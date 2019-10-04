 Ложкін взяв участь в урочистому засіданні новообраного Кнесету. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у себе в Facebook.
"Це вже 22 скликання ізраїльського парламенту, і перше приведення Кнесету до присяги, на якому мені довелося побувати", - зазначив Ложкін.
Центральною темою виступів і президента Реувен Рівлін, і голови Кнесету Юлія Едельштейна, стала національна єдність. Ця тема сьогодні особливо актуальна для Ізраїлю - лише пів року тому парламент вперше в історії держави не зміг сформувати коаліцію у відведений термін. Кнесет було розпущено, відбулися нові вибори, нагадав Ложкін.
За його словами, після оголошення результатів виборів ізраїльтяни почали жартома готуватися до третіх виборів за рік. Справа в тому, що голоси розділилися між основними претендентами практично порівну, але жоден із них, за попередніми підрахунками, не зможе сформувати коаліцію без іншого. Минулого разу компромісу вони не знайшли. Чи зможуть знайти цього - дізнаємося найближчим часом, зазначив глава Єврейської конфедерації.
При цьому він процитував Юлія Едельштейна, який підкреслив, що саме національна роз'єднаність вже двічі приводила до розпаду незалежної єврейської держави. Коли євреї боролися із зовнішнім ворогом - вони мали сили розбивати імперії. Але як тільки починалася громадянська війна між самими євреями, все валилося як картковий будиночок.
"Ця тема близька не тільки ізраїльтянам. Історія України сповнена аналогічних прикладів: від Київської Русі до УНР. Впоратися з проблемою роз'єднаності, особливо перед обличчям зовнішньої агресії, нелегко. Але й Ізраїлю, й Україні, доведеться постаратися - адже від того, наскільки ми єдині, безпосередньо залежать шанси на виживання наших держав", - додав Ложкін.
Нагадаємо, раніше Ложкін розповів про те, як з кожним роком в Україні збільшується кількість людей, які виходять на Марш пам'яті євреїв, розстріляних у Бабиному Яру в 1941 році. Якщо в 2016 році на Марш вийшла лише одна людина, то в 2019-му - вже понад півтисячі осіб.
26 хв. · Окончание поста о проблемах, которые обрело всеобщее избирательное право в эпоху массовых эмоциональных манипуляций. И резюме.
Начало - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2518952301680779&id=100006981015136
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519629068279769&id=100006981015136
Вчера мы остановились на том, что подход ПРАВО ГОЛОСА ГРАМОТНЫМ - это правильно в случае, если под словом «грамотный» понимать «разбирающийся». А значит, получению права голосовать должно предшествовать обучение и подтверждающий квалификацию экзамен.
Будет ли это дискриминацией? Нет, не будет...... Вот Венесуэла сейчас является отличным примером того, как голосование за популистов разорило страну....
Думаю, ответ на вопрос, что дороже: программа обучения и экзамены или правление популистов, даст жизнь, и тем самым снимет его с повестки дня.
Итоги подведем.
1. Исторически сложилось так, что по-настоящему результативные протесты в Украине происходят, когда возникает угроза суверенитету. Успех этим протестам обеспечивает горизонтальная кооперация, делающая попытки обезглавить протест бессмысленными. (Привет планам арестовать Порошенко).
2. Уже дважды такие протесты приводили в Украине к смене элит и политического курса. Но оба раза достижения Майданов были нивелированы с одной стороны медиахвойдами, подменившими собой журналистов, и рынком заказухи, подменившим собой СМИ в Украине. Оба раза проукраинские власти были оболганы, оба раза к власти были приведены пророссийские персонажи посредством эмоционального манипулирования наивным инфантильным избирателем, не имеющим ни желания, ни необходимости самостоятельно разбираться, где правда, где ложь.
3. Эмоциональное манипулирование избирателем - проблема не только украинская, решается она, как и любая проблема незнания, непонимания, неумения, - просвещением. Т.е. обучением, подтверждением квалификации, необходимым для получения избирательного права. Дискриминацией такой подход не является, как не является дискриминацией необходимость учиться и подтверждать квалификацию в любом роде деятельности, требующем ответственности.»
Израильскому Forbes придется вычеркнуть Ахметова и Порошенко из списка богатейших евреев18 апреля, 2013
Израильское издание попросили при подготовке материалов пользоваться исключительно проверенной информацией.
Ринат Ахметов - татарин, Петр Порошенко - украинец© nacburo.org
В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
Как сообщили ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец.
- Извините, ну почему же неизвестного?
- Потому что неизвестно, был ли Изя Рабинович матросом.
Один стеснительный мальчик отказывается назвать свою фамилию.
- Не скажу, - вы смеяться будете.
- Ну, хотя бы намекни мне на ушко о чем она, а я попробую догадаться.
Мальчик шепчет учительнице:
- Ну... о том, что вы каждый день в рот берете.
- Что, Х...в, что ли? - шепчет учительница.
- Да, нет, - Ложкин...
Имя Существительное
die Löffel
ухо зайца, ложка, ковш
=====
Короче Лофельман...человек ковш который гребет державне майно и в коррупционных схемах торчат его заячьи уши
Белецкий не трогай ты эту рухлять . а то он домой не донесет .! А ему еще в секте мессу служить !