительно закрепить ее решениями этих организаций, в том числе и путем принятия соответствующей резолюции Совбеза ООН. Естественно, ни у ОБСЕ, ни у Совбеза ООН не будет против этого каких-либо возражений, и таким образом «формула» получит признаки элемента международного права. Тогда для осуществления расчленения Украины и уничтожения ее суверенитета на Зеленского и Украину будет давить уже не только один Путин, а вся система международного права со всеми ее организациями, а также лидерами зарубежных государств. И тогда Зеленский будет противостоять уже не одному Путину, а всей системе международного права и всему международному сообществу.

Автором этих строк неоднократно подчеркивалось, что Путин нацелен на установление контроля над Украиной, а наиболее быстрый путь к этому обеспечивает реализация «формулы Штайнмайера». Если Зеленский действительно хочет такой судьбы своей стране, повторял автор данных строк, то он должен идти по этому пути - как можно быстрее подписывать «формулу Штайнмайера», как можно быстрее проводить встречу в «нормандском формате», выполнять Минские соглашения. Это прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины.

Именно этот прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины был избран Владимиром Зеленским 1 октября 2019 года.
П.С. Текст «формулы Штайнмайера» в письме Л.Кучмы:
Специальному представителю Действующего
председателя ОБСЕ в Украине,
Представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе
господину Мартину Сайдику
Уважаемый господин Сайдик!
В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство в нижеследующей редакции:

«Настоящий Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии со сложившейся практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий Закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ».

Украинская сторона принимает текст этой формулы.

С уважением,

Представитель Украины

Минских договорённостей.



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Зеля казав зради нема?- Ну, ловіть. Прочитайте. Ані слова про вивід військ чи відновлення контролю над кордоном.
"Это сдача национальных интересов и начало капитуляции", - горсовет Сум выступил против имплементации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4283
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Максим, твоє призвище походить від слова гузно.
Кому вірити?
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Я думаю шо всі злі будуть "горіти вічно"...........
.......
https://myzuka.club/Song/1646665/Korol-I-Shut-Bednyazhka

але я не дурень(споряджає ""кравчучку")
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Вообще то там Белецкий рулит . Неувязочка , зебобик .!! "Це здача національних інтересів і початок капітуляції", - міськрада Сум виступила проти імплементації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9928 .
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Цитаты великих . "Це здача національних інтересів і початок капітуляції", - міськрада Сум виступила проти імплементації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8458 .Ключевое слово - сегодня .!! Зеля , астанавися .!!! "Це здача національних інтересів і початок капітуляції", - міськрада Сум виступила проти імплементації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 473 .

"Це здача національних інтересів і початок капітуляції", - міськрада Сум виступила проти імплементації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7697 .
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епт. седня плюнул на дурацкие "лики", веропитеки высрали под стеклом
дураки - нету таких "ликов" шоб я не плюнул, стадо.
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Теперь нужно непризнание "формулы капитуляции" еще какого-нибудь городского совета из южной части Украины, например Днепра и клоун будет в котле
Филатов действуй
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