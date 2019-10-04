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Все про:Ізраїль (339) Ложкін (81)

 Ложкін взяв участь в урочистому засіданні новообраного Кнесету. ФОТО

Глава Єврейської конфедерації України Борис Ложкін взяв участь в урочистому засіданні новообраного Кнесету, яке відбулося в четвер, 3 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у себе в Facebook.

"Це вже 22 скликання ізраїльського парламенту, і перше приведення Кнесету до присяги, на якому мені довелося побувати", - зазначив Ложкін.

Центральною темою виступів і президента Реувен Рівлін, і голови Кнесету Юлія Едельштейна, стала національна єдність. Ця тема сьогодні особливо актуальна для Ізраїлю - лише пів року тому парламент вперше в історії держави не зміг сформувати коаліцію у відведений термін. Кнесет було розпущено, відбулися нові вибори, нагадав Ложкін.

За його словами, після оголошення результатів виборів ізраїльтяни почали жартома готуватися до третіх виборів за рік. Справа в тому, що голоси розділилися між основними претендентами практично порівну, але жоден із них, за попередніми підрахунками, не зможе сформувати коаліцію без іншого. Минулого разу компромісу вони не знайшли. Чи зможуть знайти цього - дізнаємося найближчим часом, зазначив глава Єврейської конфедерації.

При цьому він процитував Юлія Едельштейна, який підкреслив, що саме національна роз'єднаність вже двічі приводила до розпаду незалежної єврейської держави. Коли євреї боролися із зовнішнім ворогом - вони мали сили розбивати імперії. Але як тільки починалася громадянська війна між самими євреями, все валилося як картковий будиночок.

"Ця тема близька не тільки ізраїльтянам. Історія України сповнена аналогічних прикладів: від Київської Русі до УНР. Впоратися з проблемою роз'єднаності, особливо перед обличчям зовнішньої агресії, нелегко. Але й Ізраїлю, й Україні, доведеться постаратися - адже від того, наскільки ми єдині, безпосередньо залежать шанси на виживання наших держав", - додав Ложкін.

Нагадаємо, раніше Ложкін розповів про те, як з кожним роком в Україні збільшується кількість людей, які виходять на Марш пам'яті євреїв, розстріляних у Бабиному Яру в 1941 році. Якщо в 2016 році на Марш вийшла лише одна людина, то в 2019-му - вже понад півтисячі осіб.

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Ложкін взяв участь в урочистому засіданні новообраного Кнесету 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152206
 
 
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«Светлана Самборска
26 хв. · Окончание поста о проблемах, которые обрело всеобщее избирательное право в эпоху массовых эмоциональных манипуляций. И резюме.

Начало - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2518952301680779&id=100006981015136
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519629068279769&id=100006981015136
Вчера мы остановились на том, что подход ПРАВО ГОЛОСА ГРАМОТНЫМ - это правильно в случае, если под словом «грамотный» понимать «разбирающийся». А значит, получению права голосовать должно предшествовать обучение и подтверждающий квалификацию экзамен.
Будет ли это дискриминацией? Нет, не будет...... Вот Венесуэла сейчас является отличным примером того, как голосование за популистов разорило страну....
Думаю, ответ на вопрос, что дороже: программа обучения и экзамены или правление популистов, даст жизнь, и тем самым снимет его с повестки дня.
Итоги подведем.
1. Исторически сложилось так, что по-настоящему результативные протесты в Украине происходят, когда возникает угроза суверенитету. Успех этим протестам обеспечивает горизонтальная кооперация, делающая попытки обезглавить протест бессмысленными. (Привет планам арестовать Порошенко).
2. Уже дважды такие протесты приводили в Украине к смене элит и политического курса. Но оба раза достижения Майданов были нивелированы с одной стороны медиахвойдами, подменившими собой журналистов, и рынком заказухи, подменившим собой СМИ в Украине. Оба раза проукраинские власти были оболганы, оба раза к власти были приведены пророссийские персонажи посредством эмоционального манипулирования наивным инфантильным избирателем, не имеющим ни желания, ни необходимости самостоятельно разбираться, где правда, где ложь.
3. Эмоциональное манипулирование избирателем - проблема не только украинская, решается она, как и любая проблема незнания, непонимания, неумения, - просвещением. Т.е. обучением, подтверждением квалификации, необходимым для получения избирательного права. Дискриминацией такой подход не является, как не является дискриминацией необходимость учиться и подтверждать квалификацию в любом роде деятельности, требующем ответственности.»
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не, ён ня можа быць ложніковічам таму што не Беларус.
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Прошу вибачення, а Рабінович може бути білорусом?
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Скоріш всього, прізвище переведено з німецької, насправді він би мав бути Льоффелем...
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У него шо не хватает на нормальную камеру? Выглядит будто грубый фотошоп
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Маловато будет. Зеленский, Коломойский, Рабинович, Суркисы, Фельдман и пр. всех и не упомнишь Ложкин принял участие в торжественном заседании новоизбранного Кнессета - Цензор.НЕТ 3355
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ТЕМА ДНЯ

Израильскому Forbes придется вычеркнуть Ахметова и Порошенко из списка богатейших евреев18 апреля, 2013

Израильское издание попросили при подготовке материалов пользоваться исключительно проверенной информацией.

Ринат Ахметов - татарин, Петр Порошенко - украинец© nacburo.org

В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
Как сообщили ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец.
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ФСБ сколько бабла вкинуло в такие фейки.....
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Боголюбов, Пінчук, Корбан, Розенбл###, Червоненко, Фіма, той що Звягільський, Бродський, Геллер, так, хто ще на пам'ять прийшли...
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гастарбайтер из Украины вернулся на историческую Родину
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У нас Рада до сих пор или уже сменила вывеску?
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це тільки явних, а решта - приховані...
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Им щас не до кнесетов.Один нацию8% в раде "спасает",другой на"понтах"чемоданы пакует
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Ви тільки погляньте на чесні очі цього пейсатого вилупка- друга шоколадного бариги. Такий вас продасть, потім купить, потім знову продасть але вже дорожче ! Зараз при владі така ж сама пошесть. Просто дивовижно ! Українець навіть під час ВІЙНИ не хоче української влади
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В прошлой власти карателей, насильников, воров и в нынешней пропутинско-офшорной власти Израиля редким исключением есть Юлий Эдельштейн , спикер Кнессета. Эдельштейн из Черновцов, вырос в семье православного священника-диссидента , был крещен. Учился в пединституте на факультете иностранных языков. Как антисоветчик был приговорен к 3 годам заключения. Антисоветчиком был и Петр Федун,с 1945 г. начальник политотдела Главного штаба УПА. Учась в Львовском университете он вступил в «Союз украинского националистического студенчества», редактировал журнал . Владел несколькими языками, знал мировую литературу. Одной из лучших пропагандист ОУН считал книгу «Буря» И. Эренбурга. Автор более 30 публикаций.В 1948 р украинским и русским языками издана книга Федуна «Кто такие бандеровцы и за что они сражаются». Во времена ОУН-УПА Эдельштейн мог бы быть в ней хорошим вояком-бандеровцем, соратником главного идеолога УПА Петра Федуна.
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- Посмотрите направо, вы видите могилу неизвестного матроса Изи Рабиновича.
- Извините, ну почему же неизвестного?
- Потому что неизвестно, был ли Изя Рабинович матросом.
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Зачем тут новости про ложкина? Неужели он кому-то интересен или на что он влияет в Украине?
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ну так не все время ж про Богдана писать)) Был и такой глава АП.
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Даже не знаю кто из них мне более отвратителен, наверное Богдан потому что ложка хоть уже свалил из Украину на землю предков
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Молодая учительница заходит в класс и знакомится с учениками.
Один стеснительный мальчик отказывается назвать свою фамилию.
- Не скажу, - вы смеяться будете.
- Ну, хотя бы намекни мне на ушко о чем она, а я попробую догадаться.
Мальчик шепчет учительнице:
- Ну... о том, что вы каждый день в рот берете.
- Что, Х...в, что ли? - шепчет учительница.
- Да, нет, - Ложкин...
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А как по немецки будет "ложка" гугол подсказывает ein Löffel
Имя Существительное
die Löffel
ухо зайца, ложка, ковш

=====
Короче Лофельман...человек ковш который гребет державне майно и в коррупционных схемах торчат его заячьи уши Ложкин принял участие в торжественном заседании новоизбранного Кнессета - Цензор.НЕТ 3746
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Постриг украинцев вместе с Поросёнкой и на юга.
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Эх бойцы славных 1989-1996 гг, харьковские шустро-мудро-жопые, из кАмса-мола вылупленые! Всех не перечесть---гепка. добка, черновецкий-кацманавт, димон ворюжка-святаш и этот боря-выйди с моря! Великолепное фото к статейке выложено, поймал истинное личико. Посмотрите в глазки премудрого пескаря----не отнять, чуйка сильная, с первого раза радар цель берёт. притихла чё то бабу-богословская с той же конторы-артели! А главный брюлик ещё с брежневских времён---вадька-гадька тот при делах---харьковские ему не родня уже. Забурел скотобаза гапоновская, провокатор калиброваный! Та много ещё из тех мест артистов-ананистов-кокаинистов! Заумь и не чисть ушедшей эпохи! Хрен дохнут---живучие....
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Червоненко при Ющенку...Ложкін при Порошенку...не довіряють?...
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Не любитель я постить фото, но с Ложкиным давно всё ясно
Ложкин принял участие в торжественном заседании новоизбранного Кнессета - Цензор.НЕТ 3307
Ложкин принял участие в торжественном заседании новоизбранного Кнессета - Цензор.НЕТ 9871
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Петя без Ложкина был, как без рук. Именно Ложкин за кофеем решал с Ринатом разные дела.
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Не свисти. Петя выгнал Ложкина. А Ренат и у новой власти в фаворе.
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Не свисти. Есть интервью Ложкина, как он с Ахметовым пил кофей. Гугл в помочь, невежа.
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А я что отрицаю что они пили кофе или ты читать не умеешь.
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А с помощью гугла, советчик, рассматривай свою задницу!
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Аргумент уровня "сам дурак". Почитай интервью Ложкина Соне Кошкиной от 2015 года... Три года его Петя выгонял с должности? Как-то долго....
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Ще велике питання ,кого в Україні більше ? Чи агентів кацапстану , чи усраілю ? З подвійним ггомадянством , яке заборонене конституцією ! Уа товаісчі ! Уа !😈
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Ложкин, чего чешешь, если инвестиции вкладываешь в Германию..Мудила с нижнего тагила, мля..
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Ложка .а чего кента Сывочолога. не взял с собой ? Правда сейчас Белецкий дает пи ты хетьману , что тот. как всегда усрался и визжит . отбрехивается .
Белецкий не трогай ты эту рухлять . а то он домой не донесет .! А ему еще в секте мессу служить !
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